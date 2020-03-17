 Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

За проголосували 269 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Венедіктову представив президент Володимир Зеленський. Він назвав її відомим юристом і доктором юридичних наук, також висловив сподівання, що професійні і моральні якості Венедіктової дозволять забезпечити стабільну роботу прокуратури.
"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що вона в історію України насамперед увійде як фахова і результативна людина", - сказав Зеленський.
ночью, а утром будет в Киеве спецназ с кремля.
Захлинеться
Решила сталь Генпрокурором - экзамен принял юрЫст-троечник из Кривбасса!
Ублюдки из Одичалой отары 73%,горите в аду вместе со своим Вошьдем.
Тобто, коли розбиратися досконально і за часом стільки, скільки потрібно для встановлення істини - то тільки час втрачати. Треба швидко-швидко виконувати замовлення
Антоненко завтра поведет на расстрел за Шеремета
***(бух!)
-- то це ти мого батька ударив?!
-- да. (бух!)
-- то це ти мого рідного батьку ударив?!?!
-- ага! (бу-бух!)
-- то це ти мого рідного-ріднесенького батьку ударив?!?!?!
-- так (бух-бух!!!)
-- батьку! тікайте, бо він Вас уб'є!!!
там будет зам.ГП типа "Радуцкого" который будет это делать...
-- то це ти мого батька ударив?!
-- да. (бух!)
-- то це ти мого рідного батьку ударив?!?!
-- ага! (бу-бух!)
-- то це ти мого рідного-ріднесенького батьку ударив?!?!?!
-- так (бух-бух!!!)
-- батьку! тікайте, бо він Вас уб'є!!!
Портнов генпрокурор ,, дожили !! .
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Клоун уже по самодурству начал Януковича уверенно обходить! Ждем "диктаторские законы" - 2? И момент подходящий. Беня/Зеля форева?
Хорошо тем, что все остальные потенциально возможные генпрокуроры послали к куям Зеленского и его "слуг", и наверняка не верят в его долгую каденцию, плохо тем, что ему приходиться ставить на такую ответственную должность одноразовую "прокладку".
Глава ГБР Венедиктова подала иск «о защите чести и репутации» из-за статьи
Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подала иск о защите чести и деловой репутации из-за статьи на сайте издания "Украинская правда".
Статья под названием "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке" вышла 28 января этого года. В качестве автора в ней обозначен Центр противодействия коррупции.
Ну і що з цим робити? портянка одноособово керує УСІЄЮ правозахисною системою і судом?
Трюдо, прийди!!!! Хочу бути колонією Канади і ЮК!!!!