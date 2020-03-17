 Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко. ВIДЕО (оновлено)

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Ми робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження інфекції коронавірусу. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету Міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - сказав мер столиці.
Він також підкреслив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.
"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих. Користуватися засобами індивідуального захисту. Зберігаємо спокій, діємо виважено і свідомо. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію в Києві. Користуйтеся будь ласка офіційною інформацією!" - наголосив Віталій Кличко.
Львовский метрополитен
Сообщаем что с 18 марта львовское метро временно прекращает свою работу, но для русскоговорящих мальчиков в трусиках наши двери всегда открыты
- У вас что, в Киеве даже метро нет?
- Да Кличко закрыл весной, а ключи потерял.
Поистине, Оманский маразм крепчает....
В действительности это средство отомстить киевлянам за неуважение к идиоту.
А на велосипедах????
Согласно рекомендациям
лучшийх собаководовспециалистов по коронавирусу даже школы не нужно закрывать.
Вот это они зря рекомендуют, в австралийских школах уровень обучения таков, что ходят школьники в те школы, что не ходят - никакой разницы.
Откуда знаю?
Прочитав тесты выпускные по сайенсу (это такая смесь из химии, физики и биологии), напечатанные в местной рептилоидной газетке The Age.
Как можно проводить столько времени в школьных стенах получая такой результат - загадка прямо для меня.
Пример из жизни:
Сижу я как то с сотрудниками, году в 1999-2000, обедаю за одним столом, слушаю общий треп. Один инженер-практик и говорит для затравки разговора:
- Скажите мне, ребята, вы же почти все ученые со степенями (Ph. D.), почему чем больше я мотков на каатушке делаю, тем больше индуктивность?
- Да ты что, - возмутились ученые кандидаты наук - да как же это возможно, да не может такого быть.
- Да точно вам говорю, - уперся рогом инженер-практик, - тем больше витков - тем выше индуктивность получается.
Не поверила ему ученая братия, задавили они его своим ученым авторитетом.
А я сидела, молчала, жевала, вникала, и вспоминала курс физики 9-го класса средней школы и главу "Электричество и магнетизм".
Закрывайте школы нафиг.
Кому они нах*р нужны, с таким даваемым ими образованием
то ли дело в России..
или я страны перепутал?
Какое мне до них вообще дело?
Мне на русских ученых наср*ть, я же с ними не работала и не работаю, а Вы?
Вы что, на русских башляете?
Зачем?
А об этих представителей австалийских "ученых" Вы не беспокойтесь, компания то давно их закрылась, бо была она частная, а в частных компаниях так работать нельзя, это вам не Верховная Рада.
Зато новые представители австралийских ученых обнаружили, что у некоторых представителей Homo Sapiece имеется натуральная защита от коронавируса.
Вы - как, свои сопли проверили, защита от вируса есть?
Потешился, спасибо.
Только скажи, почему официальные государтвенные организации Австралии и США приравнивают диплом кандидата наук к Ph. D.?
Не любой, а совесских времен
И не любой, а в технических или естественных науках.
Ты же умный, ты же на ангийском шпрехаешь, объясни украинцам, что оно такое "доктор философии"? Это Кант? Или. может, Гегель?
А пока шел бы ты по стрелочке
И аттестат должен содержать именно это и только это.
и хотя наши выпрашивают дипломы PhD на свои кандидатские диссеры - они в мире ни хе ра не котируются, запомни. Нужно долго и нудно доказывать и пыхтеть.
Это я к тому, что основной ваш рассказ - про "канидидатов-дурачков" выдуман от начала и до конца.
И если бы в Австралии было такое ужасно образование, а в Украине такое офигенное, то это УКРАИНА была бы на ОДИННАДЦАТОМ МЕСТЕ НО НОМИНАЛЬНОМУ ВВП НА ДУШУ, а Австралия - как сейчас Украина - в ЖОПЕ, то есть СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОМ.
Почувствуйте разницу, что называется. Если считать умеешь, ученый буев. Или калькулятор одолжить, чтобы такие сложные числа сосчитать?
Чому людям дозволено їздити в тісній маршрутці і заборонено в просторому вагоні ?
Чому закривають ринки ,але продовжують працювати супермаркети (при однаковому скупченні людей) ?
За логікою, треба навпаки,збільшити частоту рейсів метро,щоб зменшити скупчення !
Нє,я розумію,що таксоси знову на руках носитимуть свого кумира,але це....
А там вже слово за слово і в морду дати можна
Англичанка в Тбилиси спрашивает прохожего:
- А где тут метро?
Ей говорят, мол идите прямо, потом налево и увидите там букву "М". Это и есть метро. Идет англичанка и видит букву "М". Спускается в мужской туалет, натыкается на писающего грузина и спрашивает его:
- Это метро?
- Нэт! Это двадцать пять сантиметро. Иди к Петро, у него два метро!
Треба буде - народ на Майдан і пішки вийде і закриття метро тут Зе владі не допоможе
А гарне питання - як будуть лікарі до лікарен добиратись і аптекарі до аптек?
До влади прийшли діти Януковоща.
ГолозадькаЗеленского ждали, что теперь так на работу будет ездить он. А фиг вам! Теперь так на работу будете ездить вы!
Я например только за, Киев очистится от приезжих. Что с дамбаса что с западенщины достали уже сюда лезть как клопы.
Не всі працюють віддалено. Є люди, які їдуть до роботи трьома видами транспорту і з двома пересадками: маршрутка - метро - маршрутка. Якщо викинути з цього ланцюжка метро, то добирання до роботи займе 3 години часу, з роботи додому так само. А ті хто живе під Києвом і приїжджають електричкою на жд вокзал, далі метро, а потім ще трамваєм?
Переляканий Вава в паніці не розуміє що робить.
И в машине ездить без водителя.
Завтра Виталик прозреет что он нарешал и напринимал.
Аня - Анна, Ваня - ванна.
До 30 марта погода не "лисапедная".
Метро? Табличка - "Без маски вход запрещен" - Два "Авкова" на входе.
Итого - Дебилы... пля.
Насчет этой "короны". Одному она пофиг, и он носит ее внутри. Ну пока иммуна не убьет его.
Но его "сопли" могут заразить другого ... пенсионера . И его отправить в морг.
Вот такая статистика.
Девушкам проще: одела трусы на нос и пошла себе в метро.
Главное - постирать.