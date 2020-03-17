 В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку. ФОТО

Заяву він опублікував на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував", - йдеться у підписі до фотографії заяви.

5 березня 2020 року на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше Чумак підтвердив, що буде т.в.о. голови Офісу Генпрокурора.

17 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.

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