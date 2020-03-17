 Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра довкілля Михайла Вося, були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, які зібралися на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт із зараженим", - підкреслив представник уряду Петро Мюллер.
Результати перевірки міністрів, які потрапили під карантин, мають бути відомі сьогодні, повідомляє видання.
Також наголошується, що прем'єр-міністр не підлягає карантину, оскільки попереднє засідання уряду проводив один із його заступників.
У Нас навіть від кічи рятує..
В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19", - сообщила пресс-служба ОГА на своей странице в Фейсбук.
В информации отмечено, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
Также отмечается, что незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты которых ожидают в ближайшее время.
Откуда информация что она была заражена коронавирусом если нет результатов тестов?