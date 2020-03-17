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 Політика України
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Все про:ВР (7272) Слуга народу (726) Корнієнко (154)

 "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко

Фракція "Слуга народу" проводить засідання, на якому обговорюють ситуацію в країні, а також графік роботи парламенту.

Про це повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається засідання фракції "Слуга народу". Засідання фракції щодо ситуації в країні", - заявив він.

За словами Корнієнка, на засіданні обговорюватимуть ситуацію в країні, а також графік роботи Ради і скликання позачергових засідань парламенту.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проводить позачергове засідання для розгляду питань, пов'язаних із поширенням коронавірусу в країні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182013
 
 
 Топ коментарі
 
Страшно, когда страна в такой ситуации управляется кварталом 95.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
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Ага , им та страна до одного места.Им землю продать надо.
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Ага , им та страна до одного места.Им землю продать надо.
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Підозрюю, що вже продали. Тобто гроші взяли. Тепер це потрібно оформити.
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Что толку от их бесконечных заседаний. Все говорят о недостатке аппаратов ИВЛ, которые требуются в лечении коронавирусных пневмоний и что делает власть? А ничего.Заседает.
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Страшно, когда страна в такой ситуации управляется кварталом 95.
Спасибо вам, Одичалая отара 73%
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Не старайся бот пороха , твой хозяин не вернётся
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Ще тільки висадки інопланетян не хватає, а так все добре.
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перефразуючи вчорашнього вечірнього жартівника-бубочку:
шлімазли, ви як не @бітєсь,
все ж у нардепи не згодитесь
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Решение фракции:
Народу - вирус, корону Вове.
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Все @уево. Кто за? Усе. Против? Таких нет. Или остались в стране зебилы, которые думают иначе?
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Ооо, ну что-что а заседать у нас умеют ,это наша национальная традиция ... "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5957
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Трансформация 95-го квартала в Верховный квартал.
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ждем дефолт, а следом за ним "братушек" "Слуга народу" проводить засідання фракції, обговорюють ситуацію в країні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7106
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КТО-ТО МОЖЕТ ОБЬЯСНИТЬ !!!!

ОТ ЧЕГО ВСЁ ЗАКРЫВАЮТ??? И ГДЕ ТО ЧЕГО ВСЕ БОЯТСЯ ???
ГДЕ ЭТО ????????????????
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к сожалению в головах ЗЕбилов…… А там пустота и темно как у Клоуна в заднице.
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Бояться,что все люди в Украине увидят какие они ТУПЫЕ!
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Обсуждают? Ух ты, эти типа значит, что у кого-то там своё титпа мнение есть? Маловероятно, но занимательно.
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тут все ясно - во дворах бабушки тоже заседают, обсуждают. Ещё одна дворовая команда бабушек и подростков. Можно не обращать внимание.
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