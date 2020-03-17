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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Іспанія (276) COVID-19 (1021)

 COVID-19: за добу в Іспанії померли 182 особи, кількість хворих зросла майже на 2 тис. осіб

Кількість хворих на коронавірус за добу в Іспанії зросла на 1,9 тис. осіб і становить майже 11,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок газета "Паїс".

"В Іспанії від учора зареєстровано 1 тис. 987 нових випадків, загалом 11 тис. 178 випадків від початку кризи", - заявив керівник центру з боротьбі з надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я Фернандо Сімон.

Загальна кількість померлих від наслідків зараження становить 491 особа, за добу померли 182 людини.

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Найбільше хворих у регіоні Мадрид - майже 5 тис. осіб, це 43% від усіх випадків зараження, зафіксованих в Іспанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182065
 
 
 Топ коментарі
 
Есть ли у коронавируса глаза? Можно ли в них посмотреть и договориться?
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Держись Киев, Украина,Народ сильнее временного вируса! Жгите костры во дворах.
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"Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он."
"Михаил Радуцкий на харьковском заводе медпрепаратов выкупил весь запас масок в 20 млн штук. Затем партия масок была выкуплена еще у одного производителя. При этом, потратив на маски 36 млн гривен, продал их в Китай за 224 млн гривен, заработав 186 млн гривен."
COVID-19: за сутки в Испании скончались 182 человека, число заболевших возросло почти на 2 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6734
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бо насєлєніє ждьот от ніх бистрого хепієнда.
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28 січня, з того часу сотні тисяч поїхали до Європи і повернулись.
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А дехто ще й "гостинці" з собою привіз...
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А в жигулях, интересно, иконки вместо подушек безопасности сильно помогают? )=
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Еще как! Это своего рода пропуск в рай без предварительного блиц-опроса по вопросам вероисповеданья.)
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"Курск" - первая и единственная АПЛ, освящённая РПЦ. Об этом факте упорно умалчивают СМИ, однако факт остаётся фактом. Более того, АПЛ "Курск", похоже, была единственной подводной лодкой в мире, освящённой какой-либо церковью. COVID-19: за добу в Іспанії померли 182 особи, кількість хворих зросла майже на 2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9409
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Не допоможе, навпаки. В Малайзії он майже не було хворих, сходили в мечеть, 10 000 набилось з різних країн, вже під 700 хворих.
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Есть ли у коронавируса глаза? Можно ли в них посмотреть и договориться?
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Вам Моргулис по вторникам шнурок от тірнета відайот?
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медсестра звала за таблетками, чеши не прозевай время приема.
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Интересно, те, кто тебе лайкнул на это бред, это твои соседи по палате или санитары?))
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Держись Киев, Украина,Народ сильнее временного вируса! Жгите костры во дворах.
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5-й вид огня у всех нас в глазах.Он когда исчезает человек ст-ся присмерти.Огонь костра его немного поддерживает.
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а порохоботи проти карантину чомусь
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Це тому що порохоботи масками торгують.
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Мародер має перебувати на полі бою, а це трохи інше.
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мародёр - перен., разг. торговец-спекулянт, перепродающий товары по очень высокой цене, в том числе.
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"Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он."
"Михаил Радуцкий на харьковском заводе медпрепаратов выкупил весь запас масок в 20 млн штук. Затем партия масок была выкуплена еще у одного производителя. При этом, потратив на маски 36 млн гривен, продал их в Китай за 224 млн гривен, заработав 186 млн гривен."
COVID-19: за сутки в Испании скончались 182 человека, число заболевших возросло почти на 2 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6734
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Радуцкий не в теме, он не еврей, а жид, а это, как говорят в Одессе - две большие разницы..
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та они не шарят, делали все так как у нас делают, и давно забыли бы про вирус.
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К след. Пн будет от 300к заразившихся, тысяч 20-25 двухсотых.
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Причём тут нагнетение, ау! Это просто реализм. А самообман - удел идиотов.
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всего лишь пффф трупы вкусные пельмешек налепить или еще что подумаешь ковид 19
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Та тому що не було здорових на коронавірус, були недообслідувані.
Як у нас, наприклад. Смерті від COVID-19 списували на смерть від грипу чи серцевої недостатності і при цьому демагогічно стверджували, що, мовляв, від грипу мруть більше. Тільки тоді отямились і почали приймати адекватні міри, коли статистика стала занадто загрозливою.
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Теперь я понимаю, почему потрох так быстренько вернулся из Испании, он таки понял, что в украинской тюрьме намного безопасней))
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