До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер, пишуть Українські новини.
Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV президент України Володимир Зеленський. Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять у лікарні і військовим.
" Australians more concerned about economy than health in coronavirus pandemic " - пишет наша рептилоидная газетка The Age.
То есть "Австралийцев больше волнует экономика, чем здоровье в пандемии коронавируса".
Какие же "редиски" эти австралийцы, не боятся помереть, как их не стращают. Даже статейку тиснули суки рептилоидные, как объяснить детям правильно, а все ли мы помрем от пандемии, а все равно не выпиливают австралийцы донышки из пластиковых бытылок из-под воды и не надевают их на головы, как в Китае, для защиты от коронавируса.
Даже обещанные сотни тысяч трупов их не смущают, не самоизолируются австралийцы на кладбищах.
И ни один австалиец пока даже не нацепил на лицо маску для ныряния с трубкой в обществнном транспорте?
И никтп не призвал Народно-Освободительную Армию Китая освободить Австралию от коронавруса - билогического оружия, разработанного китайскими кулибиными в нарущение всех конвенций.
И куда только смотрят власти.
Может, стимулуса мало?
Может, пообещать населению места на кладбище со скидкам, если предоплата семьями?
А может, рептилоидов таки повесить?