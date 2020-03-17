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 Політика України, Суспільство
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 Сьогодні українські авіакомпанії виконають 35 міжнародних авіарейсів для повернення наших громадян додому, - Мінінфраструктури

Українські аеропорти у вівторок, 17 березня, приймуть 35 міжнародних рейсів з українцями, які не змогли повернутися додому до введення карантину у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Telegram-каналі міністра інфраструктури Владислава Криклія, рейси, зокрема, виконують авіакомпанії SkyUp, "Роза вітрів", "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і "Азур Ейр Україна". Більшість рейсів здійснюватимуться з Єгипту (Шарм-Ель-Шейх).

Також читайте: 1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха, - МЗС

Станом на зараз з 00:00 17 березня вже мають бути виконані рейси авіакомпаній:

- SkyUp із Шарм-Ель-Шейха (аеропорти "Львів", "Бориспіль", "Запоріжжя", "Харків", "Одеса") й Хургади (аеропорт "Бориспіль");

- "Роза вітрів" із Хургади ("Бориспіль") і Шарм-Ель-Шейха ("Дніпро", "Бориспіль");

- МАУ з Кишинева ("Бориспіль");

- "Азур Ейр Україна" з Шарм-Ель-Шейха ("Бориспіль" - два рейси, "Харків");

До кінця дня SkyUp має виконати ще дев'ять рейсів із Шарм-Ель-Шейха і один із Хургади.

"Роза вітрів" - чотири з Шарм-Ель-Шейха.

"Азур Ейр Україна" - три з Шарм-Ель-Шейха й один із Хургади.

"МАУ" - по одному з Шарм-Ель-Шейха, Бангкока, Дубая, Баку, Єревана, Тбілісі, Каїра, Торонто, Тель-Авіва, Стамбула та Нью-Йорка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182027
 
 
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за 30 тысяч за койко-место, немногие поехавшие на "всевключено" - вернутся)
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короч з усього світу звезуть, критична маса близька до максимума!
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Большинство будут везти из Шарма и Хургады - зубажилых отдыхающих.
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Alexandr Normal@Alex009P 13 ч

Балдю від почуття гумору у Бога.
Пам'ятаєте, коли мудрий нарід міняв Гетьмана на ніщо, то на заклик "Думайте!" можна було чути:
"А мне пох. Если шо, свалю за бугор"
Зараз зелена пошесть готова знищити Україну.
І той мудрий нарід також буде під котком.
Ну, що? Вали за бугор.
Вали!
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Так ззабугра чомусь валять сюди. Прєдставляю іх удівлєніє, когда оні с ужасом вопросятся - а кто же ім сюда такіх тіпілов понавибірал???
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