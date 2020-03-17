 У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національного банку України в Facebook.
У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається брак готівкової валюти у зв'язку підвищеним попитом населення.
"Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему", - відзначили в НБУ.
Тим часом баблішка більшає у гешефтерів
Сегодня платишь безнал зарубежному банку - завтра забираешь в Борисполе нал.
А теперь плохо с авиасообщением.
Поэтому задержки.
Не страшно, наладится.
Общество 16-мар, 23:449 1 730 0
Фейсбук напоминает прошлогодние посты. Боже мой, криком ведь кричали: "Что вы делаете? За кого вы голосовать собрались?
У нас война, у нас переселенцы 1,5 миллиона, у нас экономика только-только начала на ноги становиться, мы только-только международную субъектность приобрели, кого вы в Президенты мостите!
Опомнитесь, это актер из телевизора, он кроме пиара не просто не знает, а не видит и не понимает ничего!"
Нет, выбрали. "Заткнитесь, проклятые порохоботы, вам ваш барыга платит за посты, а мы хотим пожить, как в сериале".
И выбрали такого, что даже после десяти месяцев своего президентства рассказывает, что играть президента в кино и быть президентом - один хрен. И он реально так думает.
Ведь он же хвастается тем, как классно он придумал министра здравоохранения на карантин отправить сидеть полмесяца взаперти с привезенными из Китая.
"Клевый же пиар, я молодец, как придумал!"
Зеленский не видит и не понимает ничего вне текущей телекартинки.
Надвигалась эпидемия, МОЗ обязан был вкалывать круглосуточно, заказывая маски, размещая заказы на дезинфекторы (уж, с#ка, спирта-то в Украине выпускается достаточно), перепрофилируя больницы, и объясняя-объясняя-объясняя президенту, министрам, депутатам, чиновникам, куда дело идет, куда будут лететь со свистом все доступные фонды и недоступные тоже.
Сколько можно было успеть. Ведь не к нам первым пришло. Ведь уже наработаны методики, уже известно, что делать.
Что вместо этого? Исключительно ради картинки министр сидит "14 днів обсервації заради безпеки України". Ох*еть. Уж убезпечили, так убезпечили.
14 дней министр просидела в карантине беспричинно
Что делала остальная шобла? Маски продавала туда, где правительства делали, что могли, готовясь к угрозе.
Кстати, вот этот кейс со Словакией, чей Премьер одобрил нелегальную закупку масок у чужого ворья за черный нал, ничего не напоминает?
Премьер Словакии чуть не стал свинарчуком, - ведь именно это и делали свинарчуки - покупали и привозили нелегально запчасти для военной техники, которые легально купить было нельзя. По завышенной цене, конечно. Ну а как?
Что, кто-то думает, что Слуги народа маски заграницу по себестоимости толкали? Или что российское ворье запрещенные к вывозу запчасти по себестоимости и по официальным накладным продавало? Серьезно?
Если нельзя, но очень надо, то те, кому на страну не насрать, будут добывать. А те, кому не насрать только на свой пиар и свой кошелек, а так же на кошелек своего заказчика - бигусы там всякие, зеленские, нацжены аваковские и тому подобное, - будут пиариться. Ну а что еще? Не страну же к эпидемии готовить.
Что будет дальше - понятно. Будет делаться то, что будет давать сиюминутный пиар-эффект. И всё.
Ничего другого не будет. И быть не может.
Потому что год назад телезрители выбрали президентом телеперсонажа.
Который до сих пор не понял и вряд ли уже поймет, что он не в телевизоре. Что реальность и телекартинка - это далеко не одно и то же.
Ну а его избирателям что остается? Им остается реальность. Которую они не хотели ни видеть, ни знать - "Шоу давай! Кино давай! Свинарчуков давай! Флешмобы со свиньями давай!"
Что ж. Да будет шоу.