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 Політика України, Суспільство
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 Найближчим часом буде створено Штаб національного порятунку, туди увійдуть представники кожної фракції, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував створення при уряді Штабу національного порятунку в зв'язку із ситуацією з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час брифінгу.

"При уряді створюється найближчим часом Штаб національного порятунку, куди обов'язково увійдуть представники кожної фракції", - повідомив він.

Коментуючи зустріч глав фракцій, яка відбулася напередодні вночі, Арахамія додав, що є домовленість про те, що від кожної фракції буде 1-2 експерти.

"І вони будуть разом працювати: Офіс президента, уряд і парламент. Напрацьовувати ті рішення, які нам потрібно буде виробити залежно від того, як будуть розвиватися події з епідемією. Потім ми будемо це готувати, об'єднувати в пакети законопроєктів, скликати позачергову сесію і голосувати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182064
 
 
 Топ коментарі
 
Штаб спасения одной национальности...
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штабы зЭбилов В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2764 - история ничему не учит...

В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2565
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Каждый день какой-то штаб, платформа, комитет, консультативный совет и шоу, шоу, шоу ...
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Штаб спасения одной национальности...
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Каждый день какой-то штаб, платформа, комитет, консультативный совет и шоу, шоу, шоу ...
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Мудрий нарид устал от войны. Пускай теперь отдохньот.
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не боюсь спасать буждет некого с таким пи..ами.. будет штаб национальной похоронной команды....
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маленькая поправочка: спасение состояния одной национальности
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Это от вас ,Иуд. проклятых, нужно спасать Украину !
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рятувати Україну потрібно в першу чергу від сн, агрохімії та інших токсичних елементів
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Щаззз, те, кто привык с трибун клеймить бубочку и СН в целом, туда не пойдут, это ж работать надо. Я посмотрю хотя бы на пЕСиков, кого именно они туда отрядят.
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куда "туда" ?

в подсобники Арахамии ?
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это че, ты хочешь сказать, бубочка со своей камарильей "работает"?))
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Шоколадные зайцы-мерзавцы работу только имитируют.
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да ты че? В Ольгино так вам и говорят?
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Тебе ещё кто-то даже лайкнул?Ну и кумедна Людина))
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Ну за что нам это.Какой-то арахамия будет меня спасать.
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Если у вас еще есть деньги и имущество, тогда штаб придет к вам.
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у вас полномочий и так выше крыши может специалистов в штаб назначить.
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прошло только 9-ть месяцем БАРДАКА от зЭбЭни, и уже нужен ШТАБ СПАСЕНИЯ....- а дальше то что тогда В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6800 спасайся кто может, и спасение - это дело рук самих спасаемых....
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я только утром это сказал...не знаю чем это все закончиться (ну закончиться жеже когда-то!!!))) но правление Янелоха войдет в историю, не самим гениальным и неповторимым напольёном, а неудержимым шоу, предательством, ложью и.... пандемией...
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И не надейтесь, не спасетесь!
Всех переловим!
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Я навіть знаю яку націю буде рятувати той комітет.
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штаб національного порятунку?
ви що там ***** змагаєтесь у маркетингу?

єдине, що вам треба усвідомити, що має бути створений дієвий механізм спрямований на реагування та подолання наслідків заподіяних короновірусом.
а все чим займається зеленське та ко це вигадування гучних назви для вживання тими, хто мешкає виключно в телевізорі.
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Штаб национального спасения...
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чому не забезпечили країнгу НОРМАЛЬНИМИ масками, негідники ?! Чого ви тварюки вичікували ? 17.03.20 12:03 99% звичайних масок ні від чого не захистять: це бутафорія, не більшеhttps://censor.net.ua/ua/resonance/3182020/99*********************************************************************
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как не готовились рЫгозЭлень Рудницкий отправил в помощь братскому Китайскому народу свыше 900-т тонн этих масок..., и говорят что по скромным самым положил себе - читай зЭле свыше 180 000 000 грн... В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1204
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ДЛБ должны быть профильные специалисты а не ДЛБ такие как Вы от Вас толку нет одно уничтожение мрак с этими СН затычки на все случаи жизни
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Не забудьте тути включити сівуху,портнова та цього,як його,***,не проти ночі буде згаданий,шарія.Вони спасуть...
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ну если в этот штаб войдут квартальные идиоты типа архамидии, то лучше спасаться самому без их помощи
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А что спасать то будут? Или в других странах есть такая практика? Еще надо создать управление по управлению всеми управлениями со множеством подразделений.
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Штаб национального спасения от зебни? Это да, пора уже
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штаб, комитет, фонд, бла-бла-бла... а по сути дегенераты так и не знают что делать, в "турборежиме", блин Кстати, где новаторские идеи дубилета-джуниора по борьбе с пандемией в смартфоне?
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Тут вже час спасатись від вас, зелені гндни.
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Согласен!!!!
Срочно нужен штаб спасения страны от ЗЕлёной плесени.
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Loki

