 Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 березня "Укрзалізниця" припиняє перевезення пасажирів з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу в Україні", - написав міністр і представив перелік скасованих поїздів:









