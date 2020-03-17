 Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра довкілля Михайла Вося, були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, які зібралися на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт із зараженим", - підкреслив представник уряду Петро Мюллер.

Результати перевірки міністрів, які потрапили під карантин, мають бути відомі сьогодні, повідомляє видання.

Також наголошується, що прем'єр-міністр не підлягає карантину, оскільки попереднє засідання уряду проводив один із його заступників.

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