 Якщо лікарі безпідставно відмовляють у госпіталізації - потрібно телефонувати в поліцію, - "слуга народу" Радуцький

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Лікарні не можуть не госпіталізувати людей, якщо є показання для госпіталізації. Там не треба закону, є чинний закон, де "ненадання медичної допомоги" карається. Лікарня може відмовити тільки в разі, якщо не потрібна госпіталізація, або якщо вона не є профільною. Наприклад, якщо людина звернулася з інфекційною хворобою в неінфекційну лікарню (наприклад, лікарню швидкої допомоги в Києві - вона не є інфекційною). І поки вистачає місць в інфекційних лікарнях - інша лікарня не може приймати хворих", - сказав Радуцький.
"Жодна лікарня - приватна, державна, муніципальна - не має права не надати допомогу. Але якщо для цього є необхідність. Якщо людина має потребу в госпіталізації - не можуть відмовити", - додав він.
У відповідь на зауваження, що є історії, коли люди телефонували в "швидку" і називали симптоми, але до них не приїжджали, Радуцький сказав: "Це привід набрати 102 і викликати Національну поліцію. Лікар не має права відмовити, якщо є причини для приїзду лікаря ... Якщо відмовили безпідставно - це виклик Нацполіції".
Научились быстро работать.
Молодцы.
Радуцкий продал средства защиты за кордон, наварил 181 млн. - а полицию вызывать на рядовых врачей, ага!
Обратите внимание, как ловко эта гадина переводит стрелки на врачей.
"Дело врачей" живет и процветает.
Большой у Радуцкого в этом деле опыт, скажу я вам.
Он не из потомков ВОХРы, случаем?
Клоуны **-е.....
Это рехформированной авакяном полиции!!!
Прям вижу - звониш им и говоришь что у т**я короновирус ...... они прям побегут.. язык на плече.....
Они на убийство не выезжают!!!!
МВД приехали в виде ППС, часик опросили.
Меня просто пришибло. Кстати у мужика (несудимый) было ножевое в правый борт. Если бы вовремя вызвали жил бы. Тупо истек кровью. Кровб впиывалась в болоневую куртку.
Отака херня бува. Кстати, если бы не представился по званию - оператор бы 102 послал бы на--й.
Они быстрее "помогут".
и продал все защитные маски страны, - куда обращаться ?
Он знает, где выход.
Ежли не грешил ты меслепреступно против Богом избраннои власти..
😇
И что этот ряд картин был всего лишь сон один"...
По тебе не будут звонить колокола!
звоните сразу авакову
-да
-пришлите еще один наряд! этих мы уже съели!)
"корону" на башке лопатой совковой
поправить..
жалуйтесь, консультируйтесь
👹
паливо для котлів та сковорідок!
WELCOME! 👹
🤣🤣