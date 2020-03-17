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 Комітет Ради з нацбезпеки розгляне питання оборонного держзамовлення в режимі відеоконференції, - "слуга народу" Арахамія

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки буде працювати в режимі відеоконференцій, заявляє глава фракції "Слуга народу", член комітету Давид Арахамія.

"Комітет з питань національної безпеки працюватиме в режимі відеоконференцій", - повідомив Арахамія на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, члени комітету збиратимуться в приміщенні Верховної Ради, а всі запрошені (представники Міністерства оборони, Державної прикордонної служби та інших відомств) будуть на відеозв'язку з комітетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

Він нагадав, що багато питань, які розглядає профільний комітет, стосуються питань підвищеної секретності.

"Ми звернулися до Служби держспецзв'язку, і вони встановили нам спеціальне обладнання для того, щоб контактувати і мати ті самі обмеження щодо державної таємниці", - сказав Арахамія.

За його словами, першочергове питання, яке планує розглянути комітет - питання державного оборонного замовлення: "Комітет національної безпеки і оборони, там йде термінове питання державного оборонного замовлення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182062
 
 
 Топ коментарі
 
Бля, рада кишит агентами кремля, они установили спецоборудование
Я так считаю что и ету хламидию после сменьі власти надо будет сажать
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Хотілося б в слуги урода запитати від код обороняємося?
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та він в мене як радіоточка пряцює)
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Скажите, а сотрудники ГШ ФР в ней участие будут принимать оькрыто или инкогнито?
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***, рада кишит агентами кремля, они установили спецоборудование
Я так считаю что и ету хламидию после сменьі власти надо будет сажать
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Від кого оборонятися будете??
Від народу!!
Мацкалі ваші друзі
Або потрібні гроші щоби охороняти Кримський канал?
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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