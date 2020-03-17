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 Політика України, Здоров'я
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 Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що поки немає необхідності в надзвичайному стані на всій території країни.

Про це він сказав журналістам у коментарі після засідання Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ті заходи, про які говорив президент і говорить уряд вже кілька днів, поки досяжні без надзвичайного стану. Якщо місцеві органи влади йдуть назустріч", - сказав Корнієнко.

За його словами, надзвичайний стан можуть запровадити, коли відбудеться різке зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх чотирьох заражених коронавірусом у Чернівецькій області самопочуття стабільне, температура в нормі, - ОДА

Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки із Житомирщини).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182023
 
 
 Топ коментарі
 
Уляна Супрун
41 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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Ольга Волкович

Колега-зеприхильниця спитала чи є в мене зайва маска.
Кажу є, але вона з логотипом Порошенка,він своїм роздавав,цікавлюся чи буде вона в такій ходити.
Каже буде,бо зеленський масок не дає.

Тепер сиджу малюю на масці"ЄС та Порошенко ТАК".
Я би і так дала, але ж вона сама погодилася)
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Уляна Супрун
41 мин. ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.
М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.
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а ты читай...може другие коментари писать начнешь Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9505
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Эта дура, которая уничтожила украинскую медицину еще имеет наглость кого то учить....
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Це та дура, яка пробувала ту медицину врятувати, але ж 73% ідіотів втомились.
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браво, кацап! именно у скабеевой так впервые назвали Супрун...))
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Як в Парижі: "Продуктові у нас також працюють. Завтра з ранку йду таритись. Бо по обіді вже не можна буде. Знайдуть військові і все тільки по запису через інтернет можна буде виходити. А масок тут повно. Біля кожного магазину салфетки і гель для миття рук." (с.)

Увага, масок тут повно. Біля кожного магазину салфетки і гель для миття рук! І ніяка тварюка радуцька їх не перепродала, а просто біля КОЖНОГО магазину, бери і користуйся. Вчора обійшов з десяток аптек - НЕМА! І та мерзота зелена там щось про мякотілість белькоче?
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Шановна пані Супрун..здоровий глузд це те поняття рознобічне як і правда...у кожного свій... Тому не треба під час лиха робити комусь анализ. Кажете нова влада використовує в політичних цілях ... а ви своїм постом не це ж саме зробили...Які ж ви політики всі "СВЯТІ" БІЛІ І ПУШИСТІ" ТІЛЬКИ МОРДА ЛИЦЯ ЗАВЖДИ У ВАС В ГІВНІ. Чому так кажу..Тому що читав Вас і думав " Щас буде читка пропозиція як покращіти становище в ситуації а Ви почали гівенечко розбризкувать... Шановні політики ...моя вам порад як що ви не припините розбризкування гіна ви будете покарані і безжально...Набридло ваше говнобарахтання... все пора вам відповідати за ваше халуйство... А панам алігархам щас саме час все зробити для людей або через місяць останки їх наворованих корлівст будуть горіти і смердіти. Думайте владоімуші і баблонакравщі що ви повинні робити зараз і що казати, бо наші люди не европа, бошки знесуть і скажуть що так і було.
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І не дай Боже щоб в Україні почалась маштабна епідемія за оті куплені на крадені гроші апарти вентиляції легень Вас можкуть розірвати на шматки в прямому сенсі..Ой якіж ви суки і дурні. Читайте ***..і політекономію і вивчіть яка повинна бути різниця між богатими і бідними щоб держава існувала в мирі і розвивалась.
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Пока не нужно, пусть побольше поперезаражаются.) А что насчет аппаратов ИВЛ? В Украине их катастрофически не хватает, а все тяжелые коронавирусные случаи заболевания лечатся с применением этого аппарата , а без него смерть. Что на этот счет думает власть и олигархи? Или им думать не обязательно?
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Себе -то купили, у них и больницы для себя и оборудование, они же "слуги", а я насчет простого люда. Где аппараты? Без аппаратов ИВЛ - смерть, как показывает опыт Италии и Китая. В Британии вчера решили закупить и увеличить производство этих аппаратов, а у нас? Что зеленые предпринимают кроме карантина и тест систем? Ничего?
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Пневмонии всегда были и будут, особенно у престарелых людей, у вас есть статистика общего роста числа заболеваний? Раньше всем плевать было, а теперь что изменилось?
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Я с зелеными адвокатами не общаюсь, вам в другую дверь.
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А при чем тут зелень? Хозяева страны не поменялись, Петя их только трошечки прижал, и они быстро нашли ему замену.
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Ой спасибо, фух... Да Украину так не колбасило в пик вооруженной агрессии в 14м., году. Некоторые до сих пор про внутренний конфлик мычат. А тут такое. Я так понимаю, под шумок этого мутировавшего гриппа, воротилы хотят скупить по дешевки основные мировые производства, перераспредилить рынки. Ну а лохам как всегда, мычать и страдать, хоть в маске хоть без маски...
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Толи еще будет, идиоты не остановятся пока не разнесут всю страну на щепки. Остановить всю сферу услуг в государстве, кто компенсирует миллионам людей убытки, кто будет кормить их детей? ЗЕбобы?
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А где эпидемия? Это все в твоей голове, очнись.
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Эпидемия в Европе . А Украина - цэивропа. Ты вдумайся в простые эти строки.
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И в Европе нет, в Италии на 60 млн. населения умерло 1500 чел., средний возраст умерших 80 лет. Умеешь в столбик делить, скока процентов получается?
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Эпиде́мия (греч. επιδημία - повальная болезнь, от ἐπι - на, среди и δῆμος - народ) - прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации[1]. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы.

