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Все про:ВР (7245) призначення (518) Петрашко (2)

 Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Верховна Рада підтримала кандидатуру Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

За таке рішення проголосували 243 народні депутати, про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після цього Петрашко склав присягу.

Петрашко з квітня 2013 року працює в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. Він закінчив Львівський національний політехнічний університет і у нього ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181995
 
 
 Топ коментарі
 
Трускавецкую аккадемию с отличием закончил или нет?
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Трускавецкую аккадемию с отличием закончил или нет?
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Уже до задницы. Поздно пить боржоми, когда экономике пришел трындец. Власть, слепленная из говна и веточек не выдержала испытания и уханьдекала экономику еще до начала пандемии. Сейчас - просто контрольный выстрел.
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Кто такой,где получил образование,чей ученик,что говорил про экономические процессы и свободу предпринимательства?
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В целях защиты не стихай постепенно! Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 8358
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визначайтесь зрада чи не зрада, хоча шанувальникм зеленського навіть наявність триколора над ВР не стане зрадою, правда?
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Нада былабы ПетРыло назначить...
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Шмигаль - шестерка Ахметова
Петрашко - шестерка Бахматюка
Криклий - шестерка Авакова
Зеленский - шестерка Коломойского

деолирхизация - не , не слышал
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Петрушка так Петрушка,герой скоморохов.
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Ну теперь Бахматюк ожил ,а держава может забыть про повернення грошей.Куда бы себе устроится так
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tZE inform

Трудовой путь министра экономики Петрашка
отмывочная контора(Тройка Диалог)- Сбербанк России-агрохолдинг сбежавшего Бахматюка.
Судимостей нет. Все впереди !
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Ну, теперь заживем! Бакалавр-министр - это серьезно. Что-то вроде "главный-чрезвычайный-уполномоченный член-корреспондент"
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Ну член , это понятно . Но не пойму где он был кореспондентом ?
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Порохоботы в осаде, стараются спамить все о своем ПАНЕ. Караван идет, его не вернуть назад, дороги нет.
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Посмотрим, что ты через месяц запоешь когда по мусоррникам с аленями будешь лазить которые за зелупу голосовали в месте с тобой. Рада призначила Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Цензор.НЕТ 6375
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И куда идёт , караван при спаде экономики ещё до пандемии ? При порохе кстати , экономика росла . Но куда этот караван идёт , уже при пандемии ? Страшно даже думать .
По делам их , узнаете их .(Библия) А дела , ох как не приглядные !
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Степень бакалавра ! Нифига себе !
Где поймали и чего наделал , что согласился пойти в министры ?
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Бакалавр министр экономики!До чего же надо довести экономику, что б никто уже не соглашался идти в министры! Скоро сантехников с жека будут брать.
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На очереди , министры-ПТУшники . Главное что бы родился на Западной Украине , и хоть день был в Америке , что бы мог одеть шкуру патриота .
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Министр экономики , бакалавр . Г.прокурор , человек заваливший экзамены на судью ... Что дальше ?
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