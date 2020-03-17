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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарі (307) Денис Шмигаль (98) COVID-19 (1021)

 Лікарі у зв'язку з коронавірусом працюють майже у фронтових умовах, - Шмигаль

Уряд забезпечить фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні лікарі, так само як військові, - це люди, які стають на захист українського суспільства. Фактично, вони сьогодні працюють майже у фронтових умовах", - заявив він.

"Урядом було дано доручення прорахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом. Ми і надалі будемо вживати всіх заходів, щоб захистити і підтримати лікарів. А також забезпечити їх стабільну, безперебійну роботу", - додав прем'єр.

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"Зараз вже зроблені відповідні кроки:

- 1500 апаратів штучної вентиляції легенів спрямовані в регіони;

- 12 000 ліжок в інфекційних відділеннях підготовлені, загалом 200 000 ліжок в українських лікарнях;

- 10 млн експрес-тестів будуть завезені в регіони до кінця цього тижня, які з точністю на 99,9% визначають захворюваність коронавірусом.

Крім того, міністерству охорони здоров'я доручено максимально підготувати і перепрофілювати медичні установи для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах", - резюмував Шмигаль.

Лікарі у звязку з коронавірусом працюють майже у фронтових умовах, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182025
 
 
 Топ коментарі
 
Уляна Супрун
48 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Оно больное на коронавирус мозга.
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будьте людьми и отдайт должное врачям и другим спецслужбам, они всё таки трудиться во благо вас, ведь они работает подвергаясь риску зарязиться, хотя у них тоже есть дети и семья. Вот Эстонцы поблагодарили своих спецслужб так

ФОТО: Они машут, потому что заботятся! На призыв Кальюлайд откликнулись по всей Эстонии
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Уляна Супрун
48 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Пристрельте навіженну..
😷
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Шмыгаль больной? Уже 2 человека написали, что абсолютное бездействие властей в отношении их больных родственников, не тестируют даже тех, кто приехал из Италии. Шмыгаль, ты вводишь народ в заблуждение. Медицина не подготовлена, медики не проинформированы, тестов не хватает, аппартов ИВЛ не хватает. Это бардак полный.
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Причому фронт мабуть зразка 1941 року - 1 маска на 3 лікарів, дякуючи ЗЄшмарклям.
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Вони давали клятву Домкрату чи Гіппократу??
Так ото жжж...
😷
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як же зедрисня вже задрала високопарною муйнею і галімими шоу!
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лошара, а ти звідки знаєш, які на фронті умови?!!
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А как же так?!
Предыдущий шмыгаль вместе с зеленым шершнем рапортовали, что Украина к коронавирусу готова!
Что же случилось, куда делась та готовность, наперсточники?!
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Фактически, они сегодня работают почти во фронтовых условиях Источник: https://censor.net.ua/n3182025
пострілюють?
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Какие еще "фронтовые" условия?
Где обещанные сотни тысяч трупов от коронавируса?
На каких улицах они валяются, в каких моргах?

Где 15 миллионов зараженных только в Австралии?

Сволочи, как насчет финансовой помощи военным врачам?
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Ти що, гавнюку, на фронті був, що такі порівняння проводиш?
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Приступай ко второму этапу медреформы,закрывай больницы и сокращай мед.работникоа баран.
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Я от передивляюсь пресу інших країн. Благо гугл добре перекладає на українську тексти, навіть написані китайськими ієрогліфами.
В США у багатьх штатах скаржаться на відсутність нормальних!!! тестів на коронавірус.
Що казати про наших лікарів. Вони дійсно як сліпі, глухі, ще й безрукі сапери на мінному полі!
Адже захворювання на коронавірус у більшості випадків схоже на ГРВІ, грип, чи пневмнію. Відрізнити можливо лише спеціальними аналізами!
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Заболело всего 7 человек на всю Украину и врачи уже работают в фронтовых условиях?

Либо у Шмыгаля шото с головой, либо нам чего-то не говорят о масштабах эпидемии в Украине.
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а врачи, работающие в настоящих фронтовых (прифронтовых) условиях.... в каких условиях (пардон за повтор) работают??? в райских ???
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Розкажіть це італійським лікарям. Що українські лікарі працюють в фронтових умовах.
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