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 Політика України
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 У Дніпрі ввели карантин: метро припинить роботу сьогодні о 15:00, - міськрада

17 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове зупинення роботи ресторанів, кафе, розважальних і фітнес-центрів, закладів культури.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус. Крім цього, масові заходи, котрі передбачають зібрання понад десять людей, перенесуть або скасують. Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.

Усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування, продовжать працювати.

Співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину. ФОТОрепортаж

Також від сьогодні з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін.

За виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці.

Як відомо, через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи. Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташували на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75). Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо. Також працюватимуть телефони єдиної гарячої лінії для звернень громадян: ?(056) 732 12 12, ?(095) 732 12 12,?(096) 732 12 12, ?(073) 732 12 12.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182074
 
 
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Еще в марте американская биотехнологическая компания Moderna, которая работает с американским Национальным институтом здоровья (NIH), планирует впервые испытать свою вакцину в клинических испытаниях на 45 человек в Сиэтле. Biontech и Inovio объявили о первых клинических испытаниях в апреле, Curevac хочет быть готовым к июлю.
https://www.dw.com/de/corona-impstoff-deutsche-biotechunternehmen-im-fokus/a-52800915
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Ну правильно. Метро самое опасное место в отношении заражения вирусом. И аппараты ИВЛ закупили по-моему. Молодцы.
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транспорт будет работать по-прежнему???
а в маршрутках-троллейбусах не более 10 чел..? как это будет выглядеть???
а пригородные и внутриобластные автобусы? электрички? говорят все отменили... а некоторым на работу... и авто не у всех... ладно!!! поживем - увидим!
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Метро в Днепре носит чисто символический характер. Это не Харьков с Киевом.
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Мне нравиться флаг США в офисе мера Днепра
В Днепре ввели карантин: метро прекратит работу сегодня в 15:00, - горсовет - Цензор.НЕТ 1217
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Это в очередной раз подтверждает что Украина в оккупации,одни дурачки на рашку трочат,другие на Америку
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Тссс ой вэй это прикрытие, под ним другой флаг.
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Омерика Денпр оккупировала? Да шо вы гаварите?! Ниможет этага быть!
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