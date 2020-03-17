"Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.
Наземний електричний громадський транспорт працюватиме в спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.
Також буде організовано підвезення містян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.
Нагадаємо, вчора мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, попри доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.
Як по мені, то усе не з проста так в Світовому плані роздуто. Мармони все продумали.
И чем ближе к РФ тем кернесев больше!!! Задолбали!
Она вам не только метро запретит, но вообще все двери в подъездах заварит. Чтобы вы никогда не вышли оттуда. Вы социально опасны. Вам не голосование нужно, а лечение в психушке.
Так їм спочатку ще треба до тієї пустелі дістатися в який-небудь спосіб, щоб почати ходити по ній. А в них ще й досі немає ані обставин, ані мотивації, які б змусили їх вивести себе із зони комфорту, в якій вони весь час перебувають.
С коронавирусом шутить не надо.
На кону жизнь граждан города.