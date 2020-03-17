 Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ключові виклики держави сьогодні - це радикали, злочинна спільнота Порошенка, масова страта в Одеському Будинку профспілок, відновлення справедливості в розслідуванні Майдану і бродячі грантоїди", - вважає Портнов.

На його думку, настрій і тези, озвучені новим генеральним прокурором, "дають країні шанс на вирішення законсервованих проблем".

"Бажаємо Ірині Венедіктовій успіхів", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану.