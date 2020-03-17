 У всіх чотирьох заражених коронавірусом у Чернівецькій області самопочуття стабільне, температура в нормі, - ОДА

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим Covid-19 температура тіла в межах норми. Самопочуття стабільне", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 осіб, у яких підозрювали коронавірус, виписали з лікарні в Чернівецькій області, - ОДА

Як повідомлялося, в Україні підтверджено сім випадків коронавірусу: чотири - в Чернівецькій області, один - в Житомирській (летальний), ще два - в Києві.