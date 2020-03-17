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Все про:бізнес (420) ВР (7272) закон (870) Гетманцев (49)

 Підприємці звільняються від перевірок, скасовуються штрафи за несплату податків, - "слуга народу" Гетманцев про ухвалений закон про підтримку платників податків

Глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що закон про підтримку бізнесу в умовах карантину, зокрема, передбачає скасування сплати ЄСВ для ФОПів до 30 квітня, а також - продовження терміну подання річної декларації.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідно до закону:

- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинене в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року;

- продовжено до 1 липня 2020 року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;

- не нараховується і не сплачується в період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року плата за землю;

- об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Читайте також: Рада схвалила закон про підтримку платників податків у період боротьби з коронавірусом

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада схвалила сьогодні, 17 березня на позачерговому засіданні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182047
 
 
 Топ коментарі
 



Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Вот СН говорят что предприниматели дожны закрыть свои магазины , а налоги почему то забыли отменить за это время , то есть магазин закрой но налоги все равно плати , и аренду на рынке плати , и абон плату плати .А протестовать низя штраф и тюрма
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Ну да, очень логично для зеленых - поддержка налогоплательщика - отмена налогов для него.
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интересно как предприниматели платить отсроченный налог будут если они закрыты и физически не работают Підприємці звільняються від перевірок, скасовуються штрафи за несплату податків, - "слуга народу" Гетманцев про ухвалений закон про підтримку платників податків - Цензор.НЕТ 6849 чем платить налоги если нет дохода??))
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Давай, давай, наваливай. И про какие налоги реч, вы же все позакрывали...
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Вот СН говорят что предприниматели дожны закрыть свои магазины , а налоги почему то забыли отменить за это время , то есть магазин закрой но налоги все равно плати , и аренду на рынке плати , и абон плату плати .А протестовать низя штраф и тюрма
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Интересно а налог на землю, а в городах это огромные суммы, и основная статья наполнения местных бюджетов. Шизоиды, вы понимаете в какую задницу леЗЕте?
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Главному Зе пофиг на кону лярд зелени личных денег которые получит после продажи а страна пофиг пора уж понять
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"Щедро". А в чем поддержка налогоплательщиков?
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Разъяснения нужны. Камеральные проверки, насколько я знаю, никто не отменял. А ходить на проверки налоговики, ясное дело, не будут - у них тоже карантин.... Ну а поддержка в чем? В США и некоторых странах Европы введены налоговые каникулы. Но украинским предпринимателям это не нужно, они и так справятся
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Шо, аж два місяці не буде перевірок? А за баррриги мараторій на перевірки майже пять років!
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Після цього всього Україна отримає страшенні збитки.
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Тобто Коломойський вже ніяких податків платити не буде?
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