 Іран відпустив із в'язниць близько 85 тисяч ув'язнених через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости", про це повідомив офіційний представник судової влади Ірану Голямхосейн Есмаїлі.

"На сьогоднішній день відпущено близько 85 тисяч ув'язнених", - цитує Есмаїлі профільне агентство Mizam Online.

Вперше про коронавірус влада Ірану повідомила 19 лютого. З цього часу коронавірус торкнувся всіх провінції країни, а кількість захворювань, за останніми даними, становить 14 991, з яких 853 зі смертельними наслідками. Майже 5 тисяч осіб одужали.

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