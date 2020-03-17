 У всіх чотирьох заражених коронавірусом у Чернівецькій області самопочуття стабільне, температура в нормі, - ОДА

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим Covid-19 температура тіла в межах норми. Самопочуття стабільне", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні підтверджено сім випадків коронавірусу: чотири - в Чернівецькій області, один - в Житомирській (летальний), ще два - в Києві.
Выздоровления!
😁
Що робити?!
Віскарика Свого вже хряпнув-нормалізується...
Антивірус якийсь ..і давненько...
😷
Если шо, статейка тут: http://www.slate.fr/story/188520/coronavirus-taux-letalite-covid-19