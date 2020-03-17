 МЗС організувало повернення спецрейсом 74 українців з Лівану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.

"Задля своєчасного повернення наших співвітчизників Посольство України в Лівані у взаємодії з ліванськими органами та авіакомпанією BravoAirways сприяло перенесенню регулярного рейсу за маршрутом Бейрут-Київ на понеділок 16 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянам України було надано відповідну консульсько-правову допомогу та супровід у зв’язку із завершенням терміну дії посвідок та дозволів на проживання.

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"Всі громадяни України, які виявили бажання повернутися до України, – вилетіли зазначеним рейсом", - додали у відомстві.