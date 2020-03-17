 Підприємці звільняються від перевірок, скасовуються штрафи за несплату податків, - "слуга народу" Гетманцев про ухвалений закон про підтримку платників податків

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідно до закону:
- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинене в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;
- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року;
- продовжено до 1 липня 2020 року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;
- не нараховується і не сплачується в період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року плата за землю;
- об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт Рада схвалила сьогодні, 17 березня на позачерговому засіданні.
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
Вот СН говорят что предприниматели дожны закрыть свои магазины , а налоги почему то забыли отменить за это время , то есть магазин закрой но налоги все равно плати , и аренду на рынке плати , и абон плату плати .А протестовать низя штраф и тюрма