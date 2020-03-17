 Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

За таке рішення проголосували 243 народні депутати, про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після цього Петрашко склав присягу.

Петрашко з квітня 2013 року працює в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і у нього ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

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