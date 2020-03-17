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 Суспільство
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 "Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус

"Укравтодор" закликає до самоізоляції і не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

"Укравтодор" підтримує державні ініціативи в межах запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

"Водночас хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

"Ми наполягаємо, аби підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провести інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювати регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбати про наявність дезінфікуючих засобів", - додали в "Укравтодорі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" представив нову методику тендерів на ремонт доріг: вимоги підвищуються, "картелізації" не буде, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182004
 
 
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Конечно не планирует. Это-же сколько бабла ЗЕплесень срубит на этом, зачем останавливать конец. Ихней эпохи бедности.
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А потім з'ясується що то коронавірус асфальт пожер!
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Правильно,от 3 до 8 не испугало,корчагинцы!
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С дорогами придётся повременить.Деньги нужны на короновирус и неотложные нужды.
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вот это правильный карантин...закрыть все дороги на ремонт.нефиг ездить "Укравтодор" не планирует прекращать дорожные работы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9232(шютка)
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Короновірус: гроші просимо у олігархів... гроші просимо у МВФ... Але на шляхи гроші є. Економіка по зебільному.
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Правильно ,ударим атодором по разгильдяйству и бездорожью ...а заодно и по вирусу !!! "Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус - Цензор.НЕТ 1409
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