Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє у вівторок газета "Паїс".
"В Іспанії від учора зареєстровано 1 тис. 987 нових випадків, загалом 11 тис. 178 випадків від початку кризи", - заявив керівник центру з боротьбі з надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я Фернандо Сімон.
Загальна кількість померлих від наслідків зараження становить 491 особа, за добу померли 182 людини.
Найбільше хворих у регіоні Мадрид - майже 5 тис. осіб, це 43% від усіх випадків зараження, зафіксованих в Іспанії.
"Михаил Радуцкий на харьковском заводе медпрепаратов выкупил весь запас масок в 20 млн штук. Затем партия масок была выкуплена еще у одного производителя. При этом, потратив на маски 36 млн гривен, продал их в Китай за 224 млн гривен, заработав 186 млн гривен."
Як у нас, наприклад. Смерті від COVID-19 списували на смерть від грипу чи серцевої недостатності і при цьому демагогічно стверджували, що, мовляв, від грипу мруть більше. Тільки тоді отямились і почали приймати адекватні міри, коли статистика стала занадто загрозливою.