Скока процентов жителей территории заболело? 0,0001? Зебилизм заразен?
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Открой тырнед, протри шпакулы и почитай шо в Ивропи эпидемия.
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Это на каком язиге ты стал говорить? По какому адресу твоя больница?
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Дебіл...))) Так що підождемо поки 5 % захворіє а потім будемо діяти...Ой дурні ..народ ви дурні. Ви що всі думаєте що України це не коснеться???? Ой дурні...Все вже почалось ..бабулька вже розлила масло для пожежі.. ави люди все граєтесь в обісри соперника...Дурні.
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Не дебил ты, твой мозг не понимает происходящего вокруг. Пройдет две недели, и вас попустит. Только вы с удивлением окажетесь без последних штанов...

...Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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Шановний дебіл це Ти не адекватний.. Через дві неділі в країні буде гірше ніж в Італіїї. Як що не виконати всі предостережні заходи як ти пропонушь...Хоча все одно буде дуже погано..Сам попачиш ..Тому краше засунь свого язика в задницю
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Шизоид, для тебя еще раз повторю, ... в Италии на 60 млн. населения умерло 1500 чел., средний возраст умерших 80 лет... Через две недели посчитают ваши ЗЕбилы поступление в бюджет и расскажут лохам очередную сказку.
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Точно ти дебіл сперщу кажеш що нас розводять а сам тупо віриш в щірість СМІ.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ідійот
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Через две недели расскажешь, как тебя дерьмом накормили в очередной раз.
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Тільки це не бабулька розлила масло. А діюча влада, що повертає в Україну людей з місць, де росповсюджений короновірус без направлення їх на карантин.
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может надеятся подстегнуть продажи авто? Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7921
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Плять потепліло ..дано пора на *лісапед * пересідати .
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почалося...



Киев Оперативный

@KyivOperativ 14 мин

Дуже серйозна #ДТП сталася на Новообухівській трасі - #Audi vs #Daewoo.
На жаль, є загиблі. Деталі встановлюються. Бережіть себе.
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покуда нє-а, реакцію тестують



Kyiv Metro@kyivmetroalerts 2 ч

Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_1 ч

Метро працює, в метро навіть газетярки, що не в магазинчиках, сидять
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Это фигня, помните во время майдана пару станций янык закрывал, что такое метро для Киева? У нас два новых случая гриппа!!!!
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Да вообще, это не власть, это какой-то лютый 3,14здец.
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infoking25ter@in4king 7 мин

