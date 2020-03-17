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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Буковина (286) COVID-19 (1021)

 У всіх чотирьох заражених коронавірусом у Чернівецькій області самопочуття стабільне, температура в нормі, - ОДА

У чотирьох пацієнтів з Буковини, у яких підтвердили коронавірус, температура тіла в межах норми.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим Covid-19 температура тіла в межах норми. Самопочуття стабільне", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 осіб, у яких підозрювали коронавірус, виписали з лікарні в Чернівецькій області, - ОДА

Як повідомлялося, в Україні підтверджено сім випадків коронавірусу: чотири - в Чернівецькій області, один - в Житомирській (летальний), ще два - в Києві.

У всіх чотирьох заражених коронавірусом у Чернівецькій області самопочуття стабільне, температура в нормі, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182017
 
 
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Температура в норме: таки комнатная...
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У четырех пациентов из Буковины, у которых подтвердили коронавирус, температура тела находится в пределах нормы, та представляю небось боятся и дыхнуть и пукнуть.
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Это мне напоминает как на защите диплома, лучше отстреляться первым и не переживать. Так и эти переболеют счас и буду с высока поглядывать на остальных У всех четырех зараженных коронавирусом в Черновицкой области самочувствие стабильное, температура в норме, - ОГА - Цензор.НЕТ 9168
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Може вони мертвим ще позаздрять...
😁
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Так вроде как вирус полностью не излечивается и передается всем родственникам. Как то некрасиво ходить свысока поглядывать наблюдая кто из родственников самое слабое звено окажется
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В Мене знову понижена...
Що робити?!
Віскарика Свого вже хряпнув-нормалізується...
Антивірус якийсь ..і давненько...
😷
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Уффф...!!! Дичь!!! От сердца отлегло!!! А то, читаю пиндоских доцентов биологии в университете штата Пенсильвания Мацея Ф. Бони, так он позволил себе заявить, что "...Эпидемия COVID-19 происходит не где-то на другом конце света, это не простуда или небольшой грипп, и она не исчезнет сама собой...." - накручивают гады!!!
Если шо, статейка тут: http://www.slate.fr/story/188520/coronavirus-taux-letalite-covid-19
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В норе это как, у каждого или в среднем?
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