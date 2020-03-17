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 Політика України, Суспільство
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Все про:Грузія (652) Єгипет (137) Божок (28) COVID-19 (1021)

 Понад 200 наших громадян повернулися в Україну з Єгипту і більш ніж 100 - із Грузії, - заступник глави МЗС Божок

В Україну повернулися понад 200 українців з Єгипту і більш як 100 громадян - із Грузії.

Про це заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок написав на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повертати в Україну співвітчизників, яких COVID-19 застав за кордоном. Сьогодні вночі з Єгипту прибуло понад 200, а вранці з Грузії - понад 100 українців. Дякуємо Міністерству інфраструктури та Державній прикордонній службі України за взаємодію, а авіаперевізникам за співпрацю", - написав він.

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Понад 200 наших громадян повернулися в Україну з Єгипту і більш ніж 100 - із Грузії, - заступник глави МЗС Божок 01

Нагадаємо, за даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.

Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи мають планувати своє повернення самостійно. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ обіцяє українцям, які застрягли на відпочинку в Єгипті, допомогу, але туроператорам не вдасться повністю перекласти тягар повернення своїх клієнтів на державу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181998
 
 
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Критична маса росте..
Зараз краще в церкві пукнути, чим на вулиці чихнути..
😷
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Как коронавирус лечат в раше
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/дочь-россиянки-раскрыла-историю-«побега»-из-больницы-с-зараженными-коронавирусом/ar-BB11i4kr?ocid=spartanntp
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та классно, кайфанут там не по децки, знакомые в вайбере написали уже неделю бесплатно кормят поят)) отпуск продолжается до мая, дети аж пищат, такое бывает раз в жизни.
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Маразм с доставкой туристов крепчает, опасность заражения возрастает, мы рады...
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Сколько времени будут бесплатно заробитчан по домам развозить?Знакомая звонила,говорит ещё две недели имеет право работать,хотелось бы бесплатно потом вернуться.
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молодцы так держать 200 человек это хорошо, ещё осталось 59800, работайте дальше.
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