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Все про:ВР (7245) призначення (518) Венедіктова (57) Офіс генерального прокурора (158)

 Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова

Кандидат на посаду генерального прокурора Ірина Венедіктова обіцяє не зливати і не продавати кримінальні справи.

"Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки сумлінно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх ... Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними", - сказала Венедіктова з трибуни парламенту у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Венедіктова пообіцяла будувати роботу прокуратури відповідно до міжнародних стандартів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181971
 
   
 Топ коментарі
 
А чего сразу выплядка портнова не назначили?
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Зеля тоже много чего обещал.., прффф.
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В словах Венедиктовой это звучит как: "Я обещаю есть борщ холодным и без сметаны"
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а помнітє Порошенко вводив надзвичайний стан, штоби вибори скасувать і всю владу собі присвоіть?
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Емец, а ты помнишь, когда ты последний раз правду говорил? "Правда" и "правдоподобие" - разные вещи... Но таких, как я, "купить" и "развести", сложно... Чрезвычайное положение, Порошенком, введено было на ограниченный несколькими неделями, срок, перед получением Томоса, чтобы исключить наплыв, "из-за паребрика", "возмущённых православных активистов", (в одинаковых ботинках, как в Крыму и на Донбассе)... Как только убедились, что "взрыва народного возмущения", с кровопролитием, не ожидается, чрезвычайное положение тут же было отменено...
Что-то у вас, на "Лахте", "нюх потеряли...". Неужели думаешь, что люди всё забыли?
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а теперь страну пытается с выгодой для себя продать , или слить.
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Дело про убийство Шеремета, дело Гандзюк, дело бракованных бронежилетов и другие дела должны быть закончены и переданы в суды.
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Серьёзно?
А ещё должно не быть олигархов и коррупции
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Ти засмучуєш Петра Олексійовича, йому боляче!
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А чего сразу выплядка портнова не назначили?
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Бо він вже давно "працює" сірим генпрокурором.
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Вы сначала то, что уже раньше наобещали выполните, обещальники...
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зебилята говорят что писменно не обещали, это всё они только в слух и прилюдно обсуждали как возможность, ну типа, чисто гипотетически.
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Вєнєдіктова справи не буде продавати, вона їх худобі-Ппортнову буде дарувати!
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Hellis@13Hellis_13 12 ч

власть: мы делаем все для избежания пандемии!
Мы вводим штрафы за появление на улицах, мы отменяем пассажирские перевозки, мы будем иметь право проверять документы, вещи и ваше жилье!!!
народ: извините, а каким боком это к коронавирусу?
власть: к какому коронавирусу? ах, да....
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Давно хворієш?
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Не вірю я їм, ох як не вірю.
Як казав Омар Хайямі: Не говори людям о своих планах. Просто удивляй их своими результатами.
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венедиктова - "доктор" юридических наук, которая не сдала базовый экзамен по юриспруденции. ахахах))) зебилы должны страдать. еще одно тупое чучело будет рулить страной.
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269....! *Слугі ..довіра та інші ПРофурсетки * Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6775
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Я не буду продавать дела
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Она будет просто отдавать дела своим хозяевам.

Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми
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Лучше бы она сказала: буду делать все, для того, что бы народ чувствовал себя защищённым государством.
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С таким квадратным "обещальником" ещё не то можно наобещать!
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если пообещала то я спокоен . у нас ведь все политики всегда держут свое слово Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9839
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а работать вообще эта пани обещает?на её прежней должности в течение этих месяцев она только инициировала возбуждение уголовных дел против "оскорбителей её чести и достоинства"-кто-то ей предъявил обвинение,что уж слишком сильно её муж "вовлёкся" в её служебные обязанности и влиять стал на ход дел
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Обещаю, кхе-кхе, *** буду, обещаю в натуре.
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"я обещаю!"
спустя час "извините, не получилось"
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Або мене не так зрозуміли, слова вирвали з контексту.
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Відкрийте очі! Україна закінчилась. А якщо буде, то набагато меншою.
Так вирішили 73%. І нема на то ради.
Здравствуй, Рассія!
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ок, понимаю, продaвать и сливать не будет (допустим) , а покупать или заказать, по чём будет заказать, например на коломоиского?
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значит дела и продавались, и сливались. и будет это продолжаться дальше.
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Во времена СССР была такая серия мультфильмов, про "весёлых человечков". Там, кроме Знайки, Незнайки, Винтика, Шпунтика, Пончика Гурвинека, Петрушки и других, был такой "персонаж" - "Обещалкин"... Вообще-то, "ГлавноОбещалкин" у нас уже есть. Теперь появидась уже целая их "плеяда"... Одних уже "ушли" - (Богдан, Рябошапка, Гончарук, Скалецкая), другие существуют, третьи только появляются.... Эпоха у нас сейчас такая - "эпоха Обещалкиных"...
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Когда потрох и свинарчук окажутся за решеткой?
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Кожен прокурор при вступі на посаду дає подібні обіцянки, які потім стають цяцянками а дурням, тобто нам, від того радість. То чого тепер має бути інакше?
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да,железная тетка и это не югик луценка.
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