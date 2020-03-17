 На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор "Великого будівництва" Юрій Голик

В одному з останніх постів показаний, зокрема, ремонт доріг на Львівщині. Зараз там активно ремонтуються траса Т-14-16 Львів - Меденичі (кілометри 38-53) і траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка (кілометри 34-40).

Траса Т-14-16 Львів - Меденичі

Траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка

Нагадаємо, за ходом робіт в рамках національної програми "Велике будівництво" тепер можна стежити у спеціально створеному Telegram-каналі. У каналі публікуються фото і відео робіт, які з початком весни активно запустилися по всій країні.