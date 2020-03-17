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 Політика України
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 У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

У Верховній Раді шукають спосіб юридично обґрунтувати можливість народних депутатів працювати віддалено.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить працювати в режимі віддаленого управління. Такого не було і є стаття Конституції, яка прямо говорить, що депутати мають бути зібрані в парламенті, але з огляду на надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час епідемії і з питань протидії її наслідкам мати можливість працювати, чи то в режимі відеозв'язку, то чи відеоголосування. Ми ще напрацьовуємо те, як це зробити", - заявив Арахамія у вівторок на брифінгу у Верховній Раді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182048
 
 
 Топ коментарі
 
Может сразу объявить об открытии рынка земли, выборах в ОРДЛО, возвращении ПриватБанка Коломойскому В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 215
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ну тепер можна буде прямо з Трускавця або Оману закони приймати,а справді навіщо мучитсь сидіти в цьому душному парламенті де повсюди камери і Порохоботи?
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А ЗЄкнопкодавам одне в голові - догодити каломойші і х...лу якнайшвидше.
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А ЗЄкнопкодавам одне в голові - догодити каломойші і х...лу якнайшвидше.
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Во - сбылась мечта епутата - с Канарских островов работать в Раде
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да а фоном будет служить картинка с сельской амбулатории, и вокруг него девушки в белых халатах.
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Вообще-то то, что законы принимаются исключительно в стенах ВР прописано в Конституции.
Прописано это кстати не просто так!
Не знаю какой там они собрались принимать "законопроект", но без внесению в Конституцию, все законы принятые таким способом считаются неконституционными (не важно эпидемия там, режим ЧП или нашествие марсиан)!!!
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Для Зе и Ко не существует конституции они её уже несколько раз нарушили и останавливаться не собираются. Зе это новый Янык который корчит из себя типа хорошего.
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Может сразу объявить об открытии рынка земли, выборах в ОРДЛО, возвращении ПриватБанка Коломойскому В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 215
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Если сразу объявить, то побьют. Поэтому сначала примут закон про удаленную работу (что бы их никто не нашел), а потом примут все зашквары в одном пакете и ищи их свищи!
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зебобики почем сегодня доллар? доцарювались? ржать будите или подождете еще...?
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ну тепер можна буде прямо з Трускавця або Оману закони приймати,а справді навіщо мучитсь сидіти в цьому душному парламенті де повсюди камери і Порохоботи?
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Віддалене кнопкодавство це щось! Може вони і з ******* будуть віддалено, і анал вже не табу буде?
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Тю! Что значит "работать удаленно", если в Украине депутаты всех созывов ВР, что раньше, что сейчас и так, как не от этого мира и не в этом мире живущие?
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Новая глава прокуратуры вещала, что политического преследования нет в Украине, но не сдержалася бедолага в конце все же заверещала - Порох вор должОн сидеть у турме! В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7446
Ох, продолжаем веселиться со служками уродов и ***************!
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теперь рыгозебилы смогут принимать антиукраинские законы вместе со своими фсб кураторами в москве.
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Зачем вместе?! Они вообще тупо кнопку могут им передать, а сами свалить на Мальдивы в Оман
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В противогазах суки ходите и голосуйте, но голосуйте в стенах ВР
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Крыси, покинув унылую Зраду, грея пузыло, в тропическое небо уныло глят..
И кнопки в айфонах "тоскливо" тиснят..
🤥
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Зеленое стадо этим занимается с самого начала своей каденции..
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Перед следующими выборами точно перекройте все(вокзалы, аэропорты, границы). Напрямую не буду угрожать, но вспомню "Белое солнце пустыни"
"Увидишь Джавдета-не трогай его, он мой"
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МАЛЯТА, ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:-
коли ще криси на борту-корабель на плаву!
🤪
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Давно пора, но вообще-то депутаты есть слабое звено между народом и реальной властью.
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в переводе на понятный язык-депутаты будут за ничегонеделать получать зарплаты и премии.
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Так само як і зараз. А хоч за конвертами вони іноді повертатимуться? У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4258
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Ну да как заложники под дулом пистолета все шо хочешь скажут или за долю малую уговорят. Мечта депутата-придурка.И вообще он на самом деле такой как выглядит или придуривается.
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