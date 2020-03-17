 "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Володимир В'ятрович.
"Пані Венедіктова як керівник ДБР нещодавно на цій посаді, але встигла відзначитися. Встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це пересдідування тисяч людей, які брали участь у Революції Гідності", – сказав депутат.
В’ятрович наголосив, що Венедіктова як Генеральний прокурор – це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.
"Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану", – зазначив депутат.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.
Вы так хотите «увидеть потроха за решеткой»(с), что Вас даже не смущает(!!!), что она (Венедиктова) голосовала за диктаторский закон 16.01.2014?!!......
Поздравляю, Вы - полезный идиот.......
Зеленьіе путриотьі, это ваше "хуже не будет"?
Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
А здесь профессиональный юрист, доктор юридических наук, профессор, да еще и женщина - впервые в Украинской истории. Но куда уж ей тягаться с такой колоритной и преданной Порошенко личностью, как Луценко.
Она бьіла хорошим министром юстиции?
Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
Начинай паковать чемоданы Вова ,, Овощ в Ростове тебя уже заждался . !! .
Повалил злачинну владу?
Теперь честная зеленая подруга Портнова Венедиктова посадить Шабунина по обвинениям Портнова, которьій шьет Шабунину воровство грантовских денег.
Вот 13 квіт. 2018 р.
в центре Киева Путину признались «в любви»