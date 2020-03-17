 Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

За таке рішення проголосували 243 народні депутати, про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після цього Петрашко склав присягу.
Петрашко з квітня 2013 року працює в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і у нього ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).
Петрашко - шестерка Бахматюка
Криклий - шестерка Авакова
Зеленский - шестерка Коломойского
деолирхизация - не , не слышал
tZE inform
Трудовой путь министра экономики Петрашка
отмывочная контора(Тройка Диалог)- Сбербанк России-агрохолдинг сбежавшего Бахматюка.
Судимостей нет. Все впереди !
По делам их , узнаете их .(Библия) А дела , ох как не приглядные !
Где поймали и чего наделал , что согласился пойти в министры ?