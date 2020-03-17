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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (193) антимайдан (36) Венедіктова (57)

 Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Одіозний ексзаступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов покладає очікування на новообраного генпрокурора Ірину Венедіктову.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ключові виклики держави сьогодні - це радикали, злочинна спільнота Порошенка, масова страта в Одеському Будинку профспілок, відновлення справедливості в розслідуванні Майдану і бродячі грантоїди", - вважає Портнов.

На його думку, настрій і тези, озвучені новим генеральним прокурором, "дають країні шанс на вирішення законсервованих проблем".

"Бажаємо Ірині Венедіктовій успіхів", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану.

Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями страти в Одесі, - соратник Януковича Портнов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182033
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати этот товарищь уже заждался портнова. нада шоб они встретились
Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов - Цензор.НЕТ 8669
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Так ее ради "разобраться с Порошенко" и назначили... Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов - Цензор.НЕТ 6914
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Ключевые вызовы государства на сегодня, кроме борьбы с кацапскими агрессорами - гниды вроде Портнова, работающие против Украины.
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Огромная просьба также к Венедиктовой кроме "разобратся с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе" разобратся с ********** типа Tierre, Никонор Босой, и всякими ЛАЛАЛАЛА. Ибо это они маскируясь под патриотов руского мира, на самом деле являются бандеровцами (без мозгов).
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та ні, з цими вона буде розбиратися, підтягуючи їх до себе, як мінімум, в наближені ГО. Бо вони - "соціально близькі".
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Сподіваюсь що ні ти, не Венедіктова, ні ваш Зелений кловун не встигнуть цього разу втекти з України коли у народу урветься терпець.
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Ирина Венедиктова - это Пшонка в юбке. Такая же тупая как пробка и абсолютно не обремененная моральными принципами. Кстати Венедиктова - типичный малорос, она выступала против Майдана и поддерживает позицию предателей Ермака, Дубинского, Портнова, Бужанского, Лукаш, их телеграмм помоек, что Революция Достоинства это был государственный переворот. Для финального аккорда не хватает лишь кандидатуры Портнова на пост главы ДБР...и все..финиш...

