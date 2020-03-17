 Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Інститут – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.
Глава інституту Лотар Вайлер заявив, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.
Вайлер додав, що тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.
"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.
Станом на вівторок у Німеччині зафіксовано 6012 випадків захворювання, 13 людей померли.
Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом – в країні зачиняються більшість магазинів, крім продуктових, а німцям забороняють поїздки у відпустку.
Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували урядовий звіт, в якому йдеться, що епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.
не переживай... все там прикопаемся )))) но в разное время!!! я совсем не тороплюсь!
(тьху, тьху! типун Вам на изык!!!)
вакцина уже проходит испытания... есть выздоровевшие (и возможно с приобретенным иммунитетом)... опять же грипп-туберкулез-СПИД-гепатит-корь-краснуха-паротит и прочие... не менее паганые каки... живем же как-то...
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
А психушки закрывают.
"Коронавирус" - это не пандемия. Это грандиозное разводилово.
Чума заходить в місто і обіцяє вбити 100 чоловік, коли вона виходить з міста до неї кидаються з претензіями - Ти ж обіцяла вбити 100 чоловік а вбила 10 000.о вона відповідає - Я і вбила 100 чоловік, решта померла від страху...
В 1352 г. архиепископ Новгородский Василий Калика принял псковских послов, которые просили архиерея приехать в охваченный эпидемией чумы Псков для благословения горожан.
Взяв с собой юрьевского архим. Никифора, игуменов и священников, святитель отправился в бедствующий город «не в свои лета, ни во свою чероду, но тако хотя благословити детеи своих пскович и попов».
В Пскове он дважды служил в Троицком соборе, а также в Снетогорском мужском монастыре Рождества Богородицы, в Михайловской и Иоанно-Богословской церквах, совершал крестные ходы с мощами святых вокруг города. Уезжая, архиерей благословил псковичей. На обратном пути он заболел и был доставлен в Михайловский монастырь в устье р. Узы, притока Шелони, где св. Василий и скончался 3 июля 1352 г.
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В общем, тем, кто ныне кликушествует, что мол, в храме и службе заразиться нельзя, советую вспомнить, сколько раз эпидемии выкашивали христианские города. Города, которые, конечно, принимали все меры духовной безопасности: и в колокола звонили, и самый душистый ладан использовали, и крестными ходами обходили свои пределы...