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Все про:Зеленський (4828) В'ятрович (194) Венедіктова (57) Європейська Солідарність (293) Офіс генерального прокурора (158)

 "Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

Ірина Венедіктова, кандидатуру якої президент Зеленський запропонував на посаду Генпрокурора - це реванш а Антимайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Володимир В'ятрович.

"Пані Венедіктова як керівник ДБР нещодавно на цій посаді, але встигла відзначитися. Встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це пересдідування тисяч людей, які брали участь у Революції Гідності", – сказав депутат.

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В’ятрович наголосив, що Венедіктова як Генеральний прокурор – це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

"Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану", – зазначив депутат.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181993
 
   
 Топ коментарі
 
Венедіктова ставлениця шмарклі та пуйла.
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иди на хуй задрот вонючий
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Зеля и зебилы это реванш идиотов, голосовавших за дваждысудимого зека. Теперь вот опять.. в принципе понятно чем опять все это закончится.
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Все на вече! Нет реваншу!
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У першу чергу, це ставлениця тих сил, які приклали максимум дурної енергії, на повалення Порошенка.
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Псы недовольны - значит есть шанс увидеть потроха за решеточкой.
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иди на *** задрот вонючий
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Это же зебосянин, ему в кайф "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 9794
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Что такое порохобот,источники твоего существования могу иссякнуть?это будет правильно.
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да нет)только тупой зебил может думать что Пороху что то могут сделать
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Вшивые надеются,что дурепа-баба будет работать))),да она ни на что не способна,еще больше загонит зеленую соплю под шконку)
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а за одно там же увидим и майдановцев и добровольцев . этого желаешь ? "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 590
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Он желает чтобы ему побыстрее напихали. И как можно больше.
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полностью согласен. Не понимаю кто у этого зелёного дебила советники, один залёт за другим а градус в стране повышается и повышается. Он так не понял что когда уронили дебила Сивоха то это было не для смеха а потому что вешать хочется дебилов. Господи защите мою страну.
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Edgar Degas,
Вы так хотите «увидеть потроха за решеткой»(с), что Вас даже не смущает(!!!), что она (Венедиктова) голосовала за диктаторский закон 16.01.2014?!!......
Поздравляю, Вы - полезный идиот.......
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Як посадять Пороха, то тобі стане жити краще? То ти явно кацапське тупе бидло, навіть твій недофюрер х#йло-І кричав, що будь-хто аби не він. Горять у вас сраки, тупі довпойопи.
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Та це намагання ************, відомстити Порошенку за поразку 2014.
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Пес твій тато, ну мама сам здогадаєшся, а ти щення безродне пішву затули і не відкривай, бо з неї гівном кацапським смердить
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Зеля и зебилы это реванш идиотов, голосовавших за дваждысудимого зека. Теперь вот опять.. в принципе понятно чем опять все это закончится.
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Так же как и адвокат Яньіка во главе ДБР.
Зеленьіе путриотьі, это ваше "хуже не будет"?
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Они и предыдущие-не сильно напрягались.Занимались куй знает чем.
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Он вчера на каком-то эфире сказал, что, если не виноват, то бояться суда не надо.
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Вятрович - це Гончаренко помножений на ультраправу ідеологію))
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І що поганого в ультраправій ідеології?
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а Зеля кто ? Гончаренко распиленный пополам ? нижняя его часть ?
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У хворій уяві споживачів лайна по каналам Медведчука.
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Если у порохоботов истерика, значит правильно назначили.
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это не истерика - это смех с вас)я например смеюсь со вчерашнего вечера - как ваше зекодло орет какое зеля чмо "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 2371
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что то вас зебобиков не понять . когда шмаркля накосячит и народ возмущается значит "истерика" . а когда даже вам доходит что это реальный косяк вы начинаете мантру " что же вы все молчали "
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Псы недовольны - значит есть шанс увидеть потроха за решеточкой.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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воно уже оттудова вещает. Шли в 3,14ZDY! "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 2432
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Не истери
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Иди картоху закапывай, остолоп!
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да нет у тебя, зебил, вообще никаких шансов, ни на что - зеля уже покрылся трупными пятнами и ты вместе с ним)
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Даже и возразить нечего . И вообще ,, реванш антимайдана начался ещё год назад . "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 7070 .
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Раз много крестиков в теме - значит все делается правильно. Порохоботам - привет! "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 3718
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Ну я не порохобот, але я проти людей Портнова у владі! Про мене, хай і Пєтю садять, якщо по закону, але тоді треба і Портнова садить за закони 16 січня і вислови, направлені на розпалювання ворожнечі!
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Начнем с Пети, а там посмотрим. У Пети сейчас два варианта - украинская тюрьма или европейская больница с искусственной вентиляцией
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А треба починати з людей Януковича...
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Бо саме яник почав війну і вбивства, а все інше - похідне, наслідки... Невже тобі це незрозуміло? Твоє утворення не дозволяє до цього додуматися?))
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ну да)правильно - такое же идиотское самоубийство как и у януковоща)только теперь мы наблюдаем зеленый гниющий труп -витек по бодрее сдыхал
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Псы недовольны - значит есть шанс увидеть потроха и свинарчука за решеточкой.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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Спокойно без паники, сяде м- усе! --- Лелик (c)
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Ах, какой Луценко был "отличный" генпрокурор! И водку пил с Порошенко ночами, и свадьбу сыну громкую устраивал, и фильмы фантастические в Раде показывал, и с Коломойским "случайно" встречался, и в самолете напивался... При этом даже юридического образования не имел и закон "под себя" вынудил принять.
А здесь профессиональный юрист, доктор юридических наук, профессор, да еще и женщина - впервые в Украинской истории. Но куда уж ей тягаться с такой колоритной и преданной Порошенко личностью, как Луценко.
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При Порохе ведь только кто не был генпрокурором а?
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Лукаш тоже вроде бьі женщина.
Она бьіла хорошим министром юстиции?
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Ого сколько ты лайков собрала - наверное ты права, да?
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Да кому нужны её дипломы и докторские степени ,если она портновкая шестёрка . ? Шестёрка - конченного рыгла .. "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 6792 .
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Псы недовольны - значит есть шанс увидеть потроха и свинарчука за решеточкой и без имущества.

