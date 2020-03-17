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 Політика України
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Все про:Харків (1687) Ярославський (46)

 Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикризовий штаб на Харківщині. Рішення про це було ухвалено за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якій представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер, пишуть Українські новини.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV президент України Володимир Зеленський. Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять у лікарні і військовим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182036
 
   
 Топ коментарі
 
смотрящий на Харькове. не зря же вчера главзебил олигархов развлекал???
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Очередной, "поборотый" преЗЕдентом олигарх.... Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове - Цензор.НЕТ 8449
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князья начинают в открытую занимать власть в своих княжествах)))холопы аплодируют стоя,туман в глазах а в горле слезы 😁😁😁😁
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смотрящий на Харькове. не зря же вчера главзебил олигархов развлекал???
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и ему лаврового венка на лысину захотелось (опять...контроль потоков... возможностей? )))
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князья начинают в открытую занимать власть в своих княжествах)))холопы аплодируют стоя,туман в глазах а в горле слезы 😁😁😁😁
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В руках олигархов 80% капитала Украины благодаря Кучме и Януковичу. Если они выведут свои бабки, мы завтра все сдохним от голода и эпидемий. В этом Зе поступил мудро, хотя я ему не симпатизирую. Зато теперь очевидно что Коломойский, Бойко, Кернес, Фельдман и другие, попадут в неприятную ситуацию. Гепа в Израиле целый центральный медицинский комплекс (центр) оборудовал в Тель-Авиве, когда его подстрелили. А в больницах у врачей нет денег на маски. Вот и думайте!
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При Зеленському олігархія забуяла новим цвітом.
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Новости нашего городка.
" Australians more concerned about economy than health in coronavirus pandemic " - пишет наша рептилоидная газетка The Age.
То есть "Австралийцев больше волнует экономика, чем здоровье в пандемии коронавируса".
Какие же "редиски" эти австралийцы, не боятся помереть, как их не стращают. Даже статейку тиснули суки рептилоидные, как объяснить детям правильно, а все ли мы помрем от пандемии, а все равно не выпиливают австралийцы донышки из пластиковых бытылок из-под воды и не надевают их на головы, как в Китае, для защиты от коронавируса.
Даже обещанные сотни тысяч трупов их не смущают, не самоизолируются австралийцы на кладбищах.
И ни один австалиец пока даже не нацепил на лицо маску для ныряния с трубкой в обществнном транспорте?
И никтп не призвал Народно-Освободительную Армию Китая освободить Австралию от коронавруса - билогического оружия, разработанного китайскими кулибиными в нарущение всех конвенций.
И куда только смотрят власти.
Может, стимулуса мало?
Может, пообещать населению места на кладбище со скидкам, если предоплата семьями?
А может, рептилоидов таки повесить?
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а шо им... лопают по утрам майло, мажут на тосты солено-зеленый веджимайт, обзывают ньюзеландцев кивями, купаются зимой, ругают зиму летом... там у них всё апсайд даун... гид дей, маааайт....
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Колись він був для нас Ярік, а зараз після гланди у гланди з гепой він вже ніхто, просто - барига!!
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