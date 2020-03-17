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 Політика України
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Все про:відставка (656) Чумак (93) Офіс генерального прокурора (158)

 В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку. ФОТО

Виконувач обов'язків глави Офісу Генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку.

Заяву він опублікував на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував", - йдеться у підписі до фотографії заяви.

5 березня 2020 року на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

Пізніше Чумак підтвердив, що буде т.в.о. голови Офісу Генпрокурора.

17 березня Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова

В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181983
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленые думают, что ухватили Господа за бороду,
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
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за те, що сказав, що на Порошенка нічого серйозного немає
а Бєня наказав, щоб було
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А причину указывать не нужно? Типа, "за власним бажанням" или как?
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зачем, потом можно оспорить в Суде, и получить компенсацию.
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Причина обязательно указывается при увольнении по инициативе работника, при увольнении по инициативе работодателя - ніт.
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.Так *за згодою сторін * і відразу на біржу ! В.о. генпрокурора Чумак подав у відставку - Цензор.НЕТ 4086
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Я и говорю, что кому-кому, а заст. ген. прокурора это следовало бы знать. Набрали неучей!
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якраз такі хабарники і потрібні; цей просто з зеленої струї випав
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Он и так уже замарался в зеленые фекалии. Окунаться в них с головой нет никакого желания.
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чем он нормальный?
не помню его заслуг...
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Зеленые думают, что ухватили Господа за бороду,
а на самом деле - это им просто черт дал своим хвостом поиграться.
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усьо, Вітя, дужедякую, ви це зробили разом
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хто любить вальсувати з чортом, рано чи пізно наступить йому на хвіст
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за те, що сказав, що на Порошенка нічого серйозного немає
а Бєня наказав, щоб було
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Fursa Sergey@FursaSergey 53 мин

В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
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Правильно
с такой зеленой слизью
толку не будет
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Овощ сначала зеленеет, потом краснеет от стыда, затем сбегает. Но от этого овощем быть не перестает. Только зелень превращается в гниль.
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угу...думал,что его поставят ген.прокурором, ан нет....пролетел.
Слушала его вью на "24" канале...скрытый порохобот и самомнения там через край.
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АБЗАЦ!
ЗеДебилы могут паковать шмотки.
У Чумака нюх на ядовито-соленое от природы.Кстати,никогда человек не подличал.
Полагаю через пару месяцев,начнется высаживание ЗЕЛЕНИ на огороды.Сажать будут и кучно и рядами.
Но Г-ди,как у народа хватило ума забеременеть полной профанацией власти?
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