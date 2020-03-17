 Рада змінила Податковий кодекс для підвищення доступності ліків і медичних виробів

За цей законопроєкт проголосували 295 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Законом планується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та поставки на митній території України медтоварів, які будуть закуповуватися закупівельною організацією.

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Крім того, передбачено нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов'язань та пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно з цим документом.

Також передбачається приведення норм Податкового кодексу у відповідність до ЗУ "Про державні закупівлі", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі" та інше.