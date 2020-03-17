 Після зустрічі з Єрмаком бунтівні "слуги народу" побачили, що ніякої "зради" щодо ОРДЛО немає, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив у кулуарах Верховної Ради 17 березня.
"Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.). Це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу"", - сказав він.
Арахамія зазначив, що потім була "терміново організована зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія".
"На жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія.
Саме з цим пов’язане це непорозуміння і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає.
До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", - додав глава фракції СН.
Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
Ермак слово заветное знает.
"пять тыщ баксов".
бунтующий народ это - был ермак, стал форшмак.
Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня, передає DW.COM.
"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін.
На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".
Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.
"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації України.http://argumentua.com/novosti/n-metsk-zelen-rozkritikuvali-stvorennya-konsultativno-radi-z-ordlo
Да еще и карманным ген-прокурором запугали.
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
https://www.youtube.com/watch?v=ga9QxfzZZDE
40 мин. ·
ПЛЯТЬ.ДЕТСКИЙ САД.....Ермака увольнять не будут,так как он ОБЕЩАЛ депутатам,БОЛЬШЕ НИЧЕГО не подписывать в Минске..
Так где мать вашу хоть какой-то выигрышь для страны от этого всего, если даже стрелять стали больше?..
Надо быть конченым зебилом чтобы после этого верить руснявому Ермаку и обезьяне Петухамие.
Але більшість людей вам не довіряє.
Ви дуже погано закінчите свою політичну кар'єру.
Наприклад що і, зрада не зрада, а хитрий план, багатоходівка.
Коли для припинення війни підписуються мирні договора то, на поступки йде програвша сторона, яка бере на себе обіцянки задовольнити переможця виконанням його умов. Проблема в тому що, Мінські договір, якщо відкинути лірику, говорить не про реінтеграцію "окремих областей в Україну". Вважати так є серьйозною помилкою. Мінські договорняки говорять про інтеграцію України в ОРДЛО на умовах гірших ніж отримує сама ОРДЛО. Те, що хотів зробити Порошенко, є намаганням замаскувати цей факт надавши іншим областям якоїсь самостійності аби цей факт не виглядав сильно разюче на фоні загального підпорядкування. Але, навіть з територіальною реформою ОРДЛО має суперіорність над рештою територіальних одиниць. ОРДЛО отримує статус окупаційної комендатури ******* з особливими повноваженнями в Україні. Це умови, на яких ***** погоджується не просто припинити війну, а дати доступ до деяких своїх ресурсів "вельмишановним" українським поцріотам.
Призначення нового генпрокурора відповідає загальному статусу нової української реальності. До цього йшло з лютого 2014, коли українська еліта повзала в ногах у ***** просячи його зупинитися і обіцяючи самим вирішити питання бунту черні. Та ***** цього було недостатньо, йому потрібно було продемонструвати порку та приниження України, яка осмілилася повстати. Всі подальші дії були демонстрацією цього. Тепер він повертає все до статуса-кво і українській владі доведеться самій доводити лояльність і самій карати непокірних.
зеленский дегенерат