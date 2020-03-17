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 У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну

В Україну наявна валюта доставляється із затримкою через карантинні заходи по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Національного банку України в Facebook.

У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається брак готівкової валюти у зв'язку підвищеним попитом населення.

"Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему", - відзначили в НБУ.

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У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181977
 
 
 Топ коментарі
 
Беня сказал дефолт...зеленое стадо ответило.."есть дефолт"...
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Ну красавы,теперь валюта поднимется в цене,а дальше взлет цен,резкое снижение платежеспособности и все остальные прелести страны в которой правят идиоты методом сдирания бешеных налогов.
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Шановне панство, зберігаємо спокій! Зараз зебіли нам пояснять що в цьому винна Гонтарева!
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😃Лохов ищут...в стране которым управляет зеленое стадо с зебилом во главе...все безналичное может превратиться в ничего не значащие цифры в любой момент...
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Ну красавы,теперь валюта поднимется в цене,а дальше взлет цен,резкое снижение платежеспособности и все остальные прелести страны в которой правят идиоты методом сдирания бешеных налогов.
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Беня сказал дефолт...зеленое стадо ответило.."есть дефолт"...
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Ну пока к сожалению дефолт не объявили,только свинарчуковские порохоботы иногда вспоминают про него.
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Готовься зебилушка...зеленое сиадо во главе с главзебилом ведет Украину к дефолту в турборежиме...
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Свинарчуковский порохобот - я за дефолт,экономика в жопе,но мы должны платить за долги набранные идиотами потрохом и гросей?это не правильно.
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И отчего все эти сраные нищие за дыфолт?
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Ага, если обьявить дефолт , то нам тут же(не тут же) но простят долги ?
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Свинарчуков оправдали, ты знал об этом?
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Зато с клоунами, шутами, лицедеями и скоморохами у нас проблем нет
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у боротьбі з коронавірусом..... перемагає коронавірус!
Тим часом баблішка більшає у гешефтерів
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Валюта поставляется из Европы и США самолётами.
Сегодня платишь безнал зарубежному банку - завтра забираешь в Борисполе нал.
А теперь плохо с авиасообщением.
Поэтому задержки.
Не страшно, наладится.
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Ну так об этом собственно и статья. Но песикам из свинарника без разницы по какому поводу выть зраду. Им главное выть, их за это кормят. У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 1927
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Звездежь. Валюта з країни вивозиться, а не ввозиться
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Страшно видать только тогда, когда задержка "месячных".
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Закрыто авиасообщение - пусть таскают через горы.

У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 528
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Шановне панство, зберігаємо спокій! Зараз зебіли нам пояснять що в цьому винна Гонтарева!
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Доречі, на Лерку нічого не нарили - справи закрились. Зебобіки в пєчалє. У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 9190
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Доставляйте валюту методом диджитализации!
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Сейчас в обмениках доллар 27,80_28,80, и только утро
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Да будет шоу!
Общество 16-мар, 23:449 1 730 0

Фейсбук напоминает прошлогодние посты. Боже мой, криком ведь кричали: "Что вы делаете? За кого вы голосовать собрались?

У нас война, у нас переселенцы 1,5 миллиона, у нас экономика только-только начала на ноги становиться, мы только-только международную субъектность приобрели, кого вы в Президенты мостите!

Опомнитесь, это актер из телевизора, он кроме пиара не просто не знает, а не видит и не понимает ничего!"

Нет, выбрали. "Заткнитесь, проклятые порохоботы, вам ваш барыга платит за посты, а мы хотим пожить, как в сериале".

И выбрали такого, что даже после десяти месяцев своего президентства рассказывает, что играть президента в кино и быть президентом - один хрен. И он реально так думает.

Ведь он же хвастается тем, как классно он придумал министра здравоохранения на карантин отправить сидеть полмесяца взаперти с привезенными из Китая.

"Клевый же пиар, я молодец, как придумал!"

Зеленский не видит и не понимает ничего вне текущей телекартинки.

Надвигалась эпидемия, МОЗ обязан был вкалывать круглосуточно, заказывая маски, размещая заказы на дезинфекторы (уж, с#ка, спирта-то в Украине выпускается достаточно), перепрофилируя больницы, и объясняя-объясняя-объясняя президенту, министрам, депутатам, чиновникам, куда дело идет, куда будут лететь со свистом все доступные фонды и недоступные тоже.

Сколько можно было успеть. Ведь не к нам первым пришло. Ведь уже наработаны методики, уже известно, что делать.

Что вместо этого? Исключительно ради картинки министр сидит "14 днів обсервації заради безпеки України". Ох*еть. Уж убезпечили, так убезпечили.

14 дней министр просидела в карантине беспричинно

Что делала остальная шобла? Маски продавала туда, где правительства делали, что могли, готовясь к угрозе.

Кстати, вот этот кейс со Словакией, чей Премьер одобрил нелегальную закупку масок у чужого ворья за черный нал, ничего не напоминает?

Премьер Словакии чуть не стал свинарчуком, - ведь именно это и делали свинарчуки - покупали и привозили нелегально запчасти для военной техники, которые легально купить было нельзя. По завышенной цене, конечно. Ну а как?

Что, кто-то думает, что Слуги народа маски заграницу по себестоимости толкали? Или что российское ворье запрещенные к вывозу запчасти по себестоимости и по официальным накладным продавало? Серьезно?

Если нельзя, но очень надо, то те, кому на страну не насрать, будут добывать. А те, кому не насрать только на свой пиар и свой кошелек, а так же на кошелек своего заказчика - бигусы там всякие, зеленские, нацжены аваковские и тому подобное, - будут пиариться. Ну а что еще? Не страну же к эпидемии готовить.

Что будет дальше - понятно. Будет делаться то, что будет давать сиюминутный пиар-эффект. И всё.

Ничего другого не будет. И быть не может.

Потому что год назад телезрители выбрали президентом телеперсонажа.

Который до сих пор не понял и вряд ли уже поймет, что он не в телевизоре. Что реальность и телекартинка - это далеко не одно и то же.

Ну а его избирателям что остается? Им остается реальность. Которую они не хотели ни видеть, ни знать - "Шоу давай! Кино давай! Свинарчуков давай! Флешмобы со свиньями давай!"

Что ж. Да будет шоу.
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Тобто вся готівка валютних коррахунків банків зберігається за кордоном? Сподіваюсь,що валюта Нацбанку вдома...
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я когда чай пью тоже успокаиваюсь, но в казне повесилась последняя мыш)) денег осталось на раз выплатить премии и миллионные зарплаты сотрудникам шапито 95.
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называется "успокоили" У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 8439, да после таких заявлений валюта взлетит до 30 к вечеру...
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Не, ну есть и "хорошая" новость, завозить не успевают, но за то пока, без задержек! успевают вывозить... У Нацбанку заявляють про затримку доставки валюти в Україну - Цензор.НЕТ 6628
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уже 28.50 на 29.20 ! к вечеру вангую на 30...
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бєня одразу казав, що йому потрібний дефолт. шут і шапіто це й роблять
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Це ж требатак просратись всім країнам одночасно. 30 років фігнею маялись.
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