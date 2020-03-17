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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Велика Британія (1154) Німеччина (1412) пандемія (11) COVID-19 (1021)

 Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Німецький Інститут Роберта Коха заявив, що епідемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інститут – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.

Глава інституту Лотар Вайлер заявив, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.

Також читайте: COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис.

Вайлер додав, що тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.

"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.

Станом на вівторок у Німеччині зафіксовано 6012 випадків захворювання, 13 людей померли.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом – в країні зачиняються більшість магазинів, крім продуктових, а німцям забороняють поїздки у відпустку.

Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували урядовий звіт, в якому йдеться, що епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182058
 
 
 Топ коментарі
 
Ангела, закривай метро на 2 (два!) роки.
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ой да ладно ... вопрос.... и сколько стоит уменьшить до года??
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Можно и за день к земле привыкнуть)=
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та ну!...мне огород садить...какие два года? ))))) совсем абалдели..
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та я то привычный)))
не переживай... все там прикопаемся )))) но в разное время!!! я совсем не тороплюсь!
(тьху, тьху! типун Вам на изык!!!)
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Брешуть.Потрібна паніка,щоб вакцину продати.Скоро буде вона готова.Ви подивіться,як в світі можна швидко від демократії,до толітаризму скотитися.І ніяких бомб і зброї не потрібно.
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В Китае зафиксировали случаи повторного заражения, а это говорит о том, что иммунитет вырабатывается не на 100 процентов даже у переболевших, и вакцина, при таком варианте, неэффективна.
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Нарот змітає з полиць магазинів все що потрапить на очі. Паніка вєлікая вешчь.
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Это где так? В Киеве пока в магазинах всё есть. Паники не наблюдается.
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Тільки що був у СІЛЬПІ. На базарі мона було купити овочі-фрукти, крупи, цукор, хліб і т.п. І це на свіжому повітрі. Тепер все закрито і нарот попхнув в магазини.
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Да завезут, сколько угодно. Сейчас - золотая пора для владельцев продовольственных магазинов и аптек.
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Исходя из информации о том, что некоторые переболевшие заражаются по второму кругу, то эта "карусель" может длиться вечно, до последнего клиента, пока не изобретут дешовое и эффективное средство.
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Если заражаются по второму кругу, тогда это не вирус, а химия.
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Или пока брехать не перестанут. Будешь кашлять, умрешь от инфаркта-инсульта з переляку, напишут - от коронавируса.
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Не хватит жрать короновирусу. Так что, МИФ.
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страшилка...
вакцина уже проходит испытания... есть выздоровевшие (и возможно с приобретенным иммунитетом)... опять же грипп-туберкулез-СПИД-гепатит-корь-краснуха-паротит и прочие... не менее паганые каки... живем же как-то...
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Этими каками заразиться труднее -вот поэтому коронавирус еще то гамно
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вирусы мутируют и дальше будет только хуже......
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Ожидаемо. Если изучить историю, то понятно, как все будет до изобретения вакцины. Так было с вирусом оспы. Надо как-то пережить это.
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Когда плотность лжи, подлости и цинизма превышают определенный предел, Природа включает свои методы самоочищения.
Ни один вирус не страшен честному и доброму человеку.
Поэтому аморальные власти так и перепугались.
Но идти против Природы бессмысленно.
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Надо просто перестать думать что у вируса нет глаз и посмотреть в них!
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це ще два роки вілла гетьмана пустуватиме?
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Два года истерии? Не выдержит ни одна психика.
А психушки закрывают. Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха - Цензор.НЕТ 3086
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Пандемия - это когда на улицах лежат трупы, а санитарные службы не успевают собирать их и отвозить в крематорий.
"Коронавирус" - это не пандемия. Это грандиозное разводилово.
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Слушал выступление одного известного эпидемиолога: "50% в истории с коронавирусом - информационная война, сути и цели которой не понимают даже те, кто в нее активно включился".
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Як там у легенді.
Чума заходить в місто і обіцяє вбити 100 чоловік, коли вона виходить з міста до неї кидаються з претензіями - Ти ж обіцяла вбити 100 чоловік а вбила 10 000.о вона відповідає - Я і вбила 100 чоловік, решта померла від страху...
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Святой и эпидемия. Молитва и смерть (из блога Андрея Кураева)
В 1352 г. архиепископ Новгородский Василий Калика принял псковских послов, которые просили архиерея приехать в охваченный эпидемией чумы Псков для благословения горожан.
Взяв с собой юрьевского архим. Никифора, игуменов и священников, святитель отправился в бедствующий город «не в свои лета, ни во свою чероду, но тако хотя благословити детеи своих пскович и попов».
В Пскове он дважды служил в Троицком соборе, а также в Снетогорском мужском монастыре Рождества Богородицы, в Михайловской и Иоанно-Богословской церквах, совершал крестные ходы с мощами святых вокруг города. Уезжая, архиерей благословил псковичей. На обратном пути он заболел и был доставлен в Михайловский монастырь в устье р. Узы, притока Шелони, где св. Василий и скончался 3 июля 1352 г.
* * *
В общем, тем, кто ныне кликушествует, что мол, в храме и службе заразиться нельзя, советую вспомнить, сколько раз эпидемии выкашивали христианские города. Города, которые, конечно, принимали все меры духовной безопасности: и в колокола звонили, и самый душистый ладан использовали, и крестными ходами обходили свои пределы...
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