С одной стороны понимаешь, что если всю эту зеко манду не отправить в ближайшее время на Луну, то Украине конец,
а с другой стороны, хочется, чтоб мудрый и простой зескотонарид в будущем начинал срать кровавым поносом при одном только воспоминании о своем выборе-2019.

Дуализм.
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Штаб спасения будет заседать в спасательном бункере.
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Как премьера, прокурора назначать, так вы САМИ и никого не слушаете.
Как землю дерибанить, так вы САМИ и никого не слушаете.
А как ПОРАБОТАТЬ надо, так ВСЕ фракции, дурным воем зовете!

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смотрю, как соседка-пенсионерка голосовавшая за Зе вакханалию, побежала с рюкзаком тариться гречкой.. В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5221
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Сомневаюсь,что всякие Ары кого-то могут спасти,кроме себя.
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Всё что могут эти клоуны, это корпоративы - комитеты, штабы, собрания гомосеков СН, любителей "скотов"... лишь бы не работать. Впрочем, слово "работа", они в словаре не находили... и не искали. 73% сейчас наблюдают за собой со стороны - дебильное шоу дебилов, для дебилов... но как "забирает"! Ещё по косячку!? "Отходняк" уже скоро... наслаждайтесь... пока.
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Штаб национального спасения, Коммитет межрегиональных консультаций, Офис внутреннего контроля, Отдел фиксации мысли, Администрация ответственного по грушам, и еще тысячи ************* названий ответвлений публичного дома под названием Верховна Рада без смысла, без определенной кем-либо ответственности, без собственной иерархии, стихийные образования с целью работы от этого столба и до обеда.
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Щтаб національного порятунку треба створювати для порятунку від зеленої чуми
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Прості маски не допомагають,зрозумійте,зовсім.Почитайте чому.Я одразу це зрозумів.Але в нас будуть штрафувати за їх відсутність.
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входя в штаб национального спасения, одевайте маски, мойте руки и вытирайте ноги!
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Разве народ Украины просил вас кого-то спасать? Вам определили задачи еще в 14-м году, главная из них была реформированием судебной системы. Вы сделали всё и продолжаете делать еще больше, кроме главной реформы. Нет судов - нет порядка, нет никакого смысла в принятии популистских решений и создании штабов, когда суды не работают или работают в зависимости от власти, а не от законов Украины и логики. Приехали, в стране война и почти эпидемия, а они штабы создают, как будто нет главного санврача, ГСЧС и наделенных исполнительной властью министров. Президент не обязан разбираться в недостатке масок или в хищениях в МОУ, это должны делать прокуроры. Они делают, но суды не выносят решений. Кто наказал Ляшка или Киву за преступления, снятые на камеру? Это начало конца нашей государственности. Уже никто не верит ни пороху, ни зеле, врачам и судьям тоже никто не верит, уже не говорю об очередях в военкоматы. Там вообще завал.
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это нонсенс,арахамия-как можно спасать от зевируса,только лоботомия
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отлично! теперь все дружно будем это г*но зеленое из выгребной ямы вычерпывать! а бубочка собирается, в этом случае, в своей абсолютной власти подвинуться?
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Треба створити штаб по створення штабів,з координації ,реорганізації ,ревізії і ліквідації штабів.
Вобщєм,роботи-непочатий край !
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А как там штаб спасения экономики созданный пару недель назад уже работает или еще нет.
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Ещё нужен штаб контрнаступления на коронавирус
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Нарешті "слуги уродів" назвали ім'я агресора, який напав на Україну - це COVID 19.
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Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Алексей Дубинский в эфире YouTube-шоу "Vласть VS Vлащенко" заявил, что страна идёт к дефолту.

Это именно то что надо Коломойскому.
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