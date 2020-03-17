 В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку. ФОТО

Заяву він опублікував на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував", - йдеться у підписі до фотографії заяви.
5 березня 2020 року на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
Пізніше Чумак підтвердив, що буде т.в.о. голови Офісу Генпрокурора.
17 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.
не помню его заслуг...
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
а Бєня наказав, щоб було
Fursa Sergey@FursaSergey 53 мин
В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
с такой зеленой слизью
толку не будет
Слушала его вью на "24" канале...скрытый порохобот и самомнения там через край.
ЗеДебилы могут паковать шмотки.
У Чумака нюх на ядовито-соленое от природы.Кстати,никогда человек не подличал.
Полагаю через пару месяцев,начнется высаживание ЗЕЛЕНИ на огороды.Сажать будут и кучно и рядами.
Но Г-ди,как у народа хватило ума забеременеть полной профанацией власти?