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 Події, Суспільство
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Все про:карантин (242) Нацполіція (9172) Полтава (171) швидка (87) COVID-19 (1021)

 Чоловік заради жарту зателефонував у швидку на Полтавщині і сказав, що в нього коронавірус, - Нацполіція

Учора, 16 березня, близько 3 ранку, до медиків Кременчука зателефонував 41-річний чоловік і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти на коронавірус. Пізніше чоловік зізнався, що пожартував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"Каретою швидкої медичної допомоги чоловік був доставлений до інфекційного відділення місцевої лікарні. Лише там "хворий" молодик повідомив лікарям, що пожартував і про поїздку, і про захворювання", - йдеться в повідомленні.

Медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію.

Розібравшись у ситуації, поліція склала щодо 41-річного "жартівника" адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція контролюватиме громадський транспорт у межах заходів проти коронавірусу, - заступник голови МВС Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182026
 
 
 Топ коментарі
 
Это не мужчина - это идиот тупой
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Думаю 100 клизм сделать ему для профилактики можно. Не научился в 41 год думать головой, научится жопой
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эти парни однозначно ставят лайк Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7038 Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5113 Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5113
Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4539

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Правильно приняли закон, чтобы наказывать идиотов и вредителей во время эпидемии.
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На время карантина привлечь его на самые тяжелые принудительные общественные работы.
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Та можно и не на работу. Просто закрыть в боксе на 14 дней, забрать телефон, телевизор и не давать ни книг ни газет. Изоляция значит изоляция. Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9931
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Думаю он от скуки свои яйки начнет крутить Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1468
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Такой дупилка всё равно один сломает, а второй потеряет
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щоб не скучав -15 діб з виправними роботами санітаром в інфекційну лікарню..(звичайно потім ще 14 діб карантину) Чоловік заради жарту зателефонував у швидку на Полтавщині і сказав, що в нього коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5631
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Именно из за таких дебилов, к реально забалевшим могут недоехать или посчитают что опять шутка.
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Думаю 100 клизм сделать ему для профилактики можно. Не научился в 41 год думать головой, научится жопой
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тоже так подумал...
привязать до койки...и капать внутрижопно - пусть начнет головой думать, если жопа занята))))
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Надо было его еще на 15 суток к туберкулезным в камеру посадить.
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а вы хотели ,шоб эти шутники за кловунов не голосовали...
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Самое смешное будет если этот идиот заразится... После этой поездки в больницу.
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Якби "мущина" заради жарту із мішком за плечима відправився років на десять в місця типу Магадан, то інші б жартівники гарантовано б вилікувались від таких жартів!
Такий от охлос-жартун і голосував за гумористів із 95-го кварталу, а тепер сміються з України, із пенсіонерів, із захисників!
І Бог його зна чим цей сміх закінчиться!!!
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та щас понабухиваются по домам и будут звонить с 37-7 в скорые!))) и попробуй не отреагируй!)))
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надеюсь менты пару раз по почкам ему пошутили ?
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Школьники на каникулах, им скучновато
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Позже мужчина признался, что пошутил, но скорая уже ехала по Новым Санжарам.
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Потрібно було йому яйця відрізати без наркозу і сказати що пошуткували.
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