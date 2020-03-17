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 Політика України
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Все про:Стерненко (52) Венедіктова (57) Дубінський (80)

 Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко

Запитання нардепа від СН Олександра Дубінського новопризначеній Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій щодо справи активіста Сергія Стерненка є незаконним політичним тиском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив сам активіст Сергій Стерненко.

"Поставлене у стінах Верховної Ради питання нардепа Дубінського до кандидатки на посаду Генпрокурора Венедіктової щодо того чи посадять мене і її відповідь що "нема часу розбиратись, треба діяти швидко" є незаконним політичним тиском та протиправною спробою втручання у розслідування трьох замовних спроб мене вбити. До речі, сьогодні рівно рік як виконавець третього замаху на мене втік з України. І не в розшуку. І навіть не допитаний", - розповів Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чекаємо зливу справи Дубневича", - нардепка від "Голосу" Устінова про підтримку Венедіктової групою "За майбутнє"

Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко 01

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182069
 
   
 Топ коментарі
 
фактично само існування цієї ригівської падалі є незаконним...
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питання спротиву владі скоріш за все стане питанням виживання патріотів
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Первоочередная задача для Украины - посадить Стерненко. Заживем тогда!!!
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Задам вопрос Дубинскому ОН уже заповит написал... убогий клоун и ручная собачка Коломойского???!!!
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питання спротиву владі скоріш за все стане питанням виживання патріотів
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фактично само існування цієї ригівської падалі є незаконним...
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Нів'якому разі не треба забувати, хто саме протянув цю всю ригівську наволоч до влади. І це пройшов тільки рік !!!
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Короновирус исправит все. ИДЕТ ОЧИЩЕНИЕ.
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...Революция - только тогда чего нибудь стоит, когда она умеет защищаться..не я сказал, но согласен полностью, Порошок просрал время для этого, за что и теперь отгребает..тысячи раз писано было- договор с москалем и бумаги не стоит, на которой он подписан...ну сколько раз можна на одни и те же грабли?.. Вопрос Дубинского Венедиктовой о том, посадят ли меня, и ее ответ является незаконным политическим давлением, - Стерненко - Цензор.НЕТ 31
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Революция - только тогда чего нибудь стоит, когда она умеет защищаться..не я сказал, но согласен полностью, дочитай до конца про эти события, там очень плохо для всех закончилось.
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ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9227

Дожили...
Националисты ленина цитируют.
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Вопрос к ПС, почему Дубинский еще топчет нашу землю? Где тот ПС от которого враг срал себе в кальсоны?
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то же касается Портнова и других тварей. Запомните, враг не ведется на вашу толерантность и миролюбность. Или вы его уничтожите или он вас
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"нет времени разбираться, надо действовать быстро"

В смысле нет времени разбираться? Что она несет? Задача прокуратуры не только разобраться, но и доказательную базу собрать, если она вообще есть, эта доказательная база.
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есть и база и экспертиза. гугол в помощь. и вывод такой что он погнался за раненным и добил его когда тот уже был в лежачем положении. прямо в сердце. Удивительно, почему этот убийца еще не сидит
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Удивительно то, как тебя троля кацапскго еще не забанили за распространение фейков и откровенного перекручивания фактов.
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Который который с напарником ждал его с выключенными телефонами возле подъезда 4 часа, при этом перед отъездом в Одессу, сказал жене - "надо съездить по делам". При этом это уже третье заказное нападение на него.
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Уже 4х? Размножился после смерти?
А этот "отец н-ого количества детей" перед тем, как собираться на покушение на Стерненко о своих детях подумал? Или он шел убивать, а не быть убитым?
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Если двое хотят убить одного, они его убьют. Пиши ещо, терминатор
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Совешенно не обязательно, если этот третий готов к встрече лучше этих 2х. Напомню, что Стерненко перед этим пережил 2 покушения - это было уже 3е!
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Та чего уж там 7-рых пусть будет. Врать так врать.
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Убитый был наемным киллером и получил свое по заслугам. Это не Стерненко на него напал - это убитый караулил несколько часов под домом Стерненко и напал на Стерненко. Так что это чистая самооборона - именно так и нужно поступать с наемными убийцами ВСЕГДА, когда есть такая возможность.
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Ну конечно, только что то даже сам пан Рябошапка не арестовал второго выжившего "киллера", как же так?
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Яневский заявил, что знаком с Сивохо 20 последних лет и помнит неприглядные страницы из биографии комика.

"Я не могу назвать его даже животным, этот организм по типу Сивохо. Я его знаю двадцать лет. Ему, как и мне, жизнь открыл Раднянский (Александр Раднянский, бывший владелец "1+1" - ред.). Это (Сивохо) запойный алкоголик. Этот человек ходил под себя, простите, публично. Какая тварь под себя ходит? ... И мне секретарь СНБО Данилов говорит на своей Facebook-странице: ой, так он у меня на общественных началах, это только его точка зрения. Ты что дебил? Ты дебил, Данилов? Ты - дебил!" - сказал журналист.
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Яневський нині в Штатах живе і працює...
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Яневський зараз у Києві в Скрипіна працює!
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это не журналист. после таких заявлений это днище помойное, а не журналист. А животные - это те бакланы, которые на Сивоху кидались. Хотя даже бакланами их назвать стремно. Баклан хорошая птичка.
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Какой ты неадекватный Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко - Цензор.НЕТ 3524
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Сивоха - редкий мудак, играющий против своей страны на стороне агрессора.
Если бы он сказал ПРАВДУ, что да, мы живем в условиях необъявленной агрессии РФ и оккупации наших территорий и при этом у нас есть разногласия внутри страны, над которыми тоже нужно работать - это одно, но он вооще всю вину переложил с агрессора на "внутренний конфликт".
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Да и на Пейзажной алллее в Киеве этот сивоха неоднократно бухал с местными бомжами и потом валялся обоссаный и синий в хлам.
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Заволновался Суши сухари, жертва режима
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Ооо, закукарекал самооборонщик, ахтивист
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Пиши жалобу в Гаагу и Европейский суд по правам человека, и еще можно в Всеевропейское общество защиты прав ЛГБТ сообществ. Там помогут.
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Степаненко молодец, наш хлопец, украинец. Рыги, казламордые и подкацапники на него слюной брызжут. Сергей умный, патриот, активист, а кто против него, соответственно враги, скоты тупорылые. Всё просто.
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Серега , тебя ненавидит Портной . Гепа . Допа .Трухан , Аваков. а Венедиктова их марионетка , поэтому . будут все попытки посадить тебя . Ты думай , как тебе сейчас действовать . Они не посадят жирного-политика .вора и тд , но тебя посадят .
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Между прочим Стерненко будущий настоящий генпрокурор. Так что испытания рыговским лайном его только укрепят и придадут решимости.
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