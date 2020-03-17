 "Чекаємо зливу справи Дубневича", - нардепка від "Голосу" Устінова про підтримку Венедіктової групою "За майбутнє"

Таку думку висловила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Після голосування за Венедіктову групою "За майбутнє" чекаємо зливу кримінального провадження щодо Ярослава Дубневича. Справу розслідувало НАБУ, подання на зняття недоторканності подавав ексгенпрокурор Рябошапка", - написала вона.

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Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згода на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосування за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою в 90 млн гривень. Наступного дня він вийшов під заставу.