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 Суспільство
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Все про:швидка (87) Радуцький Михайло (64) COVID-19 (1021)

 Якщо лікарі безпідставно відмовляють у госпіталізації - потрібно телефонувати в поліцію, - "слуга народу" Радуцький

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що в разі безпідставної відмови в госпіталізації українці мають телефонувати в поліцію.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Лікарні не можуть не госпіталізувати людей, якщо є показання для госпіталізації. Там не треба закону, є чинний закон, де "ненадання медичної допомоги" карається. Лікарня може відмовити тільки в разі, якщо не потрібна госпіталізація, або якщо вона не є профільною. Наприклад, якщо людина звернулася з інфекційною хворобою в неінфекційну лікарню (наприклад, лікарню швидкої допомоги в Києві - вона не є інфекційною). І поки вистачає місць в інфекційних лікарнях - інша лікарня не може приймати хворих", - сказав Радуцький.

"Жодна лікарня - приватна, державна, муніципальна - не має права не надати допомогу. Але якщо для цього є необхідність. Якщо людина має потребу в госпіталізації - не можуть відмовити", - додав він.

У відповідь на зауваження, що є історії, коли люди телефонували в "швидку" і називали симптоми, але до них не приїжджали, Радуцький сказав: "Це привід набрати 102 і викликати Національну поліцію. Лікар не має права відмовити, якщо є причини для приїзду лікаря ... Якщо відмовили безпідставно - це виклик Нацполіції".

Також читайте: Чоловік заради жарту зателефонував у швидку на Полтавщині і сказав, що в нього коронавірус, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182028
 
