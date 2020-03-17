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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4828) Росія (26710) економіка (345) Яценюк (2272)

 Якщо влада повторить досвід "диктаторських законів" 16 січня, то буде й економічна, і фінансова, і політична криза, - Яценюк

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк звернувся до Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова і Давида Арахамії із закликом не допустити економічної кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

На запитання щодо роботи парламенту під час оголошеного карантину й можливого ухвалення в цей час, зокрема, законів щодо нових Мінських домовленостей, Арсеній Яценюк сказав: "На це є дуже чітка відповідь: 16 січня 2014 року. Нехай той, хто керує сьогодні парламентом, і провладна фракція згадають, чим закінчилися закони 16 січня для режиму Януковича".

"Не з цим обирався президент Зеленський. Я переконаний, що він не може піти на такі кроки. Тому що димова завіса закінчиться тим, що ніхто не буде зважати ні на пандемію, ні на карантин, а люди підуть захищати свою державу", - наголосив він.

Також читайте: "Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Моє звернення до президента, голови парламенту і провладної фракції: не грайтеся в ці речі. Ви прийшли на тезах демократії, прозорості, відкритого і чесного спілкування з громадянами. Зараз ваше завдання – подолати кризу охорони здоров'я, тобто пандемію, і подолати економічну кризу. І не допустити політичної кризи, - наголосив Арсеній Яценюк: Як тільки вони щось почнуть робити "під столом" або повторювати досвід 16 січня, то буде і економічна, і фінансова, і медична, і політична криза".

Яценюк наголосив, що коронавірус та фінансово-економічна криза – це глобальні проблеми. В той час як російська військова агресія – це сьогодні проблема України.

"І чим далі вона все більше і більше стає саме українською проблемою. Європа сконцентрована на своїй біді. Сполучені Штати мають власні проблеми. Так, всі кажуть: "ми будемо допомагати Україні". Так, всі кажуть, що підтримують мирні ініціативи. Так, всі кажуть, що російська військова агресія проти України повинна бути покарана. Тільки від слів до діла – доволі довгий період".

Читайте: Економіка країни почала падати задовго до коронавірусу, це пряма відповідальність Зеленського, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181973
 
   
 Топ коментарі
 
Пора осушать жабяче зеленое болото.
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Сеня, все давно решено. Беня сумму за сдачу Украины озвучил. Теперь они из шкуры вон лезут, чтобы ее заполучить, наивно полагая, что им ее кто-то заплатит.....
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Иди уже в Чечню резать русню, больше пользы будет.
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Сеня желают ще раз прошмигнуть в норку Кабміну і там погризти шарову капусту..
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на курсівки банківські - увага!

Адам Смит@_Smithchenko

В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
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А обвал курсу в три рази не був ********?
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Я вчера тоже самое написал в другой ветке специально для кричащих, что тысяча единоразово - это не плохо. До поклонников Нелоха нихрена не дошло.
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бутусов, вы чего эту ---- пиарите давно стенку с сетки за миллиарды не строили?
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А шо до цього гамериканцям. Дивись що там Трамп витворяє.
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Компрадорська влада, чи компрадорська опозиція - яка між вами різниця.
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"Якщо куля в лоб - то куля в лоб" - помним, проходили уже.
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коня кують - і жаба ногу наставляє )))
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та гривня уже летит к *беням быстрее российского *****.
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Шо то яйцокулявлоб часто вылазить стало - как гавно при поносе, видать должности захотелось? Или наверное чмо новую стену решило копать?
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Чому кріль і його дружок панамський мародер досі не в 1 камері на пожиттєвому?
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Тому,що свінарчучки біля мародера Зебиленського
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Сеня, все давно решено. Беня сумму за сдачу Украины озвучил. Теперь они из шкуры вон лезут, чтобы ее заполучить, наивно полагая, что им ее кто-то заплатит.....
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Сеня где стена?
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У Сенi грошики скiнчились? Парканннннн!
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Нікому у нинішній владі дослухатись до Яценюка.
ГордАсть нє пазволіт. А жаль. Розумна людина!
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Мне кажется зеленая сопля закончит еще хуже чем бежавший хряк! На этот раз наша задача ликвидировать оллигархов а топ чиновников развесить на столбах!
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Про своего соратника и однопартийца почему молчишь, Сеня.
Он инициатор нью-диктаторских законов.

"МВС Зеленського ( Аваков ) хоче комендантську годину та обшуки громадян та їх житла БЕЗ САНКЦІЇ СУДУ."

Зачем обьіскивать жилье граждан при чрезвьічайном положения по причине короновируса?
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В нормальньіх странах вирус ищут в АНАЛИЗАХ, а не под кроватью или в шкафу.
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
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Кто теперь будет слушать этого не раз обосравшегося засранца?
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Я помню коллапс в 2014 году когда поцы остановили метро на два дня. А где тогда были сегодняшние поцы? Или им так важно еще раз наступить на те же грабли?
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Вимагаю від влади нємедлєнно зупинити світову кризу!!
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Кулявлоб тепер папутчік іспанського бєженця. Значить команду "обсирать" поміняли на "нежнооблизувать"))) Цензор не палиться зовсім)))
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Испанский беженец это зеля с беней? Петровец.
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