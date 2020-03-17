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 Політика України, За кордоном
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 СOVID-19: весняна сесія ПАРЄ скасована

Весняну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка була запланована на 20-24 квітня у Страсбурзі, скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляється на сайті цієї організації, таке рішення було прийнято головою ПАРЄ Хендріком Дамсом після консультацій з Бюро асамблеї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на kommersant.

Скасування сесії "спрямоване на те, щоб забезпечити безпеку і добре самопочуття членів ПАРЄ, гостей і персоналу асамблеї", а також "враховує карантинні заходи, введені низкою держав-членів Ради Європи", в тому числі Францією.

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За даними Головного управління охорони здоров'я Франції на 15 березня, в цій країні від хвороби, спричиненої коронавірусом, померло 127 осіб. Заражені 5423 осіб, 400 з них у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила 11 березня спалах коронавірусу COVID-19 пандемією.

Станом на ранок 17 березня у світі зареєстровано 182 405 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19, померло 7 154 людини. У той же час, одужали від хвороби 79 433 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181996
 
 
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