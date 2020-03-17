 "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко

Про це повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається засідання фракції "Слуга народу". Засідання фракції щодо ситуації в країні", - заявив він.

За словами Корнієнка, на засіданні обговорюватимуть ситуацію в країні, а також графік роботи Ради і скликання позачергових засідань парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проводить позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних із поширенням коронавірусу в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства