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 Політика України
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Все про:карантин (242) маршрутки (182) МВС (1644) Нацполіція (9167) транспорт (427) Геращенко Антон (492) COVID-19 (1021)

 Поліція контролюватиме громадський транспорт у межах заходів проти коронавірусу, - заступник голови МВС Геращенко

Обмежити рух громадського транспорту в Україні зараз необхідно для того, щоб зупинити поширення вірусу і співробітники поліції візьмуть на контроль виконання схвалених обмежень, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Найголовніше — це зупинити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було ухвалено важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію", - цитує пресслужба МВС Геращенка, який виступив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за законом", — сказав заступник міністра.

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Він також додав, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть дослухатися та залишаться на самоізоляції.

"Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус", - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, в рамках боротьби з епідемією коронавірусу, уряд України вирішив ввести обмеження на чисельність пасажирів, які одночасно можуть перебувати у салонах міського громадського транспорту. Таким чином, у маршрутках, тролейбусах, автобусах та трамваях буде їздити по 10 людей максимум.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181991
 
 
 Топ коментарі
 
Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.Источник: https://censor.net.ua/n3181991

А чисельність пасажирів на зупинках громадського траспорту, які будуть одночасно чекати своєї черги на проїзд вони обмежувати не будуть?
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Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 5755 70% зебобиков со вчерашнего вечера поняли ,что при зеле с вирусом сдохнут не только пенсы
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Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.Источник: https://censor.net.ua/n3181991

А чисельність пасажирів на зупинках громадського траспорту, які будуть одночасно чекати своєї черги на проїзд вони обмежувати не будуть?
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на остановках кашляйте друг на друга на здоровье.
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70% зебобиков со вчерашнего вечера поняли ,что при зеле с вирусом сдохнут не только пенсы
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"..надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции."

Якщо зелені депутати використають коронавірус в політичних цілях, то ніякої самоізоляції не буде. Про це, доречі, говорив і пан Аваков позавчора - тому міліція з народом.
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У ШАКАЛА- ЛИЗОБЛЮДА- ЛИЗОЗАДА ГАНТОНА ТАБАКИ КРЫША ПОЕХАЛА ОТ ГОЛОДОВКИ!
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Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", да что вы контроль транспорта это любимое занятие во все времена.
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Головне- це не вилизувати язиком тарілки в кабаках...
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Дурні , а на роботу я пішки 1,5 години йти буду ?
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