 Понад 200 наших громадян повернулися в Україну з Єгипту і більш ніж 100 - із Грузії, - заступник глави МЗС Божок

Про це заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок написав на своїй сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повертати в Україну співвітчизників, яких COVID-19 застав за кордоном. Сьогодні вночі з Єгипту прибуло понад 200, а вранці з Грузії - понад 100 українців. Дякуємо Міністерству інфраструктури та Державній прикордонній службі України за взаємодію, а авіаперевізникам за співпрацю", - написав він.

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Нагадаємо, за даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.

Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи мають планувати своє повернення самостійно. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Міністерство закордонних справ обіцяє українцям, які застрягли на відпочинку в Єгипті, допомогу, але туроператорам не вдасться повністю перекласти тягар повернення своїх клієнтів на державу.