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 Суспільство
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Все про:карантин (242) Київ (7443) ОХМАТДИТ (45)

 "Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" припиняє прийом пацієнтів на планові оперативні втручання і обмежує відвідування пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба лікарні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. Втому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів що перебувають в стаціонарі за для безпеки пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

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В Охматдиті зазначили, що лікарня не проводить прийом інфекційних хворих, а з симптомами будь-яких ГРВІ просять звертатися до сімейного лікаря або в інфекційні стаціонари, які визначені як базові по місту Київ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182054
 
 
 Топ коментарі
 
Який, бляха, зв'язок? Хай діти здихають не дочекавшись операції, бо операційна за високопосадовим ЗЄбілом зарезервовано, на випадок коронавірусу.
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Заставь дурака Богу молиться, он и стеклянный хрен сломает
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Там ж серйозні операції.Від вірусу одна літня людина вмерла і то не факт,що від нього.В цій ж лікарні діти,майбутнє нації.Чи вже ні?
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Заставь дурака Богу молиться, он и стеклянный хрен сломает
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-В народі гуляє сентенція, що інколи "ліпше перегнути, чим не догнути..."
-Ніхто не відміняв відбору дій за принципом "меншого зла" (В медицині - дій "за життєвими показниками")
-Але ніхто й не відміняв як моральну, політичну, так і кримінальна відповідальність за "перегини"...
-І якщо у всій Україні зареєстровано лише СІМ підтверджених випадків захворювань на короновірус і лише одна смерть, то відміняти планові операції для всього 40-мільйонного населення України, - то і є Аморально, в Аполітично і Кримінально - одночасно! Не спасати людей, які могли б після операції вижити, одужати , соціально реабілітуватися - то є ОДНОЗНАЧНИМ злочином проти людяності!
Щойно пройшла інформація, що ""Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів"
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-Але ніхто й не відміняв як моральну, політичну, так і кримінальна відповідальність за трагічні випадки від "перегинів"...
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От короновирума одна бабка сдохла, от их мер по карантину умрут тысячи.
Капец какой-то...
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а если бы на его месте был какой-то дурачок ?
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Дебил, дело не в поле человека, а в пропорциях. Один и тысячи
И шанс у тебя сдохнуть от короновируса не в ходит в первую сотню вероятностей причин смерти, от чего ты умрёшь
Так что не парься из-за паники
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та шо ж тебе не ясно в моих выражениях ?

По-моему, вред от мер по спасению от вируса в разы превышают возможный вред от самого вируса.

Так понятно ?
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Вообще-то это я написал, а ты в низу какую-то непонятку, кто-бы был на каком месте

а если бы на его месте был какой-то дурачок ?
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ты не знаешь, что это цитата из Зеленского ?

Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший...

По факту на его месте именно дурачок и находится
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я не понимаю как это то есть ложись помирай что ли
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Який, бляха, зв'язок? Хай діти здихають не дочекавшись операції, бо операційна за високопосадовим ЗЄбілом зарезервовано, на випадок коронавірусу.
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Там ж серйозні операції.Від вірусу одна літня людина вмерла і то не факт,що від нього.В цій ж лікарні діти,майбутнє нації.Чи вже ні?
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У Охматдиті - найкраще відділення дитячої окнології в Україні. Це що, виходить, хай діти повільно помирають від раку, бо їм операцію відмінять?
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Ну,якщо зовсім коротко- та і чорт з вами,подихайте. "Я нікаму нічєво не должен"... (с)
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