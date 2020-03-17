 "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко

Про це повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається засідання фракції "Слуга народу". Засідання фракції щодо ситуації в країні", - заявив він.
За словами Корнієнка, на засіданні обговорюватимуть ситуацію в країні, а також графік роботи Ради і скликання позачергових засідань парламенту.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проводить позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних із поширенням коронавірусу в країні.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
шлімазли, ви як не @бітєсь,
все ж у нардепи не згодитесь
Народу - вирус, корону Вове.
ОТ ЧЕГО ВСЁ ЗАКРЫВАЮТ??? И ГДЕ ТО ЧЕГО ВСЕ БОЯТСЯ ???
ГДЕ ЭТО ????????????????