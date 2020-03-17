Про це повідомляє пресслужба лікарні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. Втому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів що перебувають в стаціонарі за для безпеки пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
В Охматдиті зазначили, що лікарня не проводить прийом інфекційних хворих, а з симптомами будь-яких ГРВІ просять звертатися до сімейного лікаря або в інфекційні стаціонари, які визначені як базові по місту Київ.
-Ніхто не відміняв відбору дій за принципом "меншого зла" (В медицині - дій "за життєвими показниками")
-Але ніхто й не відміняв як моральну, політичну, так і кримінальна відповідальність за "перегини"...
-І якщо у всій Україні зареєстровано лише СІМ підтверджених випадків захворювань на короновірус і лише одна смерть, то відміняти планові операції для всього 40-мільйонного населення України, - то і є Аморально, в Аполітично і Кримінально - одночасно! Не спасати людей, які могли б після операції вижити, одужати , соціально реабілітуватися - то є ОДНОЗНАЧНИМ злочином проти людяності!
Щойно пройшла інформація, що ""Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів"
Капец какой-то...
И шанс у тебя сдохнуть от короновируса не в ходит в первую сотню вероятностей причин смерти, от чего ты умрёшь
Так что не парься из-за паники
По-моему, вред от мер по спасению от вируса в разы превышают возможный вред от самого вируса.
Так понятно ?
а если бы на его месте был какой-то дурачок ?
Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший...
По факту на его месте именно дурачок и находится