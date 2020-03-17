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 Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину. ФОТОрепортаж

Підприємці вийшли на мітинг під будівлю міської ради 17 березня в Запоріжжі через карантин, у зв'язку з яким в місті закрили всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Сьогодні, 17 березня, у Запоріжжі через карантин та погрозу поширення коронавірусу, закрили усе, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

Підприємці, що торгують на ринках, вийшли на мітинг під будівлю міської ради.

"Ви позбавили підприємців можливості продати продукти. Ми теж боїмось коронавірусу, але ми не можемо сидіти вдома. В місті немає спалаху. Чому працюють супермаркети? Чому ви підтримуєте олігархів, а нас знищуєте?", - говорить підприємець Лідія Кривенко.

Підприємці збирають підписи під зверненням щодо незаконності закриття ринків, яке передадуть Президенту.

Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину 01

Мітинг під будівлею мерії розпочався о 9 годині, а близько 7 години ранку на ринку, що в Комунарському районі міста, торговці розкладали товар.

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Після того, як адміністрація ринку провела роз'яснювальну роботу, частина торговців склала товар. Продавці м'яса винесли за територію ринку столи і почали торгувати стихійно.

Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину 02

"Ми вчора забили тварин, отримали дозвіл на продаж, ввечері дізнались про карантин. Ввечері нам сказали, що нам дадуть час продати товар, що нам з ним робити?", - говорять продавці.

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Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину 03

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину 04

Крім того, було вирішено: обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Підприємці влаштували під будівлею міськради в Запоріжжі мітинг через заборону торгівлі під час карантину 05

Фото: "Урінформ"

Профільним міністерствам було доручено: опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію меншу, ніж 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182032
 
   
 Топ коментарі
 
Ишь чо удумали, ми тингую понимаешь, нарушая приказ главзебила больше трех не собираться. Готовте кошельки. Как это не голосовали за зеленских? против Пороха? А ну тогда ясно Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 8679
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Зебилы, вы же хотели изменений. Чем они вас не устраивают?
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"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.
Потому, что он не лох, а вы все лохи.

И ещё, забыл, БАРЫГА, ОФШОР, ЛИПЕЦК,СВИНАРЧУКИ,ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД. ПАРТИОТЫ В ТЮРЬМАХ, ГЕТЬ ОЛИГАРХЫВ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ ПРИПЕЗДЕНТ!!!
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Ишь чо удумали, ми тингую понимаешь, нарушая приказ главзебила больше трех не собираться. Готовте кошельки. Как это не голосовали за зеленских? против Пороха? А ну тогда ясно Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 8679
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Это зеленые предприниматели? Им и на эпидемию начхать,лишь бы бабло рубить? Ох и нарооооод.На тот свет без бабла берут, пусть не переживают.
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Мешочники позорные взвывать начали - эта мразь первая предает Родину и первая визжит, когда что-то урезают. Не зря в Индии к мешочников в отдельную касту зашкваров определили и к ним руками нельзя прикасаться.
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А ту собачатину, что вы накануне забили и не успели всучить лохам на рынке сдайте в супермаркеты на реализацию по демпингу - там скот сейчас все метет не разбирая Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина - Цензор.НЕТ 1823
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Даже не надо угадывать за кого эти барыги голосовали...
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Зебилы, вы же хотели изменений. Чем они вас не устраивают?
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карантин может продлится полгода, - можно закрываться.
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Вибачайте..
ЦЕ Карантин..

причому ЗАНАДТО ЛІберастичний.З надією на самосвідомість...
нормальний карантин для декого треба робити -війська по периметру міста з правом на відкриття вогню...
був би це МЕRS або ***** -прийшлось би робити і таке...
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"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.
Потому, что он не лох, а вы все лохи.

