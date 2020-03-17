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Все про:Дубневич (67) Венедіктова (57) Устінова (29)

 "Чекаємо зливу справи Дубневича", - нардепка від "Голосу" Устінова про підтримку Венедіктової групою "За майбутнє"

Парламентська група "За майбутнє" підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора в обмін на закриття справи проти нардепа Ярослава Дубневича.

Таку думку висловила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Після голосування за Венедіктову групою "За майбутнє" чекаємо зливу кримінального провадження щодо Ярослава Дубневича. Справу розслідувало НАБУ, подання на зняття недоторканності подавав ексгенпрокурор Рябошапка", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згода на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосування за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою в 90 млн гривень. Наступного дня він вийшов під заставу.

Чекаємо зливу справи Дубневича, - нардепка від Голосу Устінова про підтримку Венедіктової групою За майбутнє 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182050
 
 
 Топ коментарі
 


CommanderX



Дамы и господа, голосуя за министра экономики Петрашко, просто помните, что он более 5 лет работал в украинском подразделении грандиозной российской прачечной «Тройка диалог», которая занималась отбеливанием уголовных «доходов» российской элиты.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 2887
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Да. Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 5182
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Голос - партия образца развитой европейской страны - нету своих СМИ, финансирование прозрачное и копеечное, ходят полным составом, 0 коррупционных скандалов, голосуют просто замечательно... Но не для "нормального" украинца, нормальному украинцу нужно гротескное дерьмо, да побольше, шоб орали, били хари, крали миллиардами на роттердамах, позвратах приватов, разваливали реформы, обещали шару во всем, и были "крепкими хозяйственниками", чтобы больше угару и гротеска. Я по результату выборов складываю картину такого себе среднего украинца, и мне очень хочется такому "среднему украинцу" - ввалить и забрать паспорт и телевизор, чтобы больше не ходил голосовать за брилиантовых и бениных марионеток.
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CommanderX



Дамы и господа, голосуя за министра экономики Петрашко, просто помните, что он более 5 лет работал в украинском подразделении грандиозной российской прачечной «Тройка диалог», которая занималась отбеливанием уголовных «доходов» российской элиты.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 2887
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Доходы без кавычек. А вот "элита" в кавычках.
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земонописуалы и рыгы голосуют организованно! Какая радость-то... да, зебараны?
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Да. Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.

"Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 5182
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Схоже що турборежим "слуги народу" у Раді дійсно закінчився та пішла політична корупція. Венедіктова обіцяє не продавати і не зливати справи, але вже бреше)) бо умовою голосування за її призначення і була якась продана чи "злита " справа пов*язана з кимось із депутатської групи "за майбутнє" бо просто так (на шару) вони такі питання не голосують
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Victor Alex@AlexVictoralex 1 ч

Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
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він український алі харг і багато допомає простому народові... завжди підтримую таких
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Голос - партия образца развитой европейской страны - нету своих СМИ, финансирование прозрачное и копеечное, ходят полным составом, 0 коррупционных скандалов, голосуют просто замечательно... Но не для "нормального" украинца, нормальному украинцу нужно гротескное дерьмо, да побольше, шоб орали, били хари, крали миллиардами на роттердамах, позвратах приватов, разваливали реформы, обещали шару во всем, и были "крепкими хозяйственниками", чтобы больше угару и гротеска. Я по результату выборов складываю картину такого себе среднего украинца, и мне очень хочется такому "среднему украинцу" - ввалить и забрать паспорт и телевизор, чтобы больше не ходил голосовать за брилиантовых и бениных марионеток.
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"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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Смешно было наблюдать как оно убигало от журналистов чтобы не отвечать по поводу того что планирует делать, очевидно же было очковал растерять голоса или патриотов или недоросов. У этого народа нужно или забирать паспорта на время выборов, или заставлять сдавать экзамены по выявлению наивных лохов, результаты просто ужасные - бриллиантовые, малоросы и рыги, это равносильно чтобы 90% голосувальныков признать душевнобольными.
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баран, обнови методичку, "ротердам+" - давал наименьшую цену угля
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Тото я смотрю Ахметов так разорился, что купил за 200 миллионов евро замок, это почти 6 миллиардов гривен. Не смеши меня, я в этой теме и экономике знаю на порядок больше чем ты.
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Вакарчука - в Президенты! Настоящий профессионал, ум, честь и совесть нашей эпохи!
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Я голосовал за Вакарчука, Порохня, конечно, сильный дипломат, но этого единственный + и этого было недостаточно - рашку нужно бить еще и в экономике, а его бриллиантовые остановили страну в развитии и это означало что как при Яныке олигархи важнее народа. Но то, какой понос в голове у тех кто вместо Вакарчука голосовал за Зе, это просто диагноз и повод паковать чемоданы.
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Недоучка ты или двоечник, если тянешь мазу за Вакарчука. Он, конечно, на голову выше Зю, но он толкает речи на уровне старшеклассника - сплошная банальщина. Ну и не привычный он тянуть лямку 5 лет - что в 2008 году слинял с Рады (за пол года разочаровался), что сейчас - ровно на пол года его хватило. Правда, слинял не полностью - некуда, песни, видать, уже не пишутся, вдохновение покинуло.
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Мой анализ причинно следственных связей достаточно хороший чтобы, выросши в бедной семье, иметь доход в ****$, выход на западный рынок капитала, подушку в долларах, внедорожник я работаю над открытием бизнеса и концепциализирую и ищу инвесторов еще на несколько. А ты?
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не пожалей времени и посмотри это видео.... в этом и есть проблема Украинского общества.....
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Спасибо, действительно хорошее видео, "средний украинец - идеальная жертва информационной войны" 100%
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вонючие Портянки всплывают и думают, что наконец-то вздохнут полной грудью.... это типичная ошибка путиноидной логики мышления.... потому, что, еще Кучма говорил, что "Украина, это не Россия"....... и они раз за разом, тупо не хотят учить этот урок....
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Каже прокуратура-це ланка правосуддя))))) Венедіктова також сказала що всі справи швидко завершить.....а також що закриє економічні справи, які пов*язані із тиском на певних бізнесменів....і її ВИРОКИ (!!) підтвердить суд))
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·2 ч

В парламенті ще раз зафіксувалася нова більшість - «Слуга», ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Без їх спільних голосів Венедіктову генпрокурором не призначили б, бо у монобільшості голосів не вистачає. Ідеологія у цієї нової більшості - рускій мір і влада олігархів.
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это марионеточные партии олигарха - "За майбутнє" это партия коломойского, а "Довіра" там уши торчат Богдана, коломойши, Авакова.
Там все они замешаны в коррупции. стервецы, подонки, из вора кроен, из плута шит, мошенники и т.д. Тюрьма там за всеми плачет.
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процесуально генпрокурор Венедіктова може підписати подання, які до ГПУ спрямувала тво директора ДБР Венедіктова
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Зебіли зіллють не тільки по Дубневичу.
Хоча би тому, що Венедіктова - це лише елемент зливу поганої правоохороної системи на взагалі унітазну. Наступні елементи - заміна керівників НАБУ і САП.
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