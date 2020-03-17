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Все про:Бориспіль (326) карантин (242) українці (1774) евакуація (309) Криклій (91)

 Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з опівночі 17 березня і станом на 11:05 прийняв 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури, також рейси протягом дня приймають Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Як ми і обіцяли, повертаємо наших співгромадян додому, які за кордоном опинилися у дуже складній ситуації, спричиненню пандемією коронавірусу. Міністерство у цілодобовому режимі працює з авіакомпаніями та туроператорами для вирішення нагальних питань і відпрацювання найбільш оптимальних рішень в у надзвичайних умовах", - цитує пресслужба міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182055
 
 
 Топ коментарі
 
А Санжари не луснуть? Чи вже все, не треба карантину і обсєрації? С начала суток в "Борисполе" приземлились 38 рейсов с украинцами, вернувшимися из-за границы, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6651
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Молодцы. Как в анекдоте, теперь точно пздц
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Спершу треба коронавірус завезти в Україну в повному об"ємі..
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А Санжари не луснуть? Чи вже все, не треба карантину і обсєрації?
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Санжари вже закрились, кондоми кінчились і Скалецька більше не хоче.
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В лучших традициях...
Нагнули туроператоров, а теперь это к себе в заслуги приписывают)
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Специально больных завозят?
Где им бы лучше помогли, заболей они? В Европе или Украине? Клоунада какая-то..
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Молодцы. Как в анекдоте, теперь точно пздц
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Зате коронавірусом всі будуть забезпечені!
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Когда Зелебоба на инаугурации призвал всех украинцев вернуться, то он не мог себе представить, что это произойдет вот так.
Надо быть аккуратнее со своими желаниями и формулировать их ясно, иначе Вселенная может их выполнить совсем не так, как ты этого хочешь.
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он еще что то за будет весело говорил....
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Гаплик, у нас вчора цих повернувшихся, поліція ловила по супермаркетам.
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2-0, поліція перемогла, з червоними картками буде зрозуміло піздніше.
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да все уже.. вспышка в Киеве неизбежна
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В "очень сложной ситуации" украинские граждане за границей оказались не из-за гриппа, а потому что вы дебилы закрыли все авиасообщение.
Причем цивилизованные страны ничего не отменяли. На флайрадаре видно что летают как обычно. Лейпциг- Гонконг, Брюссель-Шанхай, Сеул-Париж итд.итп.
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так я чё-то не понял. прям сейчас на флайтрадаре два рейса идут на Шарм-Аль-Шейх. один из Одессы, другой из Харькова. они порожняком туда за зубажилыми турыстами летят что-ли?
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Да, сегодня из Египта 19 бортов туристов вывозят, Египет послезавтра закрывает воздушное пространство.
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заразы на несут перемрут все тута теперь..вонючки макаронники и чурбаны вспомнили что они укры
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