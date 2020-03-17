 "Чекаємо зливу справи Дубневича", - нардепка від "Голосу" Устінова про підтримку Венедіктової групою "За майбутнє"

Таку думку висловила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.
"Після голосування за Венедіктову групою "За майбутнє" чекаємо зливу кримінального провадження щодо Ярослава Дубневича. Справу розслідувало НАБУ, подання на зняття недоторканності подавав ексгенпрокурор Рябошапка", - написала вона.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.
Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".
Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
31 жовтня Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згода на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосування за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою в 90 млн гривень. Наступного дня він вийшов під заставу.
CommanderX
Дамы и господа, голосуя за министра экономики Петрашко, просто помните, что он более 5 лет работал в украинском подразделении грандиозной российской прачечной «Тройка диалог», которая занималась отбеливанием уголовных «доходов» российской элиты.
Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
Виталий Портников.
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·2 ч
В парламенті ще раз зафіксувалася нова більшість - «Слуга», ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Без їх спільних голосів Венедіктову генпрокурором не призначили б, бо у монобільшості голосів не вистачає. Ідеологія у цієї нової більшості - рускій мір і влада олігархів.
Там все они замешаны в коррупции. стервецы, подонки, из вора кроен, из плута шит, мошенники и т.д. Тюрьма там за всеми плачет.
Хоча би тому, що Венедіктова - це лише елемент зливу поганої правоохороної системи на взагалі унітазну. Наступні елементи - заміна керівників НАБУ і САП.