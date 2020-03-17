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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1767) Арахамія (260) Слуга народу (733) Єрмак Андрій (152)

 Після зустрічі з Єрмаком бунтівні "слуги народу" побачили, що ніякої "зради" щодо ОРДЛО немає, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що багато членів фракції, які виступали проти створення консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО, змінили свою думку після зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив у кулуарах Верховної Ради 17 березня.

"Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.). Це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу"", - сказав він.

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Арахамія зазначив, що потім була "терміново організована зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія".

"На жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія.

Саме з цим пов’язане це непорозуміння і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає.

До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", - додав глава фракції СН.

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Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182072
 
   
 Топ коментарі
 
и конвертик с "зеленными убеждениями" им очень помог осознать это После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 433
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А теперь вкратце о том, что нужно: роспуск парламента, новые выборы, импичмент зеленскому. Это минимум. И никакой "зрады".
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После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия

Ермак слово заветное знает. После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2980
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Бунтующие "слуги" это понты для Ермака,
бунтующий народ это - был ермак, стал форшмак.
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Арахамия авторитет???Для кого?Кто верит этому тупому ишаку???
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У ФРАКЦІЇ БУНДЕСТАГУ РОЗКРИТИКУВАЛИ СТВОРЕННЯ "КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ" З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРДЛО

Відповідна заява була опублікована на сайті фракції в понеділок, 16 березня, передає DW.COM.
"Те, що звучить як позитивна нова динаміка в мінському процесі, насправді є подальшим вихолощуванням мінських угод. Ця рада є дуже сумнівною через однаковий статус представників України та представників окупованих територій", - заявив речник фракції "Союз 90/Зелені" з питань східноєвропейської політики Мануель Заррацін.
На його думку, завдяки цій раді Росія реалізує свою основну вимогу, адже, за словами Сарраціна, "Кремль роками вимагав від України прямих переговорів з маріонетковим урядом".
Заррацін наголосив, що на тлі поширення коронавірусу Росія не повинна реалізовувати свої стратегічні цілі щодо України в односторонньому порядку. "Німеччина має залишатися здатною працювати в цій сфері", - додав він.

"Створення дорадчого органу за участю людей, які де-факто є керівниками у Донецьку та Луганську, не має реальної додаткової вартості для переговорних рішень. Всім відомо, що ці ватажки є і залишаться маріонетками Кремля", - наголосив представник Зелених. На думку Зарраціна, діяльність такої ради сприятиме дестабілізації України.http://argumentua.com/novosti/n-metsk-zelen-rozkritikuvali-stvorennya-konsultativno-radi-z-ordlo
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и конвертик с "зеленными убеждениями" им очень помог осознать это
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Может и правда они увидели конвертики с кругленькой суммой зелененьких?
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Нет. Им сказали, что больше таких конвертиков они не увидят.
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Не так. Ермак просто сказал "слугам...", что ежемесячных конвертиков больше не будет тем, кто недоволен "консультативной радой".
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ясно,ці слуги навіть читати не уміють, на слова дєрмаку вірять
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Пригрозили бабло отобрать!
Да еще и карманным ген-прокурором запугали.
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он им в глаза нас*цал вот они и прозрели......
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А теперь вкратце о том, что нужно: роспуск парламента, новые выборы, импичмент зеленскому. Это минимум. И никакой "зрады".
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АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 73% ГДЕ ВЫ? ГДЕ ХОТЬ 1 НА ЗАЩИТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ?
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чурка абхазская с американским паспортом вякает. Тебя и твою семью Украина приютила , а ты мерзкое чудишь. Едь нах ...********* торгуй у хозяев своих.
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Зелёное говно должно запомнить, что их власть очень ненадолго. И вот тогда, вспоминая Абдулу
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
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пффффффф.... сказали что 5к$ доплачивать в конверте не будут и вуаля
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
40 мин. ·

ПЛЯТЬ.ДЕТСКИЙ САД.....Ермака увольнять не будут,так как он ОБЕЩАЛ депутатам,БОЛЬШЕ НИЧЕГО не подписывать в Минске..
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Зебилы, сколько можно брехать о какой-то там тайной стратегии, когда все видели как вы обосрались со Штайнмайером, обосрались с разведением, а теперь обсераетесь с этим признанием ОРДЛО стороной переговоров?..
Так где мать вашу хоть какой-то выигрышь для страны от этого всего, если даже стрелять стали больше?..

