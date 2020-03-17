 ВР мала вжити заходів щодо протидії коронавірусу, оскільки Кабмін провалив цю роботу, - нардеп від "ЄС" Герасимов

Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ситуація в країні є надскладною і з точки зору епідемії коронавірусу, і з точки зору економіки, яка була завалена задовго до коронавірусу. Саме тому це час, коли дійсно треба підставляти плече, тут немає різниці влада чи опозиція, певні рішення треба ухвалювати майже одноголосно", – сказав депутат.

За його словами, саме тому "Європейська Солідарність" активно брала участь у напрацюванні комплексного закону, який містить багато норм з протидії коронавірусу. Фракція повністю підтримала цей законопроєкт.

"Але там дійсно були включені певні норми, які викликають занепокоєння у громадськості і громадянського суспільства", – зауважив співголова фракції.

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При цьому він також підкреслив, що вся країна сьогодні чекає дій від парламенту, від президента, від уряду.

"Що стосується уряду та президента можемо констатувати, що робота щодо підготовки протидії епідемії завалена", – наголосив депутат.

"Що стосується парламенту то сьогодні ухвалено комплексний законопроєкт щодо протидії епідемії коронавірусу. Цей закон було ухвалено навіть без обговорення, попри великий суспільний інтерес, на великий інтерес журналістів, що в цьому законі", – сказав Герасимов.

Він підкреслив, що "Європейська Солідарність" вимагала пояснити людям суть і основні норми цього закону. "Одна з головних речей сьогодні – правильно комунікувати з суспільством яким чином парламент ухвалює рішення, щоб запобігти поширенню епідемії і підтримати сьогодні людей", – зауважив співголова фракції.