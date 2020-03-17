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 Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин

Усі члени польського уряду пішли на карантин у зв'язку з виявленням COVID-19 у міністра довкілля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра довкілля Михайла Вося, були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, які зібралися на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт із зараженим", - підкреслив представник уряду Петро Мюллер.

Результати перевірки міністрів, які потрапили під карантин, мають бути відомі сьогодні, повідомляє видання.

Також наголошується, що прем'єр-міністр не підлягає карантину, оскільки попереднє засідання уряду проводив один із його заступників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181994
 
 
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Наши зеленые тоже дозаседаются. Зеля говорит бред, что украинская экономика без этих идиотов упадет. Я такого маразма не слышала. Уж кто экономику гробит, так это зеленая власть.Если ее выгнать и экономика сразу пойдет вверх.
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та не,лариса...не пойдет.надо еще компетентных выбрать,да назначить.а на это наш мудрый не согласится Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин - Цензор.НЕТ 6147
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Для большего нагнетания надо писать отдельно о каждом заболевшем
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Патамушо у них нету такого "иммунитету"!
У Нас навіть від кічи рятує..
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Сподіваюсь ВР буде засідати до останнього депутата.
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Не плекай такі надії, у зелених багато зелених-молодих, які не дуже захворіють, навіть можуть прийняти за невеликий нежить. Про корону більше страшилок ніж правди. О тхо знає що сьогодні 2.5 млн на лікарняних від грипу і 48 уже від нього померло. А у 2012 році померло півтори тисячі. від грипу!
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ТВ ..В Чернівцях померла жінка заражена коронавірусом .
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Это повод для иронии? Чем хуже - тем лучше? Да еще и фейковую информацию подавать.
В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19", - сообщила пресс-служба ОГА на своей странице в Фейсбук.
В информации отмечено, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
Также отмечается, что незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты которых ожидают в ближайшее время.
Откуда информация что она была заражена коронавирусом если нет результатов тестов?
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народна мудрість говорить - зараза до зарази не пристає
Польський міністр заразився коронавірусом: уряд пішов на карантин - Цензор.НЕТ 3263
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