Уверен, такие назначения лишь ускорят выход граждан на акции протеста и свержение режима зеленых мразей-предателей.
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пристреліть цю гниду хоч хтось. Готовий скинутись грошима на таке благе діло !!
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До "радикалів" компрадорська шестьорка вписує всіх національно-свідомих українців. Ну що ж, побачимо, хто кого передушить.
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Уважно стежимо хто з депутатів за що голосував.Як показала практика,недоторканість Киву не врятувала,так це в Києві,а на містах у депутатів взагалі ніякої недоторканості не має бути.Голосував за антиукраїнські рішення,- отримуєш те що повинен отримати окупант.
Слава нації!
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Это любитель орального секса с собаками, только с телохранителями такой смелый.
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неужели наконец то т.н. "порошенка" получит многослойность за его мыролюбство и реформизм.
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"многослойность" отримаємо ми. Тільки прошарок зраджених та збіднілих буде товщиною в довжину великої китайської стіни, а тих, кому вдалося дожити до шмаркліного "кінця епохи бьєдності" - товщиною с голкове вушко.
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бедных и так у нас уже намного больше. а шмаркля сегодня есть а завтра нету. но винницкий мыролюбец должен получить по заслугам, по полной.
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невже? А у 2014-му в нас були самі багатії.. І рівень життя був як у Швейцарії..
Іноді навіть смішно читати такі опуси. По заслугах то по заслугах. Має відповісти Порох і за те, що країну не злив у 2014-му, і за те, що армію з руїн підняв, і за те, що пенсії не тільки виплачував, а ще й підвищував. І за те, що вигризав підтримку від іноземних держав та усього світу. І за незалежність Української православної церкви.. За все має "відповісти". Ти правий.
Тільки нехай і шмаркля відповість, і янукодла відповість, за здачу ***** України..
Тобі Порох, як кістка в горлянці. Тому, що ти, вибач, недалекоглядний, тому, що мрієш про дива та щоб все було як у казці, вже на ранок щоб була Швейцарія в Україні. Тому, напевно, і отримуєш зеленських і януковочів, з усіма наслідками їхнього ганебного правління. Шкода тільки, що разом з вами, і адекватні люди отримують кловунів та зеків при владі.
В мене все.
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ще одне питання, який зміст ти вкладаєш у визначення "миролюбєц" по відношенню до Пороха? Чи ти мріяв про початок громадянської війни в країні?? Не склалося? Не отримав ти бажаного? Ну шо ж, натомість справжні українці отримали те, чого хотіли - гідну відповідь окупанту та стримання міжусобної війни в країні.
Не вам судити зі свого задрищєнська про державницькі кроки Порошенка.
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тут общался с одной предсказательницей, она говорила, что портянка подохнет не своей смертью в страшных муках.
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держим кулачки за предсказание вашей предсказательницы
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На то она и поставлена тобой . Но я думаю .что ее скинут и будет она доживать в Воронеже .
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В Доме профсоюзов была не казнь, а праздничный майский шашлык
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Свернут шею вашему прокуропу, свинособака, как и зебиленку) Украинцы не терпилы козломордые, тем более за зелю уже процентов 10
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Видишь ли, тело, украинцы тем и отличаются от козломордых, что если решение будет законным и справедливым, то с таким решением они согласятся, как с выбором овоща или зебила, а если решение будет по безпределу, как законы от 16 января или разгон евро-майдана, то такая оценка может навредить в первую очередь прокурору и как следствие преЗеденту. Так что оценка прокурора, в первую очередь проблема прокурора.
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Надеюсь что с дебилоидом -Портновым разберутся быстрее!
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"Бажаємо Ірині Венедіктовій висіти у продовж року на Хрещатику на каштані"Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182033
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Чому заклинило виборців команди ЗЕ, по всіх питаннях, що стосуються повернення до владних кабінетів обригонів уголовників, що пересидівши п'ять років у *********** пуйла, в мокшанських ібенях, знову повернулись до активної руйнівної роботи, на користь азіопської вигрібної клоаки.
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надіюся що розбереться з портновим і йому подібними
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То, что попробует - это точно. Вопрос в том, сколько дней после этого проживет ЗЕбанарий.
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У тебя уже не будет, как бы ты не расслаблялся-бутылка из сраки никуда не денется) и да, привет кацапским мамкам сегодня вам пять кацапских жмуров подвезут.
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По ходу в картотеке ФСБ у этой гниды записано погоняло - "портянка" !
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Ну, нарешті. Може хоч це прискорить той день, коли диванна вишиватна біомаса зрозуміє, що гвинтівку до рук, як і все в житті, потрібно брати вчасно (21.02.2014) Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов - Цензор.НЕТ 4398 Хоча, ні.... лішенці і зараз будуть терпіти і волати на просторах тирнету...
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Мені цікаво, чі хочь в однієї драної "нацжонки", ряженій в однострій беркутні, в її пустій голові не зародилася думка, що саме отакі засрані по вуха портнови використовували їх, як дівчинок по виклику, для біготні за Порохом?
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Казнь в Одессе организовала рашистская ГРУ при полном попустительстве мусаров которые сами были первыми сепарами и ждали прихода путлера !
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з першими то давно на часі... а решту хай собі портнов в дупу засуне
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Бродячие грантоеды это забавно. Как бы они ему не откусили чего.
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Після цього вже 100% зрлзуміло чию шавку зробили генпрокурором.Венедиктова=портнов
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А я сподіваюсь, що портнови, медведчуки і їхні собачки шарії невдовзі здохнуть. Мало того, я згоден цьому сприяти.
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Интересная у портянки жизнь... успеет ли и в этот раз с-баться?...)
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при наявності касапії - такі (якщо не ризикують, як Бузина) не тонуть.
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хто то такий.. часто про нього пишуть?
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...порток,не хвилюйся,якщо таке трапиться, весітимеш поруч з нею...
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·15 ч

Мінюст через коронавірус пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.
Вони що думають, що люди ховатимуть віруси за пазухою? Чи возитимуть ящиками в багажнику?




Отец Солдата

@uspenovka19632


А розстріли? Розстпіли будуть?А погроми?УХ.....л ,Малюсько?
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Коли вже розберуться з Портновим за диктаторські закони, які привели до кривавого протистояння?!
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ВОТ И РЕВАНШ!
ЗЕленая власть не настроена защищать УКРАИНУ ОТ ЗАХВАТА Рашкой!
ПУТИН Слугам - ХОЗЯИН!
а главный их враг - Порох и майдановцы которые посмели сказать ГЕТЬ ВІД РОСІЇ!
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Ты тля Портнов.Твой гонор от безысходности.Голосом хочешь взять и громким пафосом.Ты всего лишь ожидаемый рецедив,недолеченной болезни Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов - Цензор.НЕТ 8813
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Даремно ,цю тварюку неповісили! Ох даремно...! Може,хоч,пристрілять,або нададуть можливість здохнути від вірусу...
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Надеюсь она будет зависать вместе с тобой.
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