 Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав журналістам у коментарі після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ті заходи, про які говорив президент і говорить уряд вже кілька днів, поки досяжні без надзвичайного стану. Якщо місцеві органи влади йдуть назустріч", - сказав Корнієнко.

За його словами, надзвичайний стан можуть запровадити, коли відбудеться різке зростання кількості інфікованих коронавірусом.

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Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки із Житомирщини).