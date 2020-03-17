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 Політика України
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Все про:ВР (7245) Зеленський (4828) Венедіктова (57) Офіс генерального прокурора (158)

 Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду голови Офісу Генпрокурора.

За проголосували 269 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Венедіктову представив президент Володимир Зеленський. Він назвав її відомим юристом і доктором юридичних наук, також висловив сподівання, що професійні і моральні якості Венедіктової дозволять забезпечити стабільну роботу прокуратури.

"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що вона в історію України насамперед увійде як фахова і результативна людина", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181966
 
   
 Топ коментарі
 
Портновская прокладка дорывается до власти. Ни разу не реванш.
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Осталось шойгу - министром обороны и жириновского - министром культуры.
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Малограмотна,безкультурна особа без усіляких моральних принципів.Класична бичка.
Якраз рівня Зєлєнского.
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Вот так протянет и сдачу Украину ....на раз..
ночью, а утром будет в Киеве спецназ с кремля.
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Сценарий КРЫМА отработан на УРА у путина хла.
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Всю Україну військовим шляхом ***** не захопити.
Захлинеться
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Какой мрак в голове! Суицидальные мысли не посещают? Этож как загадил мозг вам сывочёлый кашпировский за пять лет.
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Хотела стать судьей Верховного Суда, но экзамен провалила!!!
Решила сталь Генпрокурором - экзамен принял юрЫст-троечник из Кривбасса!
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портновская мразь.у зеленых тварей уже агония.гонение их палками - дело времени
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. ирина. посади на год беню и пороха и в стране прекратится хаос...
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Верховний суд штату Делавэр розбереться без неї...
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Чтобы хаос прекратился надо сначала вас зебилов вылечить.
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Ага, і повернути овоча , твої зелені мрії -так Валера ? А ху не хо ? Не здійсниться ваша мрія реваншу , готуйтеся тікати в мордор. !
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Самое важное, что надо было принять сегодня в ВР!!! Ещё закон о продаже земли бы!!!!
Ублюдки из Одичалой отары 73%,горите в аду вместе со своим Вошьдем.
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В назначении Венедиктовой есть один плюс - когда-то мы сможем получить транш МВФ только за то, что она будет уволена
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Якщо влада сьогодні повторить досвід "законів 16 січня", буде і економічна, і фінансова, і медична, і політична криза, - Яценюк
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Если Володька ещё через полгода опять сменит генпрокурора и кабмин - это уже будет не смешно((...или они, как на детской площадке, в ракете дают всем порулить?
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Це мислення Генпрокурора
Тобто, коли розбиратися досконально і за часом стільки, скільки потрібно для встановлення істини - то тільки час втрачати. Треба швидко-швидко виконувати замовлення

Антоненко завтра поведет на расстрел за Шеремета
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Чумак подав заяву на звільнення з посади заступника генпрокурора
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Можна привітати сивочолого дурня(народ йому скільки дав фори і довіри) і чету луценків,до імітувались?А тепер вам прийшов реванш....луценки хоч вивчають англійську в Лондоні... а рошена зараз же розіпнуть його поддєльнікі.А от що робити воїнам,волонтерам?Робиться все для їх плюндрування.
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ВЫ так хотели убрать пана Порошенко теперь ноете..
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Так ви себе дурнів в першу чергу "привітайте", це ж ви "здобули", це ж ви хотіли всьо і сегодня.
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А розкудахтались тут...підіть це покудахтайте зебєні і його команді,бо я б ніколи не голосувала за тупєнького лицедія знаючи ,що його патрон бєня....і навіть, був деякий час ,що вірила в рошена а зараз-гори вони всі пропадом.
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А розкудахтались тут...підіть це покудахтайте зебєні і його команді,бо я б ніколи не голосувала за тупєнького лицедія знаючи ,що його патрон бєня....і навіть, був деякий час ,що вірила в рошена а зараз-гори вони всі пропадом.
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Привитай сэбэ , идиотка Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1689 . . С тем шо - доголосувалась . Сами наломили дров , а виноват Порох . Это ж надо ?? .
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А розкудахтались тут...підіть це покудахтайте зебєні і його команді,бо я б ніколи не голосувала за тупєнького лицедія знаючи ,що його патрон бєня....і навіть, був деякий час ,що в рошена а зараз-гори вони всі пропадом.
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Тогда почему пор сих пор воюешь с Порохом .? Зеля творит весь это хаос , а ты о нём ни слова ,, зато у тебя кругом виновата бывшая влада . Твоя риторика , это же риторика зельоных . ! Один в один . .
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Якщо ці люди згуртуються для протидії влади то наслідки будуть непередбачені. А до цього йде.
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Це та кизда, яка закликала відмінити амністію майданівцям. Ну що ж, коли я говорив рік назад своїм "зеленим" побратимам, що при Клоуні нас будуть сажати за вбивство "мирних жителів донбасу", вони поблажливо посміхалися. Ну-ну. 90% процентів з них вже поміняли свою думку - але тепер уже ваша думка малоросам покую.
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Ну вот, пошли в ход женские прокладки для нынешней "власти". "Ну и гомики, эти комики". Зебилы! Вы просрали Украину. на радость *****. Вы сделали это вместе... Пощады не ждите.
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тут воно к мєсту:
***(бух!)

