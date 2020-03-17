 Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ключові виклики держави сьогодні - це радикали, злочинна спільнота Порошенка, масова страта в Одеському Будинку профспілок, відновлення справедливості в розслідуванні Майдану і бродячі грантоїди", - вважає Портнов.
На його думку, настрій і тези, озвучені новим генеральним прокурором, "дають країні шанс на вирішення законсервованих проблем".
"Бажаємо Ірині Венедіктовій успіхів", - резюмував він.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.
Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану.
Уверен, такие назначения лишь ускорят выход граждан на акции протеста и свержение режима зеленых мразей-предателей.
Слава нації!
Іноді навіть смішно читати такі опуси. По заслугах то по заслугах. Має відповісти Порох і за те, що країну не злив у 2014-му, і за те, що армію з руїн підняв, і за те, що пенсії не тільки виплачував, а ще й підвищував. І за те, що вигризав підтримку від іноземних держав та усього світу. І за незалежність Української православної церкви.. За все має "відповісти". Ти правий.
Тільки нехай і шмаркля відповість, і янукодла відповість, за здачу ***** України..
Тобі Порох, як кістка в горлянці. Тому, що ти, вибач, недалекоглядний, тому, що мрієш про дива та щоб все було як у казці, вже на ранок щоб була Швейцарія в Україні. Тому, напевно, і отримуєш зеленських і януковочів, з усіма наслідками їхнього ганебного правління. Шкода тільки, що разом з вами, і адекватні люди отримують кловунів та зеків при владі.
В мене все.
Не вам судити зі свого задрищєнська про державницькі кроки Порошенка.
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·15 ч
Мінюст через коронавірус пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.
Вони що думають, що люди ховатимуть віруси за пазухою? Чи возитимуть ящиками в багажнику?
Отец Солдата
@uspenovka19632
А розстріли? Розстпіли будуть?А погроми?УХ.....л ,Малюсько?
ЗЕленая власть не настроена защищать УКРАИНУ ОТ ЗАХВАТА Рашкой!
ПУТИН Слугам - ХОЗЯИН!
а главный их враг - Порох и майдановцы которые посмели сказать ГЕТЬ ВІД РОСІЇ!