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 Політика України
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 Рада змінила Податковий кодекс для підвищення доступності ліків і медичних виробів

Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроєкт №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель в сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".

За цей законопроєкт проголосували 295 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Законом планується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та поставки на митній території України медтоварів, які будуть закуповуватися закупівельною організацією.

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Крім того, передбачено нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов'язань та пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно з цим документом.

Також передбачається приведення норм Податкового кодексу у відповідність до ЗУ "Про державні закупівлі", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі" та інше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181967
 
 
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Морадер радуцкий уже свои потные ладошки потирает...это же практически джекпот...
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для доступности... или для получения сверхприбылей ..??
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