Щось сьогоднішнє закриття метро мені нагадало події 18-20 лютого 2014, коли тодішній тимчасово призначений мером Києва регіонал Попов закрив метро, щоб люди на Майдан не їхали.
А зараз #Зеленський зібрав Раду і прийме швиденько срані закони, а ми по хатах сидітимемо на карантині.
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замість офіційного повідомлення




Volodymyr Ivanov @elgephest 20 мин_

В Києві закривають метро завтра о 12:00.
Коли люди повертатимуться на Лівий беріг з роботи, чекаємо на трафік-апокаліпсіс
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Друже, я вам искренне сочувствую. Если 73% населения безумны, такое государство обречено.
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зе-вирус намного опаснее. до власти дорвались дикари и совецкие "комиссары".
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І НП вони не вводять л ше тому, що знають, що не зможуть цього зробити навіть у нинішніх умовах. Бо спроба закрутить гайки призведе до зривання різьби і їхня влада розсиплеться.
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вполне вероятно, что у них внутри противоречия. что до "народного гнева", то я в него не верю, - это стихия, ее нельзя планировать. та и пострадают, как всегда, не те. Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7214
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Правильно, це стихія. І по траждають всі. Але я вас не щмугую вірити, а просто озирнутися довкола. Люди злі і не добрі. Одні через те, що їх обдурили, інші - що до них не дослухатися. Але і ті, і інші через те, що до них в чергове нахабно оіщуть у кишеню. Тут достанютню лише натиснути на спусковий гачок, чюяким і може бути НС.
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Да вы на их рожи зеленской национальности посмотрите! Могут быть порядочными, добрыми и честными люди с такими рожами?
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Ольга Волкович

Колега-зеприхильниця спитала чи є в мене зайва маска.
Кажу є, але вона з логотипом Порошенка,він своїм роздавав,цікавлюся чи буде вона в такій ходити.
Каже буде,бо зеленський масок не дає.

Тепер сиджу малюю на масці"ЄС та Порошенко ТАК".
Я би і так дала, але ж вона сама погодилася)
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ну видишь,приходится рисовать, по просьбе сотрудницы...а у зелебенцев заранее наклейки зе были приготовлены...так кто й@бнутий? Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8573
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То, что одни мародеры творят сейчас не оправдывает мародера Порошенко...
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А Порошенко змародерив у тебе мізки у такий нелегкий час. 😊
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Может быт нужно..
Не нужно
Тогда может стоит
Не стоит
А что если
А вот это попробуйте.
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А в вас есть чем лечить народ? Суки зажравшиеся, ждете когда больше заболеет. Вам понятно, чем меньше нас будет, тем больше вам достанется. Не надейтесь. Боженька все видит. А потом думаете и почему это Украинский Народ так ненавидит евреев.
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И за что вы ненавидите Гройсмана ? Он вам железку в Борисполь построил. Правда, она теперь без надобности.
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Во Франции, Германии в всязи с введением режима ЧП сегодня ввели войска в столице и крупных городах.
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Ой. Никак правящие там соросята (всякие макроны с меркелями) боятся народной революции, которая их просто выметет на помойку истории, как неудавшийся эксперимент.
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Действительно, вводить ЧП пока не нужно. Его нужно будет вводить через две недели, когда наши безмозглые путешественнички, которых массово завозят в страну последние три дня, заразят достаточное количество людей, чтобы загнулась наша система здравоохранения.
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Употреблять выражение "слуга народа" по отношению у этому зебильному отродью очень оскорбляет как народ, так и его слуг, если таковые местами еще встречаются.
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Наоборот, рано. Если будет ЧП, то нельзя принимать законы. Значит, не будет Вовке кредита МВФ
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Українці послухайте Зеленського....в цій ситуації..Не будьте дебілами. особливо старики не доводьте до сказу ..Як що вам вже ні чого втрачати ви нажились тоді вспомніть про маленьких діточок ваших онуків і не ваших і припиніть бігать і не звертати увагу на ситуацію навколо вас Таце всіх стосується. Не дай Боже но може прийти лихо ..і Вас попередили тоді не накого не кивайте.
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