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 Рада вирішила працювати в комітетах до 3 квітня

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Парламентарі схвалили два проєкти постанови (№3218, 3224), якими передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленими рішеннями:

  • тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)
  • тиждень з 23 по 27 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)
  • тиждень з 30 березня по 3 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

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Постановою №3218 спікеру Верховної Ради надається можливість в разі продовження карантину Кабінетом Міністрів України, ухвалити рішення про продовження роботи депутатів в комітетах. Для вирішення нагальних питань Разумков зможе скликати пленарне засідання за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181962
 
 
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Боротьба з ЗЕвірусом продовжується...
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походу за Землю у Зели даже обнулились предполагаемые 170 голосов ЗА ох как интересно ВИРУС все сразу прочистил в головах... эфимерность зелебобиковой власти превращается в исходящий и рассасывающийся туман из голов людей... народ прозревает уже самые упоротые Слуги Зеленского начинают давать сами себе вопросы без ответа..... почему при воре Порошенко все так было хорошо и еще оставалось чтобы воровать..... а при НЕ воре Зеленском все так хреново и нам подпольно доплачивают жалкие 5 тысяч баксов если до нас народ рубил капусту миллионами и еще и народ их любил и рост экономики был и армия и все такое.. от такого разлома мозга голова разламывается буквально...
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