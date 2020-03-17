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 Суспільство
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Все про:дороги (873) Голик (90)

 На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор "Великого будівництва" Юрій Голик

Національна програма "Велике будівництво", активна фаза якої стартувала з початку весни, повним ходом реалізується по всій країні. Координатор програми Юрій Голик періодично виставляє у Facebook фото і відео, на яких видно стадії ремонтів доріг, шкіл, садків та інших інфраструктурних об'єктів.

В одному з останніх постів показаний, зокрема, ремонт доріг на Львівщині. Зараз там активно ремонтуються траса Т-14-16 Львів - Меденичі (кілометри 38-53) і траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка (кілометри 34-40).

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор Великого будівництва Юрій Голик 01

Траса Т-14-16 Львів - Меденичі

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор Великого будівництва Юрій Голик 02

Траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка

Нагадаємо, за ходом робіт в рамках національної програми "Велике будівництво" тепер можна стежити у спеціально створеному Telegram-каналі. У каналі публікуються фото і відео робіт, які з початком весни активно запустилися по всій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182003
 
 
 Топ коментарі
 
животное, дороги активно начали делать с 2016-17
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...в твоей черепной коробке.
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Врешь тело. Как всегда тупо врешь.
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Да, дороги ремонтируют,после потроха остался дикий бардак.
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Після Яника ще... Нормальні дороги там при Ющі хіба були...
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А межгородское сообщение тем временем закроют из-за этого самого воронавируса)))
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Да, дороги ремонтируют,после потроха остался дикий бардак.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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животное, дороги активно начали делать с 2016-17
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и Голик этот, кстати, был в Днепре из порохоботов в команде Резниченко
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он все то же делал при порохе в Днепре и области - они проголосовали не за пороха - вопрос - почему ,ну если он такой классный?
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я помню обещали, когда акциз вводили,
Львов голосовал против кидалы зеленского,
вот и подачка, а Санжары - на Санжары зеленскому насрать,
он на вертолёте ...
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Да, дороги ремонтируют,после вора потроха остался дикий бардак.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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