 
 Топ коментарі
 
звонітє в рельсу, пішитє в спортлото
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Ты Радуцкий не отвлекайся от траты миллионов что нагреб за продажу масок из стратзапасов. А время прийдет, мы тебе это вспомним!!
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звонітє в рельсу, пішитє в спортлото
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Цельному слуге Радуцкому не доверяешь? Ай-яй-яй!
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Это тебе автоответчик сказал?
Научились быстро работать.
Молодцы.
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Той Радуцький, фельдшер за освітою лише це і може робити. А ще скуповувати через свою фірму медичні маски в Україні і продавати їх у Китай.
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А если людям отказывают в тестировании заболевания , больным людям и их родственникам? Какое наказание для медиков за это предусмотрено? Артисту , приехавшему из Италии и заболевшему отказали, что за это тем медикам?
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Розстріляти! В нас тих мєдіків.... Просто завалісь!
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Медики должны отвечать за свои преступные действия, из-за которых человек может погибнуть, а вирус распространиться. Они не святые
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Медики - последние кто должен отвечать. Якщо лікарі безпідставно відмовляють у госпіталізації - потрібно телефонувати в поліцію, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7558
Радуцкий продал средства защиты за кордон, наварил 181 млн. - а полицию вызывать на рядовых врачей, ага! Якщо лікарі безпідставно відмовляють у госпіталізації - потрібно телефонувати в поліцію, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5507
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А ким працюєш ти? Яку відповідальність і за що несеш?
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Из революциооного револьверта "доктора" "х*й вам в сраку"*(С)
Обратите внимание, как ловко эта гадина переводит стрелки на врачей.
"Дело врачей" живет и процветает.
Большой у Радуцкого в этом деле опыт, скажу я вам.
Он не из потомков ВОХРы, случаем?
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Нікого не по садять. Це реклама телефонних операторів. Більше дзвінків - більше бабла їх власникам. 😊
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сажать некуда ... просто набутылизируют ...
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Ой ржу не могу !!!!
Клоуны **-е.....
Это рехформированной авакяном полиции!!!
Прям вижу - звониш им и говоришь что у т**я короновирус ...... они прям побегут.. язык на плече.....
Они на убийство не выезжают!!!!
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Ну кстати на убийство они выехали, разок. Лежит человек, лет так 30-35, остановка, ЛИЦОМ вверх, запаха алкоголя нет, на груди под болоневой курткой (черный цвет), кровь вытекает немного из под правой стороны (так "постреливают"), левая нога неудачно (невозможно) развернута в коленном суставе на 90 градусов. Всем похер. Ехать в управу нужно, времени зеро. Я в шею (пульс), твою мать, какой там пульс он холодный около 6-ти часов. На зупинці.
МВД приехали в виде ППС, часик опросили.
Меня просто пришибло. Кстати у мужика (несудимый) было ножевое в правый борт. Если бы вовремя вызвали жил бы. Тупо истек кровью. Кровб впиывалась в болоневую куртку.
Отака херня бува. Кстати, если бы не представился по званию - оператор бы 102 послал бы на--й.
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Ты Радуцкий не отвлекайся от траты миллионов что нагреб за продажу масок из стратзапасов. А время прийдет, мы тебе это вспомним!!
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Це каже той хто брав участь у вивезенні масок за кордон.
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Звонітє і сразу соопщайтє, што голосовалі за Зєлєнсково і што трєбуєтє нємєдлєнно посадіть баригу і мародьора - і ваше самочуствіє сразу улутшитса!
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поржут, не поржут - дело третье, но хуже точно не будет.)))
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Лучше звонить в Санжары.
Они быстрее "помогут".
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А если председатель рады по вопросам здравоохранения ск.здил
и продал все защитные маски страны, - куда обращаться ?
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К Святому Апостолу Петру возле Райских Врат, однако!
Ежли не грешил ты меслепреступно против Богом избраннои власти..
😇
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."Если тени оплошали, то считайте, что Вы спали
И что этот ряд картин был всего лишь сон один"...
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У калуському районі є ще 1 підтверджений випадок зараження. Але у царстві шмарклі все спокійно.
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Не хотят госпитализировать в мед.учреждение,значит госпитализируют в полицию!
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не-не...радуцкий, не соскакивай - давай-ка свой личный телефон - будем тебе звонить...итить!
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Енто тот, который маски скиздил и на народе наварил бабла??
По тебе не будут звонить колокола!
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Представляю, какую "помощь" окажут при такой госпитализации.
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Нюю, без предупрредительно в воздух, точняк!😁
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Лучше радуцкому! И спрашивать ,где маски урод зеленый?
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Опісля *мальдівського та оманського * ! Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - нужно звонить в полицию, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8696
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Встретишь Джавдета не трогай его, он мой. Встретишь Герасима потрогай его он немой.
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так полиция темболее не приедет)))))))))))))))))))))))))))
звоните сразу авакову
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Алло! полиция?
-да
-пришлите еще один наряд! этих мы уже съели!)
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Так и хочетца ентому жлобу
"корону" на башке лопатой совковой
поправить..
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А не думали підняти зарплату мед працівникам, які кожен день можуть підхопити хворобу. Якщо як на війні то заплатіть за ризик і не тільки мед працівникам а і водіям швидких які так само в зоні ризику, і санітаркам і прибиральницям і т. д.........
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В ВС такие у которых- УМА ПАЛАТА -народная мудрость
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А по каким критериям полиция будет определять обоснованность отказа в госпитализации? Вот просто интересно
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а подзвонивший пацієнт знає усі протоколи, що може сказати, що йому саме відмовили, порушивши протокол??? у такій ситуації, як зараз, дещо може стати негоспіталізуємо.
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Если врачи безосновательно отказывают в госпитализации - они конечно не откажут а завозят до смерти.
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горячая линия НСЗУ ( Національна служба здоров'я України) - 1677

жалуйтесь, консультируйтесь
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Коммуналка безплатна,з пияків мона спирт гнати, перейшли на "зелене"
паливо для котлів та сковорідок!
WELCOME! 👹
🤣🤣
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е ні... погодю! хоэться посмотреть чем тут весь этот цирк закончиться... тут интереснее )))
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