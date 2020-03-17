 Якщо влада повторить досвід "диктаторських законів" 16 січня, то буде й економічна, і фінансова, і політична криза, - Яценюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

На запитання щодо роботи парламенту під час оголошеного карантину й можливого ухвалення в цей час, зокрема, законів щодо нових Мінських домовленостей, Арсеній Яценюк сказав: "На це є дуже чітка відповідь: 16 січня 2014 року. Нехай той, хто керує сьогодні парламентом, і провладна фракція згадають, чим закінчилися закони 16 січня для режиму Януковича".

"Не з цим обирався президент Зеленський. Я переконаний, що він не може піти на такі кроки. Тому що димова завіса закінчиться тим, що ніхто не буде зважати ні на пандемію, ні на карантин, а люди підуть захищати свою державу", - наголосив він.

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"Моє звернення до президента, голови парламенту і провладної фракції: не грайтеся в ці речі. Ви прийшли на тезах демократії, прозорості, відкритого і чесного спілкування з громадянами. Зараз ваше завдання – подолати кризу охорони здоров'я, тобто пандемію, і подолати економічну кризу. І не допустити політичної кризи, - наголосив Арсеній Яценюк: Як тільки вони щось почнуть робити "під столом" або повторювати досвід 16 січня, то буде і економічна, і фінансова, і медична, і політична криза".

Яценюк наголосив, що коронавірус та фінансово-економічна криза – це глобальні проблеми. В той час як російська військова агресія – це сьогодні проблема України.

"І чим далі вона все більше і більше стає саме українською проблемою. Європа сконцентрована на своїй біді. Сполучені Штати мають власні проблеми. Так, всі кажуть: "ми будемо допомагати Україні". Так, всі кажуть, що підтримують мирні ініціативи. Так, всі кажуть, що російська військова агресія проти України повинна бути покарана. Тільки від слів до діла – доволі довгий період".

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