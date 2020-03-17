 У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить працювати в режимі віддаленого управління. Такого не було і є стаття Конституції, яка прямо говорить, що депутати мають бути зібрані в парламенті, але з огляду на надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час епідемії і з питань протидії її наслідкам мати можливість працювати, чи то в режимі відеозв'язку, то чи відеоголосування. Ми ще напрацьовуємо те, як це зробити", - заявив Арахамія у вівторок на брифінгу у Верховній Раді.
Прописано это кстати не просто так!
Не знаю какой там они собрались принимать "законопроект", но без внесению в Конституцию, все законы принятые таким способом считаются неконституционными (не важно эпидемия там, режим ЧП или нашествие марсиан)!!!
Порах - АСТАНАВИСЬ!
🤣
Порохвор должОн сидеть у турме!
Ох, продолжаем веселиться со служками уродов и ***************!
на Мальдивыв Оман
И кнопки в айфонах "тоскливо" тиснят..
🤥
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
коли ще криси на борту-корабель на плаву!
🤪