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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ЦГЗ (50) COVID-19 (1021)

 Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Коронавірус є ГРВІ, але викликаний невідомим раніше збудником.

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків", - йдеться в повідомленні.

"Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме ви", - наголосили в ЦГЗ.

Читайте також: З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ

Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182016
 
 
 Топ коментарі
 
Так можно метро значит не закрывать???
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вы представляете себе насколько это удобно власти - загнать 73% стадо в стойло!
испуганными баранами значительно легче управлять
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Головне - не виходити мітингувать, бо будуть штрафи і кримінальна відповідальність. Громадська активність страшніша ніж активність вірусу для інфікованих зеленою бацилою.
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"******"(С), У "бубочки" заканчивается валюта:
"Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему."
Из фейсбука нацБанка Украины через российские СМИ.
Exit "бубочка".
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А вот хрен вам по всей роже!
Раз высшие государственные чиновники обещали сотни тысяч трупов только в одной Австралии, то "выньте и положьте" обещанное.

Но великая афера под лейблом "коронавирус" - это вам цветочки, вот вам ягодки из российских СМИ:
"Увеличение спроса украинцев на наличную валюту привело к тому, что с недавнего времени в кассах банков страны наблюдается ее нехватка. Это следует из сообщения, опубликованном Национальным банком Украины на официальной страничек в Facebook.

Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту населення на готівкову валюту.
Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою.
Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему."

Ну что, "бубочка", вот и закончен бал?
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Шо вы иранцам не сказали раньше,що це ОРВИ?!Им теперь заново ловить 85 000 амнистированных бармалеев Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5982
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Симптоми ті ж

Метод розповсюдження І
вирогідність зіграти в ящик Набагато більша

+ Так що не морочте людям голову і не називайте чорне білим чи навпаки
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світова статистика саме про такий відсоток летальних випадків і свідчить. Ми отримали новий вірус. От і все. Згадайте, як з"явився Н1N1. Така сама паніка була, і набагато менше присвячували цій темі галасу в ЗМІ. У 2099 я особисто пам"ятаю як зникли захисні маски по аптеках, як зникли ліки від ОРЗ та ОРВІ.. А летальних випадків при Н1N1 було більше у співвідношенні до тих, хто захворів. Та і досі ще є. Не тільки коронавірус викликає атипычну пневмонію як ускладнення. Світові ЗМІ доводять людей планети до сказу !
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Захворіють всі але смерть загрожує тим, хто має ослаблений імунітет та інші хвороби. Особливо це загрожує тим, хто переніс операцію з пересадки органів чи перебуває на хіміотерапії. Також, загроза туберкульозникам і шахтарям.
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