 Найближчим часом буде створено Штаб національного порятунку, туди увійдуть представники кожної фракції, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час брифінгу.
"При уряді створюється найближчим часом Штаб національного порятунку, куди обов'язково увійдуть представники кожної фракції", - повідомив він.
Коментуючи зустріч глав фракцій, яка відбулася напередодні вночі, Арахамія додав, що є домовленість про те, що від кожної фракції буде 1-2 експерти.
"І вони будуть разом працювати: Офіс президента, уряд і парламент. Напрацьовувати ті рішення, які нам потрібно буде виробити залежно від того, як будуть розвиватися події з епідемією. Потім ми будемо це готувати, об'єднувати в пакети законопроєктів, скликати позачергову сесію і голосувати", - зазначив він.
в подсобники Арахамии ?
Всех переловим!
ви що там ***** змагаєтесь у маркетингу?
єдине, що вам треба усвідомити, що має бути створений дієвий механізм спрямований на реагування та подолання наслідків заподіяних короновірусом.
а все чим займається зеленське та ко це вигадування гучних назви для вживання тими, хто мешкає виключно в телевізорі.
Від початку епідемії у Китаї, у вас було як мін 3 міс. Ви чому не забезпечили країнгу НОРМАЛЬНИМИ масками, негідники ?! Чого ви тварюки вичікували ? 17.03.20 12:03 99% звичайних масок ні від чого не захистять: це бутафорія, не більшеhttps://censor.net.ua/ua/resonance/3182020/99*********************************************************************
Срочно нужен штаб спасения страны от ЗЕлёной плесени.
Loki
С одной стороны понимаешь, что если всю эту зеко манду не отправить в ближайшее время на Луну, то Украине конец,
а с другой стороны, хочется, чтоб мудрый и простой зескотонарид в будущем начинал срать кровавым поносом при одном только воспоминании о своем выборе-2019.
Дуализм.
Как землю дерибанить, так вы САМИ и никого не слушаете.
А как ПОРАБОТАТЬ надо, так ВСЕ фракции, дурным воем зовете!
Вобщєм,роботи-непочатий край !
Это именно то что надо Коломойскому.