 Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив сам активіст Сергій Стерненко.
"Поставлене у стінах Верховної Ради питання нардепа Дубінського до кандидатки на посаду Генпрокурора Венедіктової щодо того чи посадять мене і її відповідь що "нема часу розбиратись, треба діяти швидко" є незаконним політичним тиском та протиправною спробою втручання у розслідування трьох замовних спроб мене вбити. До речі, сьогодні рівно рік як виконавець третього замаху на мене втік з України. І не в розшуку. І навіть не допитаний", - розповів Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
Дожили...
Националисты ленина цитируют.
В смысле нет времени разбираться? Что она несет? Задача прокуратуры не только разобраться, но и доказательную базу собрать, если она вообще есть, эта доказательная база.
А этот "отец н-ого количества детей" перед тем, как собираться на покушение на Стерненко о своих детях подумал? Или он шел убивать, а не быть убитым?
"Я не могу назвать его даже животным, этот организм по типу Сивохо. Я его знаю двадцать лет. Ему, как и мне, жизнь открыл Раднянский (Александр Раднянский, бывший владелец "1+1" - ред.). Это (Сивохо) запойный алкоголик. Этот человек ходил под себя, простите, публично. Какая тварь под себя ходит? ... И мне секретарь СНБО Данилов говорит на своей Facebook-странице: ой, так он у меня на общественных началах, это только его точка зрения. Ты что дебил? Ты дебил, Данилов? Ты - дебил!" - сказал журналист.
Если бы он сказал ПРАВДУ, что да, мы живем в условиях необъявленной агрессии РФ и оккупации наших территорий и при этом у нас есть разногласия внутри страны, над которыми тоже нужно работать - это одно, но он вооще всю вину переложил с агрессора на "внутренний конфликт".
Это хорошо.