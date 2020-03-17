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 Суспільство
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Все про:міськрада (275) Метрополітен (431) Харків (1687)

 Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

Наземний електричний громадський транспорт працюватиме в спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.

Також буде організовано підвезення містян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.

Нагадаємо, вчора мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, попри доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківські нічні клуби закриють, центри адмінпослуг обмежать роботу, - мерія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181997
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобы, а можно вы изберёте на эту должность какую-нибудь козу с барабаном ?
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
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ага, тепер вмєсто просторних вагонов мєтро напхані салони маршруток - шоп той вірус подавився!!!
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Скорее чуйка сработала. На ноль он мог его ещё пол года назад помножить. Но нет, ещё вчера писюнис был послан нафуй.
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молодцы, правильно и своевременно, хорошо бы еще и город закрыть нв въезд.
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А комусь же вигідний такий кіпеш!
Як по мені, то усе не з проста так в Світовому плані роздуто. Мармони все продумали.
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Позорище!!!! Может его уговаривать надо лично!!!! Охренели!!!!!
И чем ближе к РФ тем кернесев больше!!! Задолбали!
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Гепа дал заднюю? Значит звиздец таки приближается.
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Скорее чуйка сработала. На ноль он мог его ещё пол года назад помножить. Но нет, ещё вчера писюнис был послан нафуй.
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Нет, ему просто дали понять, а он дал понять что понял , что ему дали понять
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А вчера он не понимал, потому что родился позавчера?
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это глупо,надо чтоб в больницах и других учреждениях выдали сотрудникам пропуск с печатью о необходимости проезда на работу. Невозможно сделать анализ крови и испечь хлеб удаленно. Пусть не шастают пенсионеры и школьники
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Вот какой Гэпа понятливый пацан, наверное Зеля волшебное слово знает .... нужно-бы про памятники и переименования ещё намекнуть
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Пусть его нахрен на лечение опять вышлют на Ближний Восток. Главное - обратно не пускать.
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Зелебобы, а можно вы изберёте на эту должность какую-нибудь козу с барабаном ?
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
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так уже с барабаном - тока не коза, а не то каззззел, не то ишак...
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"Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада".
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Остаётся надеяться что после неизбежного теперь военного переворота, никаких выборов больше не будет ближайшие 40 лет. Пока все рабы не вымрут. Как Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет.
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В Австралии кенгуру планируют неизбежный военный переворот? Не завидую вам.
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"...Моисей водил свой народ по пустыне..."

Так їм спочатку ще треба до тієї пустелі дістатися в який-небудь спосіб, щоб почати ходити по ній. А в них ще й досі немає ані обставин, ані мотивації, які б змусили їх вивести себе із зони комфорту, в якій вони весь час перебувають.
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ага, тепер вмєсто просторних вагонов мєтро напхані салони маршруток - шоп той вірус подавився!!!
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Градоначальнику виднее. Если метро является реальной опасностью при распространении вируса, его надо закрыть.
С коронавирусом шутить не надо.
На кону жизнь граждан города.
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Сколько случаев вируса в городе?Посему в других странах работает и транспорт и метро?
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у нас за сутки 50 тысячь заробитчан въехало в страну.
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Венедиктова может быстро помножить геню-сепаратиста на 0 лет на 5,в отличие от ария Билецкого -кликуши.Много обещает,но в Харькове геню-сепаратиста лично оберегает.Боится он его.
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Гепа думал ******..., но эту сепарскую гниду поставили на место.
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люди что за кипишь?, у нас за сутки 50к приезжих заробитчан, вы точно хотите ездить вместе с ними в общественном транспорте?
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шизанутая секта сатанистов во главе с соросом решила остановить все из-за выдуманного глобального потепления
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Сейчас для путина зеленский имеет куда бОльшую роль, чем какой-то гепа(или как там его). Потому последний и дал реверс понимая то, что ссорится с зеленой барыгой на данном этапе себе дороже. Когда ситуация изменится, гепа снова будет на коне, то бишь на коляске, а скоморох - в подвале. Или еще где...Но это уже совсем другая история.
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Зелений підар,готове дефолт, на замовленя Бені і *****.
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