Свинарчуковские порохоботы - это не спам,это факт.
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С этой зелёной чумой теперь только коронавирус может справится.
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Недоумкувате "зебільне братство" радіє й "пісяє кип'ятком" від перспективи "посадити Пороха"! Їм,недоумкуватим,не спадає на думку що Венедиктова це не про Пороха а про всю Україну і про них найперше! Це купа лайна на репутації країни,суспільства,влади(прости Господи)! Це перетворення країни ,за яку тисячі патріотів віддали життя,у бандитський анклав,безнадійне беззаконне болото від якого відвернуться всі,притомні,країни й "дружити" з нами будуть готові лише такі ж "прокажені! ,смердючі й недоторканні держави-виродки,на кшталт,Росії чи Венесуели! А Порох має адвокатів,ЄСПЛ,та тих кому відомо що температура горіння автогуми знищує не лише "вірус Януковича"!
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Сколько бы рыгов Бубочка не ставил у власти , его это не спасёт .
Начинай паковать чемоданы Вова ,, Овощ в Ростове тебя уже заждался . !! "Венедиктова - реванш Антимайдана", - нардеп Вятрович о назначении генпрокурора - Цензор.НЕТ 1403 .
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І зе-сепарів перех@ярим теж..зброї на руках незареєстрованої більше ніж в Європі коронавіруса
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Шабунин понял что влип?
Повалил злачинну владу?
Теперь честная зеленая подруга Портнова Венедиктова посадить Шабунина по обвинениям Портнова, которьій шьет Шабунину воровство грантовских денег.
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Не знаю, что шьет, но запах неприятный от всех прошлых.
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А что вы делали 5 лет? Теперь они кинулись за справедливостью, получите то, что заслужили.Все так просто.
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Ненаказанное зло имеет свойство возвращаться.
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Порохоботы, а чего вы так заерзали? пусть будет и она, в чем не довольство?
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А что вы делали 5 лет? Теперь они кинулись за справедливостью, получите то, что заслужили. Все так просто.
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.Она портновская ( рыговская ) - цепная дворняжка . Если ты и после этого продолжишь задавать подобные вопросы , то о чём с тобой дальше можно говорить . !?
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Теперь вы цепные дворняжки, о чем с вами теперь говорить, 5 лет прочмакали, получите.
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основания прекращения действия амнистии майдановцев.озвученные Венедиктовой вполне подходят и для преследования воинов-добровольцев,самостоятельно взявших оружие в руки и ушедших воевать за ...НА МИНУТОЧКУ...территориальную целостность Украины...так что действия Венедиктовой впоследствии можно инкримировать как УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ против суверенитета и территориальной целостности Украины
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рыгозебилы, почему не видно ваших возбужденных жоп в новостях о грабеже Украины зеленским и его шапито?
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Самые стервозные бабы Украины- Лукаш, Бондаренко , Герман, Королевская , добавилась Венедиктова
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