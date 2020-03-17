 Якщо влада повторить досвід "диктаторських законів" 16 січня, то буде й економічна, і фінансова, і політична криза, - Яценюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".
На запитання щодо роботи парламенту під час оголошеного карантину й можливого ухвалення в цей час, зокрема, законів щодо нових Мінських домовленостей, Арсеній Яценюк сказав: "На це є дуже чітка відповідь: 16 січня 2014 року. Нехай той, хто керує сьогодні парламентом, і провладна фракція згадають, чим закінчилися закони 16 січня для режиму Януковича".
"Не з цим обирався президент Зеленський. Я переконаний, що він не може піти на такі кроки. Тому що димова завіса закінчиться тим, що ніхто не буде зважати ні на пандемію, ні на карантин, а люди підуть захищати свою державу", - наголосив він.
"Моє звернення до президента, голови парламенту і провладної фракції: не грайтеся в ці речі. Ви прийшли на тезах демократії, прозорості, відкритого і чесного спілкування з громадянами. Зараз ваше завдання – подолати кризу охорони здоров'я, тобто пандемію, і подолати економічну кризу. І не допустити політичної кризи, - наголосив Арсеній Яценюк: Як тільки вони щось почнуть робити "під столом" або повторювати досвід 16 січня, то буде і економічна, і фінансова, і медична, і політична криза".
Яценюк наголосив, що коронавірус та фінансово-економічна криза – це глобальні проблеми. В той час як російська військова агресія – це сьогодні проблема України.
"І чим далі вона все більше і більше стає саме українською проблемою. Європа сконцентрована на своїй біді. Сполучені Штати мають власні проблеми. Так, всі кажуть: "ми будемо допомагати Україні". Так, всі кажуть, що підтримують мирні ініціативи. Так, всі кажуть, що російська військова агресія проти України повинна бути покарана. Тільки від слів до діла – доволі довгий період".
Уже
на курсівки банківські - увага!
Адам Смит@_Smithchenko
В Україні десь 12 млн пенсіонерів.
По тисячі кожному - потрібно 12 млрд грн.
Це більше 1% бюджету, який глибоко дефіцитний та поки що хронічно не виконується, а тут ще коронакриза.
Будуть друкувати.
Піздєц всім сподіванням
ГордАсть нє пазволіт. А жаль. Розумна людина!
Он инициатор нью-диктаторских законов.
"МВС Зеленського ( Аваков ) хоче комендантську годину та обшуки громадян та їх житла БЕЗ САНКЦІЇ СУДУ."
Зачем обьіскивать жилье граждан при чрезвьічайном положения по причине короновируса?
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?