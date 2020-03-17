 Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова

"Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки сумлінно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх ... Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними", - сказала Венедіктова з трибуни парламенту у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, Венедіктова пообіцяла будувати роботу прокуратури відповідно до міжнародних стандартів.
Что-то у вас, на "Лахте", "нюх потеряли...". Неужели думаешь, что люди всё забыли?
А ещё должно не быть олигархов и коррупции
Hellis@13Hellis_13 12 ч
власть: мы делаем все для избежания пандемии!
Мы вводим штрафы за появление на улицах, мы отменяем пассажирские перевозки, мы будем иметь право проверять документы, вещи и ваше жилье!!!
народ: извините, а каким боком это к коронавирусу?
власть: к какому коронавирусу? ах, да....
Як казав Омар Хайямі: Не говори людям о своих планах. Просто удивляй их своими результатами.
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Она будет просто отдавать дела своим хозяевам.
Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми
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Лучше бы она сказала: буду делать все, для того, что бы народ чувствовал себя защищённым государством.
спустя час "извините, не получилось"
Так вирішили 73%. І нема на то ради.
Здравствуй, Рассія!