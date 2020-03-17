 Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедіктова

"Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки сумлінно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не зливати їх ... Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними", - сказала Венедіктова з трибуни парламенту у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Венедіктова пообіцяла будувати роботу прокуратури відповідно до міжнародних стандартів.

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