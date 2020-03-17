 У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національного банку України в Facebook.

У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається брак готівкової валюти у зв'язку підвищеним попитом населення.

"Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему", - відзначили в НБУ.

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