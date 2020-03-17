 Понад 50 тис. українців повернулися в країну за минулу добу, - ДПСУ

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Слід зазначити, що серед понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більш як 10 тис. пройшли на виїзд.
У в'їзді в країну за добу відмовили майже 400 іноземцям.
Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.
Загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.
Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.
Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.
Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.
Оптимистично.
Этот вал - 100 тыс человек в сутки через границу, 50 тыс чел на въезд - идет уже дней 10. Куда вы запихнете 500 тыс чел? Кто их кормить будет? Если не кормить - кто их в карантине удержит?
Украина - бедная страна, возможностей мало.
Эпидемия.