 Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

Як повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури, також рейси протягом дня приймають Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків, передає Цензор.НЕТ.
"Як ми і обіцяли, повертаємо наших співгромадян додому, які за кордоном опинилися у дуже складній ситуації, спричиненню пандемією коронавірусу. Міністерство у цілодобовому режимі працює з авіакомпаніями та туроператорами для вирішення нагальних питань і відпрацювання найбільш оптимальних рішень в у надзвичайних умовах", - цитує пресслужба міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Нагнули туроператоров, а теперь это к себе в заслуги приписывают)
Где им бы лучше помогли, заболей они? В Европе или Украине? Клоунада какая-то..
Надо быть аккуратнее со своими желаниями и формулировать их ясно, иначе Вселенная может их выполнить совсем не так, как ты этого хочешь.
Причем цивилизованные страны ничего не отменяли. На флайрадаре видно что летают как обычно. Лейпциг- Гонконг, Брюссель-Шанхай, Сеул-Париж итд.итп.
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хотя можно и цивилизованно
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