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 Суспільство
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 Податкова міліція домоглася в Києві відшкодування в бюджет понад 28,9 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора забезпечили відшкодування в бюджет понад 28,9 млн грн завданих збитків.

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст.212 КК України було встановлено, що службові особи київської компанії, що займається купівлею і продажем власного нерухомого майна, протягом 2017-2019 років ухилилися від сплати податку на землю на загальну суму понад 28,9 млн грн шляхом умисного заниження нормативної грошової оцінки орендованих для ведення будівництва земельних ділянок, повідомили в пресслужбі ДФС.

Завдяки вжитим податковою міліцією заходам, податки і завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі в сумі понад 28,9 млн грн. Буде вирішуватися питання про звільнення головного бухгалтера підприємства від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182073
 
 
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