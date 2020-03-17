 НАБУ і САП повідомили двом екснардепам про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

"За даними слідства, обидва екснардепи отримали неправомірну вигоду для себе. Один із підозрюваних - у вигляді права користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено 543,9 тис. грн з грудня 2014 по грудень 2017 року. Другий отримав безпосередньо компенсацію у вигляді грошових коштів - у розмірі 542,78 тис. грн, які переказували на його картковий рахунок упродовж лютого 2016 - листопада 2018 року", - повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, слідство вважає, що у такий спосіб підозрювані спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.
Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розслідують із жовтня 2018 року.
Зараз зазначеним колишнім депутатам інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).