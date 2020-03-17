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 Іран відпустив із в'язниць близько 85 тисяч ув'язнених через коронавірус

Іран відпустив близько 85 тисяч ув'язнених із в'язниць на тлі коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости", про це повідомив офіційний представник судової влади Ірану Голямхосейн Есмаїлі.

"На сьогоднішній день відпущено близько 85 тисяч ув'язнених", - цитує Есмаїлі профільне агентство Mizam Online.

Вперше про коронавірус влада Ірану повідомила 19 лютого. З цього часу коронавірус торкнувся всіх провінції країни, а кількість захворювань, за останніми даними, становить 14 991, з яких 853 зі смертельними наслідками. Майже 5 тисяч осіб одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182011
 
 
 Топ коментарі
 
Мало вірусу, ще треба щоб бандюгани бігали. Треба ЗЄбуінам ідейку підкинути, для економії коштів пенітенціарної системи.
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да туберкулез так легко не отдаст своих клиентов вирусу.
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Віслюк відкриє ще тюрми, і до пандемії приєднаються мародери та грабіжники!
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Та зараз на нарах більшисть патріотів та атошників...
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Мало вірусу, ще треба щоб бандюгани бігали. Треба ЗЄбуінам ідейку підкинути, для економії коштів пенітенціарної системи.
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какая экономия, заключенные бесплатно работают, и для пенсии отчисления не делают, они выходят на свободу и пенсию по возрасту не могут оформить, на заметку нашим правителям, а потом удивляются высокой преступности.
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Безкоштовно вони працюють на дядю начальніка, А утримуються за рахунок бюджету, що ще не зрозуміло?
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Ух ты, аятоллы теряют контроль за ситуацией, уголовников выпустили терроризировать население.
Так Берия сделал, знаменитая его амнистия, когда страну рептилоидам сдавать собирался.
Расстреляли Берию за такое дело, как не расстрелять...
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да туберкулез так легко не отдаст своих клиентов вирусу.
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Думаю що, туберкульоз в поєднанні з коронавірусом це, смертний вирок.
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Ага, проверено Лазаренко.
Он в америакнской тюрьме неплохо укрылся, отсидел, вышел на волю честным человеком и начал жизнь с чистого листа.
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О - и наших госворов отпустите - как раз повод есть
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Кто-то выпускает, а кто-то собирается сажать.
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За нарушение условий карантина предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен, а за умышленное заражение - восемь лет тюрьмы
Зеленые Идиоты и 73% выбравших этих идиотов.
Хотят перенеси пандемию в тюрьмы,

"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных на фоне коронавируса, ", сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.
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Тре' у нас такий пердімонокль зробити... Іран відпустив із в'язниць близько 85 тисяч ув'язнених через коронавірус - Цензор.НЕТ 8004
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Коронавирус всепрощающий и амнистирующий.Хвала тебе о всемогущий
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Ну, враховуючи що, дуже багато з тих людей сиділи за політичними статтями то, це не таке вже й страшне рішення.
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