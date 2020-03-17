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 Події, Суспільство
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Все про:Кожара (14) вбивство (2091) Старицький Сергій (8)

 Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині

Адвокати сім'ї бізнесмена Сергія Старицького, знайденого мертвим у будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари, направили клопотання процесуальному керівнику з вимогою невідкладно повідомити про підозру колишньому чиновнику і його дружині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на юридичну компанію "Міллер".

Адвокати наголошують, що майже місяць єдині особи, які можуть мати стосунок до загибелі Старицького, не мають жодного процесуального статусу у провадженні: їхні адвокати двічі ледь не зірвали слідчий експеримент, нікому не повідомлено про підозру, не обрано запобіжний захід.

"Вимагаємо від прокуратури повідомити про підозру у справі Сергія Старицького", - йдеться в повідомленні.

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21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову та пістолетом у руці. Пізніше з’ясувалося, що зброя належить Леоніду Кожарі.

Крім Сергія Старицького, на місці події було ще двоє осіб: сам Кожара та його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча сукупність очевидних ознак та коментарі спеціалістів дали всім зрозуміти, що це було не самогубство.

Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182014
 
   
 Топ коментарі
 
"Убийцы"Шеремета-два месяца в СИЗО-парятся. Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге - Цензор.НЕТ 9446
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Ну подумаешь убил по пьяни, что теперь уважаемого человека сажать?
Вот было бы это в доме Порошенка - так тогда да, можно было бы и вони поднять, и Шарий бы 50-80 видосов на эту тему выпустил. А так молчок.
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"Убийцы"Шеремета-два месяца в СИЗО-парятся. Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге - Цензор.НЕТ 9446
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а що з цього приводу скаже таварісч Вишинський г-жа Вєнєдіктова?
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Так у нас "найкрайший" міністр МВС, сабаков..
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Ну подумаешь убил по пьяни, что теперь уважаемого человека сажать?
Вот было бы это в доме Порошенка - так тогда да, можно было бы и вони поднять, и Шарий бы 50-80 видосов на эту тему выпустил. А так молчок.
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Кожара и Козерод - звучит как имена двух рептилоидов
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Краще б вимагали провести брифінг, набагато швидше питання вирішиться. Порада - безкоштовна.
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Регионалов при потрохе не сажали,а теперь уж точно не будут трогать.
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Вот сейчас нового генпрокурора избрали и она обязательно "посадит"кожару. Считайте что он уже сидит! Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині - Цензор.НЕТ 9142
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