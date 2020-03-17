 Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Сьогодні, 17 березня, у Запоріжжі через карантин та погрозу поширення коронавірусу, закрили усе, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

Підприємці, що торгують на ринках, вийшли на мітинг під будівлю міської ради.

"Ви позбавили підприємців можливості продати продукти. Ми теж боїмось коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. В місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?", - говорить підприємець Лідія Кривенко.

Підприємці збирають підписи під зверненням щодо незаконності закриття ринків, яке передадуть Президенту.

Мітинг під будівлею мерії розпочався о 9 годині, а близько 7 години ранку на ринку, що в Комунарському районі міста, торговці розкладали товар.

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Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар. Продавці м'яса винесли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно.

"Ми вчора забили тварин, отримали дозвіл на продаж, ввечері дізнались про карантин. Ввечері нам сказали, що нам дадуть час продати товар, що нам з ним робити?", - говорять продавці.

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Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено: обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Фото: "Урінформ"

Профільним міністерствам було доручено: опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію меншу, ніж 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.