-- то це ти мого батька ударив?!
-- да. (бух!)
-- то це ти мого рідного батьку ударив?!?!
-- ага! (бу-бух!)
-- то це ти мого рідного-ріднесенького батьку ударив?!?!?!
-- так (бух-бух!!!)
-- батьку! тікайте, бо він Вас уб'є!!!
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Вислюкам-меньшинству остаеться тока волати и мати гнуть.Слюны у них в запасе.Арии -меньшевики.
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Ирина Венедиктова пообещала народным депутатам, что не будет «продавать дела»

там будет зам.ГП типа "Радуцкого" который будет это делать...
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Ирка Геращенко обрадуется наверное - генпрокурор женщина, конец сексизма!
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(бух!)

-- то це ти мого батька ударив?!
-- да. (бух!)
-- то це ти мого рідного батьку ударив?!?!
-- ага! (бу-бух!)
-- то це ти мого рідного-ріднесенького батьку ударив?!?!?!
-- так (бух-бух!!!)
-- батьку! тікайте, бо він Вас уб'є!!!
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Ну это подпишет любой маразм, лишь бы про Порошенко!
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Ну що можна сказати після призначення Венедиктової. Ми повертаємося в 2012-2013 рік з однією лиш різницею, Зеленський це не Янукович, Венедиктова не Пшонка, а Шмигаль не Азаров. У останніх більше бажання рвати нас швидко, але немає досвіду. І головне ми розуміємо хто ворог.
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...Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ))

Портнов генпрокурор ,, дожили !! Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7274.
Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8120 ..
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продавать дела не будет, только бартер или через подставных лиц
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Господа, панове, товарищи, ЭТО- уже полный пздц! Известный юрист, блд! ЭТО - плевок в лицо нашей юриспруденции и лицо наших правоохранительных органов! Рябошапка был настоящий титан по сравнению с ЭТОЙ ...
Клоун уже по самодурству начал Януковича уверенно обходить! Ждем "диктаторские законы" - 2? И момент подходящий. Беня/Зеля форева?
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Быстрее услышим от клоуна - АСТАНАВИТЕСЬ!
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До сих пор не понимаю, что ЗЕбанарию мешает назначить непосредственно Портнова, а не его шестерок.
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Хорошая власть, что ни день то ушат говна на народ.....Украине жопа приходит. Учите русский желательно с Орловским или костромским диалектом.
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хе-хе.....хорошее назначение,а у кого-то очко жим))))
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С одной стороны - плохо, а с другой - хорошо...
Хорошо тем, что все остальные потенциально возможные генпрокуроры послали к куям Зеленского и его "слуг", и наверняка не верят в его долгую каденцию, плохо тем, что ему приходиться ставить на такую ответственную должность одноразовую "прокладку".
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Сон разума рождает Венедиктовых, это цена которую платит нация, неспособная выйти на протест и требовать назначение независимого прокурора.
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Ця лярва, з них банди Гепи, Україну ненавидить.
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у генпрофурорши на высокоинтеллектуальном лице написано: я - стерва и всегда неудовлетворённая..
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вливание кЭша зЭленого ее очень быстро удовлетворят....
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Самые стервозные бабы Украины- Лукаш, Бондаренко , Герман, Королевская , добавилась Венедиктова .
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Несколько дней она говорила что ниразу не будет ГенПроком....- как быстротечно время... Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7432 Это должность СЕГОДНЯ - это минимум 100 000 000 зЭлени "навара" ...Кто в "теме" те знают и понимают
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А ни разу в Украине не обрисовывается мафиозный "СПРУТ" против которого она типа "борется"...- все ЗАКОЛЬЦОВЫВАЕТСЯ...

Глава ГБР Венедиктова подала иск «о защите чести и репутации» из-за статьи

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск о защите чести и деловой репутации из-за статьи на сайте издания "Украинская правда".

Статья под названием "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке" вышла 28 января этого года. В качестве автора в ней обозначен Центр противодействия коррупции.

Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5981
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ппц, приїхали: не "українська влада" в "влада в Україні"(((
Ну і що з цим робити? портянка одноособово керує УСІЄЮ правозахисною системою і судом?
Трюдо, прийди!!!! Хочу бути колонією Канади і ЮК!!!!
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.....писец ПОРОШЕНКУ !!! (голосовал за него, гада ) а оно ВСЕ просрало !!!!(((( так ему и надо , вот СЕЙЧАС ВСЕ увидят как надо было БОРОТЬСЯ !!! Новый ген. прокурор с яйцами !!! не КОРТАВОЕ ****** !!!
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