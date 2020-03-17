 COVID-19: за добу в Іспанії померли 182 особи, кількість хворих зросла майже на 2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок газета "Паїс".

"В Іспанії від учора зареєстровано 1 тис. 987 нових випадків, загалом 11 тис. 178 випадків від початку кризи", - заявив керівник центру з боротьбі з надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я Фернандо Сімон.

Загальна кількість померлих від наслідків зараження становить 491 особа, за добу померли 182 людини.

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Найбільше хворих у регіоні Мадрид - майже 5 тис. осіб, це 43% від усіх випадків зараження, зафіксованих в Іспанії.