 Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на юридичну компанію "Міллер".

Адвокати наголошують, що майже місяць єдині особи, які можуть мати стосунок до загибелі Старицького, не мають жодного процесуального статусу у провадженні: їхні адвокати двічі ледь не зірвали слідчий експеримент, нікому не повідомлено про підозру, не обрано запобіжний захід.

"Вимагаємо від прокуратури повідомити про підозру у справі Сергія Старицького", - йдеться в повідомленні.

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21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову та пістолетом у руці. Пізніше з’ясувалося, що зброя належить Леоніду Кожарі.

Крім Сергія Старицького, на місці події було ще двоє осіб: сам Кожара та його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча сукупність очевидних ознак та коментарі спеціалістів дали всім зрозуміти, що це було не самогубство.