Надо быть конченым зебилом чтобы после этого верить руснявому Ермаку и обезьяне Петухамие.
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Ага. Зато по твоей чорножопой дагестанской морде и морде Ермака ясно что зрада сплошняком пошла. А слуги Урода просто увидели по $5000 в руках Ермака и решили то зрады никакой нет.
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Нічого більше від п'ятитисячодоларових і не очікувалось.
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короче, не верьте глазам своим. верьте ушам. растягивайте их сильнее, мы вам туда ещё лапши навешаем.
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Несговорчивых зебилов обилетили по 5000$. После встречи с Ермаком бунтующие "слуги народа" увидели, что никакой "зрады" по ОРДЛО нет, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4260
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Ермак продолжает успешно вещать лапшу на уши зеленому стаду
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Не кизди, урод. Есть предательство ...и...точка!
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Тобто папірець, підписаний двома послами, колишнім президентом і двома якимись бомжами - зрада, а папірець, на якому стоять підписи офіційних представників ОРДЛО та офіційної особи від України Єрмака - то все норм??? Хламідія, не всі навкруги ідіоти!
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А от інтересно, Арахамія, будучи волонтером, на яку сторону фронту допомогу возив? Бо тоді можна і ахметку волонтером рахувати - славно колаборантів підгодовував.
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У него был чисто меркантильный интерес. Так как у него в Николаве был бизнес и он боялся что Николаев тоже захватят и он потеряет бизнес. К томуже с помощью волонтёрства он познакомился с нужными людьми благодаря которым он и попал в политику.
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абхазец и кацап будут учить как Родину любить...писец.
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Мелкие мошенники пытаются обыграть профессиональных шулеров из Кремля, ну-ну...
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Мадам чіполіна аграхімія, ви повністю виконуєте заповіти Геббельса: чим нахабніше брехня, тим простіше в неї повірити.
Але більшість людей вам не довіряє.
Ви дуже погано закінчите свою політичну кар'єру.
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чиполино не объяснил, что после зрады ермака, с рфии эс поснимает санкции...
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Голосующие под лозунгом ,хуже не будет,получили то чего хотели. Зраду,торговлю на крови,деребан земли,офшоры с миллиардами,все как просили!
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Конечно...... Мы же украинцы быдло безграмотное.... Документы читать не умеем!
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Читати вміють, але розуміння прочитаного немає. Коли немає розуміння, шукають тлумачення. А тлумачити можуть по різному.
Наприклад що і, зрада не зрада, а хитрий план, багатоходівка.
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Знову вискочив обкурений Пилип з конопель. Після кримської води був притих, а це знову почав словесно поносити. Змушений нагадати, що переважно більшість людей за останній рік придбали кепки з 4-ма козирками. Передній - захист від сонця, задній - щоб вода за комір не попадала, а два бокових - щоб ніякі арахаміі ЛАПШУ НА ВУХА НЕ ВІШАЛИ.
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Хай не бреше. Більшість "бунтівних" залишились при своєму. Шо не зелене - то брехун.
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Ну так. Зебилятнику заkон нe писан, как и их братьям-дикарям с востока. Чиновник - офис-менеджер оказывает давление на избранных депутатов высшего законодательного органа державы. Тут надо аж бегом бежать в СБУ, а они этим еще и хвастаются. А зестадо мычит в восторге.
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О , опять булькатый -круглоголовый Арахис !
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Звичайно, по ОРДЛО зради немає. Не зраджували вони ОРДЛО.
Коли для припинення війни підписуються мирні договора то, на поступки йде програвша сторона, яка бере на себе обіцянки задовольнити переможця виконанням його умов. Проблема в тому що, Мінські договір, якщо відкинути лірику, говорить не про реінтеграцію "окремих областей в Україну". Вважати так є серьйозною помилкою. Мінські договорняки говорять про інтеграцію України в ОРДЛО на умовах гірших ніж отримує сама ОРДЛО. Те, що хотів зробити Порошенко, є намаганням замаскувати цей факт надавши іншим областям якоїсь самостійності аби цей факт не виглядав сильно разюче на фоні загального підпорядкування. Але, навіть з територіальною реформою ОРДЛО має суперіорність над рештою територіальних одиниць. ОРДЛО отримує статус окупаційної комендатури ******* з особливими повноваженнями в Україні. Це умови, на яких ***** погоджується не просто припинити війну, а дати доступ до деяких своїх ресурсів "вельмишановним" українським поцріотам.
Призначення нового генпрокурора відповідає загальному статусу нової української реальності. До цього йшло з лютого 2014, коли українська еліта повзала в ногах у ***** просячи його зупинитися і обіцяючи самим вирішити питання бунту черні. Та ***** цього було недостатньо, йому потрібно було продемонструвати порку та приниження України, яка осмілилася повстати. Всі подальші дії були демонстрацією цього. Тепер він повертає все до статуса-кво і українській владі доведеться самій доводити лояльність і самій карати непокірних.
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ЗІ: Виступ Арахамії говорить про те що, бунт у франкції подавлений.
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арахамия абхазский отброс
зеленский дегенерат
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2021 год. В Минске подписали меморандум о конституционной реформе Малороссии и вступлении ее в РФ на правах субъекта федерации. Губернатор Малороссии гарантирует - "зрады" нет. Гарантирует рублем каждому депутату. Размер гарантии зависит от степени гибкости.
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