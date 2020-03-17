 Лікарі у зв'язку з коронавірусом працюють майже у фронтових умовах, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні лікарі, так само як військові, - це люди, які стають на захист українського суспільства. Фактично, вони сьогодні працюють майже у фронтових умовах", - заявив він.
"Урядом було дано доручення прорахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом. Ми і надалі будемо вживати всіх заходів, щоб захистити і підтримати лікарів. А також забезпечити їх стабільну, безперебійну роботу", - додав прем'єр.
"Зараз вже зроблені відповідні кроки:
- 1500 апаратів штучної вентиляції легенів спрямовані в регіони;
- 12 000 ліжок в інфекційних відділеннях підготовлені, загалом 200 000 ліжок в українських лікарнях;
- 10 млн експрес-тестів будуть завезені в регіони до кінця цього тижня, які з точністю на 99,9% визначають захворюваність коронавірусом.
Крім того, міністерству охорони здоров'я доручено максимально підготувати і перепрофілювати медичні установи для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах", - резюмував Шмигаль.
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Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Так ото жжж...
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Предыдущий шмыгаль вместе с зеленым шершнем рапортовали, что Украина к коронавирусу готова!
Что же случилось, куда делась та готовность, наперсточники?!
пострілюють?
Где обещанные сотни тысяч трупов от коронавируса?
На каких улицах они валяются, в каких моргах?
Где 15 миллионов зараженных только в Австралии?
Сволочи, как насчет финансовой помощи военным врачам?
В США у багатьх штатах скаржаться на відсутність нормальних!!! тестів на коронавірус.
Що казати про наших лікарів. Вони дійсно як сліпі, глухі, ще й безрукі сапери на мінному полі!
Адже захворювання на коронавірус у більшості випадків схоже на ГРВІ, грип, чи пневмнію. Відрізнити можливо лише спеціальними аналізами!
Либо у Шмыгаля шото с головой, либо нам чего-то не говорят о масштабах эпидемии в Украине.