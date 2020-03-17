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Все про:нещасний випадок (213) промисловість (70)

 По Україні може прокотитися хвиля нещасних випадків на виробництвах, - Укрексперт

В Асоціації незалежних експертів України вважають, що Постанова Кабінету Міністрів №1107 знищує систему незалежного контролю за небезпечним обладнанням.

В Україні найближчим часом може значно зрости кількість травм і нещасних випадків на підприємствах, де використовується обладнання підвищеної небезпеки - від промислового обладнання на заводах до ліфтів і дитячих атракціонів.

Про це повідомила Олена Лещенко, виконавчий директор Асоціації незалежних експертів України "Укрексперт" на конференції учасників, передає УНІАН.

За її словами, Постанова Кабінету Міністрів № 1107 знищує систему незалежного контролю за небезпечним обладнанням. "Держава фактично самоусунулася від контролю за безпекою людей. Якщо раніше обладнання підвищеної небезпеки на кожному підприємстві проходило незалежну експертизу, то тепер сам власник визначає - витрачати йому гроші на ремонт, наприклад, дитячого атракціону, чи заощадити на безпеці людей. Те ж саме і на заводах, в комунальному господарстві, аграрному секторі. Це фактично диверсія! Хто тепер буде нести відповідальність за хвилю нещасних випадків, за зростання кількості постраждалих через небезпечне обладнання? Може, Олексій Гончарук, який підписав цю Постанову в останні дні свого перебування на посаді голови Уряду? Ми підтримуємо дерегуляцію, але розумну і відповідальну, з урахуванням думки всіх представників сфери охорони праці - робітників, які працюють на потенційно небезпечному устаткуванні, роботодавців і незалежних фахівців, які проводять експертизу. Ми подавали свої поправки і зауваження Уряду, проте всі вони були проігноровані. Більш того, готуються нові Постанови - № 725 і № 687, якими планується взагалі знищити контроль в цій сфері. Щоб запобігти травмуванню або, не дай Бог, загибелі людей, ми підготували позов до суду. Наша перша мета - призупинити дію Постанови № 1107. Крім того, ми розробляємо альтернативний документ, який врахує європейський досвід, але при цьому відповідатиме українським реаліям", - заявила Олена Лещенко.

Як зазначив Владислав Балацун, виконавчий директор "Криворізької міської організації роботодавців експертних і інспекційних організацій", в умовах кризи власники небезпечного обладнання будуть економити на ремонті і модернізації.

"Через коронавірус Україна, як і весь світ, чекає кризи. Навряд чи підприємці будуть зараз витрачати гроші на ремонт обладнання, якщо немає контролю. А зараз всі переведені на декларативний метод, який не передбачає ніякої відповідальності роботодавця або виробника за невідповідність заявленої інформації в Декларації, навіть технічний аудит в цьому випадку є добровільним, а не обов'язковим. Інформація, заявлена ​​в Декларації, Держпраці не перевіряється. Держава знімає з себе відповідальність. В Європі, якою прикривався Кабмін, коли вводив Постанову № 1107, вже давно працює система незалежного аудиту - жодна компанія не зможе виробляти продукцію або надавати послуги без аудиторського сертифіката. Тому що європейців цікавить в першу чергу безпека людей, і ніяке лобі великих підприємств не може на це вплинути. На відміну від України", - підкреслив Владислав Балацун.

Нагадаємо, Постанова № 1107 "Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" було введено Урядом Олексія Гончарука 3 березня 2020 року. Згідно з нею, Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які вимагають дозволу, скоротився з 18 до 6, а Перелік машин і механізмів - з 11 до 4.

Ілюстрація REUTERS

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182000
 
 
 Топ коментарі
 
Выдающие эти разрешения - это .......!!! Покажите как они живут!!!!
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Зеленая власть кроме вреда ничего не приносит Украине. Уже уничтожили санэпидслужбу и результат - постоянные отравления детей летом в лагерях, сейчас с коронавирусом у них провал в работе.Далее- запретили противопожарные проверки - бесконечные пожары с многочисленными жертвами, теперь запретили технику безопасности на предприятиях проверять - эффект всем очевидный, кроме зеленых сатанистов, которые специально вредят здоровью людей.
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Выдающие эти разрешения - это .......!!! Покажите как они живут!!!!
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Зеленая власть кроме вреда ничего не приносит Украине. Уже уничтожили санэпидслужбу и результат - постоянные отравления детей летом в лагерях, сейчас с коронавирусом у них провал в работе.Далее- запретили противопожарные проверки - бесконечные пожары с многочисленными жертвами, теперь запретили технику безопасности на предприятиях проверять - эффект всем очевидный, кроме зеленых сатанистов, которые специально вредят здоровью людей.
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Я бы на вашем месте погуглил кто ликвидировал СЭС.
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Кухарки у руля страны это плохо, пусть они хоть соловьями поют в предвыборных программах.
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Не кухарка, а вредитель. преднамеренные вредители во власти.
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Как же теперь в Госохране труда будут обилечивать.Как же будут брать за дозвил по пять штук баксов.И за сданный в эксплутацию лифт по 100 баксов.Я уже не говорю про модернизацию.
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Если раньше оборудование повышенной опасности на каждом предприятии проходило за взятку независимую экспертизу, то теперь сам владелец определяет - тратить ему деньги на взятку, например, детского аттракциона, или сэкономить на безопасности людей
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В таком случае может поможет повышение наказания за несчастные случаи, которые произошли из-за того, что оборудование не прошло проверку.
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За безопасность оборудования должны отвечать деньгами и свободой -балансодержатели.Не администратор гостиницы должен отвечать за пожар,а бенефициар.И так должно быть во всём.
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Підключаються всі ображені,відлучені та залякувачі.
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