И ещё, забыл, БАРЫГА, ОФШОР, ЛИПЕЦК,СВИНАРЧУКИ,ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД. ПАРТИОТЫ В ТЮРЬМАХ, ГЕТЬ ОЛИГАРХЫВ. ЗЕЛЕНСКИЙ НАШ **********!!!
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Из всего написанного непонятно вы за или против карантина? Но если у вас до сих пор полыхает, то нужно Томос прикладывать!
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Я за всё хорошее, но против всего плохого.
Если в 79 округе на выборах результат
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,93
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 25,96
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" 5,14
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 3,39
Итого 82% дебилов и врагов (мелких не считал). С какого хрена я буду плакать, что их обидел их же избранник. Гноби Зеля холопов! Они это любят. (Прошу прощения у нормальных людей.)
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Вместо короновируса люди будут теперь умирать от голода
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Серйозно,вони не мають запасів щоб днів 15 прожити? Як у Єгипет на 2 тижні позагаряти то запросто і з голоду ніхто не помирає ,вроді як?
Ти тоже з секти зубожілих?
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Да. Власть зеленского устраивает в Запорожье геноцид украинского народа.
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Не о рыночных торговцах беспокоюсь а о себе: покупаю мясо/птицу/свежую рыбу/овощи/фрукты на рынке ("Крытом") в центре Запорожья. Теперь мэр и Ко отправляют меня в "Сильпо", "АТБ", "Ашан", "Варус". В чьих интересах принято решение закрыть рынок, где 1/2 товаров продается "на свежем воздухе" (а в супермаркетах - в помещении).? Рыночные торговцы совершенно правы, и мои интересы в данном случае на 100% совпадают с их интересами.
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Так мы с тобой оба получается на Крытом и покупаем мясо. А в атб и подобных продают не мясо, а отраву. Ну вообщем здесь основной мотив - борьба с дешёвыми ценами и вкусными продуктами с рынка. Власть в лице зелебени устраивает геноцид. Голосовал за зеленского во втором туре и теперь вижу, какая он тварь.
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Цікавий у вас ринок, м'ясо дешевше ніж в магазині.
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На рынке можно а). выбрать то, что нужно для приготовления конкретного блюда, а не "мякоть" ... б). убедиться в свежести и в). покупать годами у одних и тех же продавцов, которым доверяешь. Пример: для домашних питомцев (сов) покупаю куриное сердце у одной и той же женщины-продавчини. Главное требование - свежесть. Если у нее нет сердец "за сегодня" - пойдет по соседям-коллегам, если и у тех нет - откровенно скажет: "Приходите завтра". В супермаркете все по-другому - берешь упакованное и идешь к кассе.. Что касается закрытия рынков , то это означает, что те, кто раньше делал покупки на рынках присоединятся к тем, кто покупает в супермаркетах, т.е. концентрация людей станет больше!, а обмен вирусами - интенсивнее.
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Геноцииид, спасииите! Без мяса проживешь недельку-другую
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Христос приходил к тебе! Ибо ты первый прозревший! Чудо чудное! Прозревший зеизбиратель!
Не, не верю. Ты порохобот. Врёшь как они все.
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Как цены поднимать, так эта категория быстрее супермаркетов действует.
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покажите им видео крематория в ухане. причем, каждому, в этой толпе полоумных.
я думаю поумнеют сразу
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смокчите барыги спекулянты вонючки торгаши))))))))))))))))))))
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Навряд чи тут чиїсь інтереси просуваються, всі налякані просто, ринки славл це ще ті розсадники зарази всякої.
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Давно не чули про масове отруєння продукцією, що придбали у супермаркеті? Наприклад, смаженими курчатками-гриль? Хіба не у "Сільпо" наразі пропонують прострочену ковбаску зі знижкою 25%, 50%? Так, на базари не є взірцем чистоти та санітарії, але супермаркети намагаються від них не не вдіствавти...
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Срочно закрыть АЗС !
На протесты ездят на авто или общественным транспортом. Общественный - всё.
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