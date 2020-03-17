 Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові

До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер, пишуть Українські новини.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV президент України Володимир Зеленський. Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять у лікарні і військовим.