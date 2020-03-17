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 Штраф за порушення правил карантину може становити від 17 тис. до 32 тис. грн, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За" проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосувало 344 народних депутатів. Законопроект прийнято за основу та в цілому.

Зазначається, що адміністративна відповідальність встановлена ​​за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Крім того, підвищена кримінальна відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Штраф за порушення правил карантину може становити від 17 тис. до 32 тис. грн, - МВС 01
Штраф за порушення правил карантину може становити від 17 тис. до 32 тис. грн, - МВС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182012
 
 
 Топ коментарі
 
Афігітєльная графіка!
А де графіка з правилами карантину які не можна порушувати?
Третій день питаю, ні хто не бачив, навіть в лікарнях!
Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 2086
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хмм...интересный законопроект.
можно припаять штраф за невынесенный вовремя мусор.за непомытую машину.и еще кучуа всяких вкусностей для ментов.
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А якшо немає грошив, то шо тюрма? Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 7282 Треба ще організувати блокпости на всіх зупинках міст, де браві вяртухаї з автоматами будуть слідкувати шоб 10 людей не було в маршрутці. І ще цікаво 10 це разом з водієм чи з водієм 11 непонятна однака
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Афігітєльная графіка!
А де графіка з правилами карантину які не можна порушувати?
Третій день питаю, ні хто не бачив, навіть в лікарнях!

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А якшо немає грошив, то шо тюрма? Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 7282 Треба ще організувати блокпости на всіх зупинках міст, де браві вяртухаї з автоматами будуть слідкувати шоб 10 людей не було в маршрутці. І ще цікаво 10 це разом з водієм чи з водієм 11 непонятна однака
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Меня очень напрягает эта привычка писать "штраф МОЖЕТ составлять." А чего МОЖЕТ, а не составляет? Для кого МОЖЕТ, а для кого он есть? Почему в законах такие формулировки? Почему законы такие - на выбор?Это спецом для коррупции такое придумывают зеленые? Для слуг может, а для народа - обязательно.
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вместо того что бы заботиться об людях, они штрафами хотят обложить. как липку обдирают, забирая последнюю копейку у нарида
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Какой вам, бл*дь, еще карантин, если
"В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат."
Источник: https://censor.net.ua/p3181989

Штраф вам.
Осиновый кол в башку вам.
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Франция не Украина, там люди борятся постоянно за свои права.
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хмм...интересный законопроект.
можно припаять штраф за невынесенный вовремя мусор.за непомытую машину.и еще кучуа всяких вкусностей для ментов.
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по честному закону за "ударную борьбу с эпидемией" нужно было бы пересадить кабмин, раду и опу.
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Якщо ще й паутиною були засновані - то точно від голоду померли.
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Без паники ,солнце ,воздух и вода наши лучшие друзья и ещё один супер рецепт от всех болезней от моего дедушки - три капли молока на стакан водки и всё будет в ажуре !!! Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 9314
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До Ради саме зараз завітайте довбні.
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Коли цих *на обсерацію * .та штраф . Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 9707
.Су...по 400*членів * збираються

..
.Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 8860..
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Радуцкий сейчас по ТВ убеждает что маски не защищают .

ЭТО НОВЫЙ АНЕКДОТ
А ЧЕГО же он продал самолёт масок за бешенные деньги в Китай?????
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Ну он прав. Маски действительно не защищают от заражение. Но снизить темпы распространения вируса могут, если их будут носить потенциально зараженные.
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И шо Вы этим комментом хотите сказать ? Все страны носят маски , БЕЗ МАСОК НЕ ПУСКАЮТ НИ В ОДНО ПОМЕШЕННЫЕ И ТРАНСПОРТ .

И только БАРЫГА РАДУЦКИЙ доказывает , что маски не нужны , после того как продал их на миллионы
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У нас кто хочет (для самоуспокоения) , тот носит , многие не носят даже в магазинах где есть близкий контакт.
Без масок у нас пускают в магазин.
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а за оставление пациента без надлежащей помощи, какое наказание назначили, люди в строке пишут как их по несколько суток гоняют, возят с места на место.
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по данному закону можно паковать любого гражданина , кроме воров и взяточников , они у нас неприкасаемые
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А это считается нарушением карантина? Массовое собрание...
Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 3688

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Вот і причина розгулу злочинності в країні, ніколи з нею поліції боротися, в чергах стоять, правила карантину самі порушують.
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Кто считать не умеет? "До трех тысяч необлагаемых налогом минимумов" - это 17х3000 = 51000 грн, но никак не 32000.
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От дибілоїдів назбирали.Це ж мусорам за зборище штрафи,а по одному вони сцикливі,бо ї.ало хтось наб'є.)
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