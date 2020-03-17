 Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"З 18 березня "Укрзалізниця" припиняє перевезення пасажирів з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу в Україні", - написав міністр і представив перелік скасованих поїздів:
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тоді Він ще сподівався що все минеться.. ....даремно сподівася )))))
Зебилы, накинулись на шару, пока трамваи ходят!
Руководитель общины Михаэль Ткач пояснил, что ее распределят через региональные еврейские организации.
В 2020 году количество мацы было увеличено почти на десять тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи Украины были обеспечены мацой к празднику.