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Все про:залізниця (372) карантин (242) потяг (362) Укрзалізниця (952) Мінінфраструктури (374) Криклій (91)

 Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

У Мінінфраструктури представили перелік скасованих поїздів у зв'язку із забороною пасажирських перевезень у країні через введений карантин.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 березня "Укрзалізниця" припиняє перевезення пасажирів з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу в Україні", - написав міністр і представив перелік скасованих поїздів:

Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів 01
Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів 02
Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів 03
Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів 04
Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182053
 
 
 Топ коментарі
 
Кричали зебіки уррря і в воздух чєпчікі бросалі!
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ЗАЧЕМ нужен перечень, если заявили что отменили ВСЕ поезда? или опять нас обманули?
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ты не знал, что все запреты у нас вводятся исключительно ради исключений ?
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Кричали зебіки уррря і в воздух чєпчікі бросалі!
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ЗАЧЕМ нужен перечень, если заявили что отменили ВСЕ поезда? или опять нас обманули?
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ты не знал, что все запреты у нас вводятся исключительно ради исключений ?
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В Депо поезд дыр дыр дыр , а мы все на карантин ....
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Папа Римский Франциск покинул Ватикан и прошелся по опустевшему Риму пешком в церковь Сан-Марчелло-аль-Корсо, где помолился об окончании пандемии в мире перед Крестом Великой Чумы. В этой римской церкви находится чудотворное распятие, которое в 1522 году выносили на процессию, молясь об окончании эпидемии чумы в Италии.
Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов - Цензор.НЕТ 7660

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Це після візиту туди Бубочки-бідоносця.
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ні... сьогодні
тоді Він ще сподівався що все минеться.. ....даремно сподівася )))))
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А вот еврейская община Украины решила бесплатно раздать 30 тонн мацы
Зебилы, накинулись на шару, пока трамваи ходят!
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и хде такое счастье? ну ёмоё...почему не сообщили никому? ))))
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Объединенная еврейская община Украины решила бесплатно раздать более 30 тонн мацы к наступающему празднику Песах. Об этом сообщает УНИАН.
Руководитель общины Михаэль Ткач пояснил, что ее распределят через региональные еврейские организации.
В 2020 году количество мацы было увеличено почти на десять тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи Украины были обеспечены мацой к празднику.
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Папе Римскому лучшебы сегодняшний костер разжеч-5-й в праз.Луперкалии(ПирГулу)=Базанта=Ноуруз=Масленница).Ведь 21 опускается и Омуравати(Омур БэйАта=Батя=Батьковщина=Петр)-Жизни Бек Отец(АтаЯнан=Адам) -храм Мултан в Баку(Бахы).А в СЛЕДУЮЩЕМ ПРАЗДНИКЕ 21сентября ИЗ НЕГО РАЗДЕЛЯЮТСЯ 12 БэйАтаГанов(беки отцы кровей)=ВАТИКАНЫ!!! Это кампитальные празд.Др.Анара(Рима) из ИндоПэриджана.А не голубей выпускать под чернобелые дымы.
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я уверен Папа Римский разберется что ему лучше... (за подсказку - спасибо)
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Ну, от пассажирских перевозок ей ни холодно, ни жарко. Простой людей и зарплата им только в убыток. Вот спад деловой активности и грузовых перевозок может сделать жопу
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готують до проватизації.... тре слідкувати за пресою
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Закрили базари де продавали все на свіжому повітрі і народ ломанувся в закриті приміщення магазинів за продуктами. Зелені ідійоти.
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Базари були майже пусті. ТРЦ - купа людей. Не розумію логіки.
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А пригородные поезда(электрички) не отменяли??Кто знает?
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