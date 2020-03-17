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 Політика України
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 НАБУ і САП повідомили двом екснардепам про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили народним депутатам VIII скликання про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла

"За даними слідства, обидва екснардепи отримали неправомірну вигоду для себе. Один із підозрюваних - у вигляді права користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено 543,9 тис. грн з грудня 2014 по грудень 2017 року. Другий отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів - у розмірі 542,78 тис. грн, які переказували на його картковий рахунок упродовж лютого 2016 - листопада 2018 року", - повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, слідство вважає, що у такий спосіб підозрювані спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розслідують із жовтня 2018 року.

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Зараз зазначеним колишнім депутатам інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182034
 
 
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а когда там зелебоба стефанчука посадят за то что снимал квартиру у своей жены за счет налогоплательщиков?
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