 Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків", - йдеться в повідомленні.
"Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме ви", - наголосили в ЦГЗ.
"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему."
Из фейсбука нацБанка Украины через российские СМИ.
Exit "бубочка".
Раз высшие государственные чиновники обещали сотни тысяч трупов только в одной Австралии, то "выньте и положьте" обещанное.
Но великая афера под лейблом "коронавирус" - это вам цветочки, вот вам ягодки из российских СМИ:
"Увеличение спроса украинцев на наличную валюту привело к тому, что с недавнего времени в кассах банков страны наблюдается ее нехватка. Это следует из сообщения, опубликованном Национальным банком Украины на официальной страничек в Facebook.
Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему."
Ну что, "бубочка", вот и закончен бал?
Метод розповсюдження І
вирогідність зіграти в ящик Набагато більша
+ Так що не морочте людям голову і не називайте чорне білим чи навпаки